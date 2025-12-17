Organizatorji zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina prihodnjega februarja se soočajo s težavami pri zasneževanju na prizorišču olimpijskih bojev v deskanju na snegu in smučanju prostega sloga v Livignu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Gre za tehnične težave pri oskrbi z vodo, ki jo potrebujejo za izdelavo snega.

"V zadnjih dneh je tehnična težava vplivala na sistem oskrbe z vodo za snežne topove," so za AFP navedli pri organizacijskem odboru iger Milano-Cortina 2026.

"V 72 urah smo težavo le odpravili in trenutno potekajo testi za ponovni zagon sistema. V prihodnjih dneh bomo nadaljevali s proizvodnjo snega," so dodali v izjavi.

Po navedbah organizacijskega odbora za prihajajoče zimske igre, te bodo potekale hkrati na več lokacijah od 6. do 22. februarja, za zdaj uživajo polno podporo in zaupanje tako mednarodne smučarske zveze kot tudi Mednarodnega olimpijskega komiteja. "Dnevno smo v stiku ter obveščamo o vseh fazah priprav," so zatrdili.

Da bi lahko snežni park Livigno, kjer bodo potekali olimpijski boji, prekrili z dovolj debelo snežno odejo ter ustvarili atrakcije, skoke in proge, na katerih bodo potekala tekmovanja v deskanju na snegu in smučanju prostega sloga, morajo organizatorji proizvesti velike količine tehničnega snega.

Vodo za snežne topove zajemajo iz rezervoarja Monte Sponda na pobočju hriba s prostornino 203.000 kubičnih metrov, gradnjo vodnega zajetja, ki je stala 21,7 milijona evrov, so končali konec novembra. Prejšnji teden so prvič zagnali snežne topove.

Še pred tem zastojem je generalni sekretar mednarodne smučarske federacije Michel Vion v začetku decembra za AFP izrazil zaskrbljenost zaradi zamud na lokaciji v Livignu.

"Pri sistemu umetnega zasneževanja prihaja do znatnih zamud, te še vedno niso odpravljene," je izjavil.

"Nekoliko smo zaskrbljeni, ker je potreba po snegu za te discipline precejšnja. Če želimo zagotoviti uspešne igre, potrebujemo več kot le naravni sneg; potrebujemo tudi umetni sneg, da utrdimo bolj kompakten, moker sneg," je pojasnil predstavnik smučarske zveze.

Tako imenovani tehnični sneg proizvajajo s snežnimi topovi, ki pršijo vodo v hladen zrak, kjer se ta spremeni v fin sneg.

Okoljevarstveniki obsojajo porabo energije in ogromne količine vode, ki je potrebna za zasneževanje.

