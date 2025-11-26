Olimpijski ogenj prižgan, predsednica Moka s čustvenim nagovorom

Predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Kirsty Coventry je bila ob prižigu olimpijskega ognja za zimske igre v Milanu in Cortini 2026 v starodavnem mestu Olimpija zelo čustvena. Prva ženska in prva Afričanka na čelu Moka je poudarila, da imajo olimpijske igre v razdeljenem svetu pomembno vlogo pri povezovanju ljudi.

"Olimpijske igre imajo v tem razdeljenem svetu resnično simbolno vlogo. Plamen, ki smo ga danes prižgali, ne nosi le upov športnikov, temveč tudi sanje vseh, ki verjamejo v moč športa," je v svojem nagovoru med drugim dejala 42-letna Kirsty Coventry, ki je bila marca letos izvoljena za deseto predsednico Moka.

Prireditelji simbolnega olimpijskega dejanja so zaradi deževnega vremena celotno slovesnost prižiga olimpijskega plamena iz ruševin Herinega templja preselili v arheološki muzej v Olimpiji. Prvi nosilec plamenice je bil grški veslač Petros Gaidatzis. Nosilec bronastega odličja z lanskih olimpijskih iger v Parizu je v zadnjem trenutku zamenjal prvotno izbranega grško-ameriškega alpskega smučarja AJ Ginnisa, ki se je minuli teden poškodoval na treningu.

Foto: Reuters

Grški veslač je nato skupaj s slovito italijansko smučarsko tekačico Stefanio Belmondo, sicer dvakratno olimpijsko prvakinjo iz francoskega Albertvilla 1992 in ameriškega Salt Lake Cityja 2002, plamen predal legendarnemu italijanskemu sankaču Arminu Zöggelerju, še enemu dvakratnemu olimpijskemu prvaku iz Salt Lake Cityja in Torina 2006.

Olimpijski ogenj bo do 4. decembra ostal v Grčiji, po slovesni predaji na Panatenskem stadionu v Atenah, kjer so leta 1896 priredili prve moderne olimpijske igre, pa bo plamen odpotoval na Apeninski polotok. Najprej v Rim, nato pa plamenico čaka 63-dnevna in 12.000 km dolga pot skozi večja italijanska mesta.

Foto: Reuters

Zimske olimpijske igre bodo med 6. in 22. februarjem prihodnje leto v Italiji. Nosilca največjega športnega dogodka na svetu sta Milano in Cortina d'Ampezzo, tekmovanja pa bodo razpršena tudi na sosednja znana smučarska središča.

Milano bo gostil tekme v umetnostnem drsanju, hitrostnem drsanju in hokeju, v Predazzu bodo preizkušnje v smučarskih skokih in tekih ter nordijski kombinaciji, v Livignu v deskanju in smučanju prostega sloga. Bormio bo gostil preizkušnje v moškem alpskem in turnem smučanju, Anterselva v biatlonu, Cortina d'Ampezzo v ženskem alpskem smučanju, bobu, skeletonu, sankanju in curlingu.

Foto: Reuters

Odprtje iger bo na slovitem stadionu San Siro v Milanu, zaprtje pa v amfiteatru v Veroni.

