Spored olimpijskih iger v Parizu

Sreda, 24. julij:

Predtekmovanja:



Nogomet:

- skupina B, 1. krog, moški:

15.00 Argentina - Maroko

19.00 Irak - Ukrajina

- skupina C, 1. krog, moški:

15.00 Uzbekistan - Španija

17.00 Egipt - Dominikanska republika

- skupina A, 1. krog, moški:

17.00 Gvineja - Nova Zelandija

21.00 Francija - ZDA

- skupina D, 1. krog, moški:

19.00 Japonska - Paragvaj

21.00 Mali - Izrael

Ragbi 7:

15.30 predtekmovanje, moški

---------------------------------------------------------------------

Četrtek, 25. julij:

Predtekmovanja:



Lokostrelstvo:

09.30 posamično, kvalifikacije, ženske

14.15 posamično, kvalifikacije, moški

Nogomet:

- skupina A, 1. krog, ženske:

17.00 Kanada - Nova Zelandija

21.00 Francija - Kolumbija

- skupina C, 1. krog, ženske:

17.00 Španija - Japonska

19.00 Nigerija - Brazilija

- skupina B, 1. krog, ženske:

19.00 Nemčija - Avstralija

21.00 ZDA - Zambija

Ragbi 7:

14.00 predtekmovanje, moški

20.00 tekma od 9. do 12. mesta, moški

20.30 tekma od 9. do 12. mesta, moški

21.00 četrtfinale 1, moški

21.30 četrtfinale 2, moški

22.00 četrtfinale 3, moški

22.30 četrtfinale 4, moški

Rokomet:

- skupina A, 1. krog, ženske:

09.00 Slovenija - Danska

16.00 Nemčija - Južna Koreja

21.00 Norveška - Švedska

- skupina B, 1. krog, ženske

11.00 Nizozemska - Angola

14.00 Španija - Brazilija

19.00 Madžarska - Francija

---------------------------------------------------------------------

Petek, 26. julij:

19.30 uradno odprtje iger

---------------------------------------------------------------------

Sobota, 27. julij:

Končne odločitve (14):



Judo:

17.18 do 48 kg, za 3. mesto, ženske

17.28 do 48 kg, za 3. mesto, ženske

17.38 do 48 kg, finale, ženske

17.49 do 60 kg, za 3. mesto, moški

17.59 do 60 kg, za 3. mesto, moški

18.09 do 60 kg, finale, moški

Kolesarstvo:

14.30 vožnja na čas, ženske

16.34 vožnja na čas, moški

Plavanje:

20.42 400 m prosto, finale, moški

20.55 400 m prosto, finale, ženske

21.37 4 x 100 m prosto, finale, ženske

21.50 4 x 100 m prosto, finale, moški

Ragbi 7:

19.00 tekma za 3. mesto

19.45 finale

Rolkanje:

17.00 ulično, finale, moški

Sabljanje:

20.40 meč, posamično, za 3. mesto, ženske

21.05 sablja, posamično, za 3. mesto, moški

21.30 meč, posamično, finale, ženske

21.55 sablja, posamično, finale, moški

Skoki v vodo:

11.00 sinhrono, deska 3 m, ženske

Strelstvo:

10.30 zračna puška 10 m, za 3. mesto, mešane ekipe

11.00 zračna puška 10 m, finale, mešane ekipe

Predtekmovanja :



Badminton:

08.30 mešane dvojice, skupinski del

09.20 posamično, skupinski del, ženske

10.10 dvojice, skupinski del, moški

10.10 dvojice, skupinski del, ženske

11.00 posamično, skupinski del, moški

14.00 mešane dvojice, skupinski del

14.50 posamično, skupinski del, ženske

15.40 dvojice, skupinski del, moški

15.40 dvijice, skupinski del, ženske

16.30 posamično, skupinski del, moški

19.30 posamično, skupinski del, ženske

19.30 dvojice, skupinski del, moški

21.10 dvojice, skupinki del, ženske

22.00 posamično, skupinski del, moški

Boks:

15.30 do 54 kg, 1. krog, ženske

16.18 do 60 kg, 1. krog, ženske

17.06 do 63,5 kg, 1. krog, moški

17.38 do 80 kg, 1. krog, moški

20.00 do 54 kg, 1. krog, ženske

20.48 do 60 kg, 1. krog, ženske

21.36 do 63,5 kg, 1. krog, moški

22.08 do 80 kg, 1. krog, moški

Deskanje na valovih:

19.00 1. krog, moški

23.48 1. krog, ženske

Gimnastika - športna:

11.00 mnogoboj, moški, kvalifikacije

ekipno, moški, kvalifikacije

parter, moški, kvalifikacije

konj z ročaji, moški, kvalifikacije

krogi, moški, kvalifikacije

preskok, moški, kvalifikacije

bradlja, moški, kvalifikacije

drog, moški, kvalifikacije

Hokej na travi::

- skupina A, 1. krog, moški:

10.00 Velika Britanija - Španija

12.45 Nizozemska - Južna Afrika

17.00 Nemčija - Francija

- skupina B, 1. krog, moški:

10.30 Belgija - Irska

13.15 Avstralija - Argentina

17.30 Indija - Nova Zelandija

- skupina B, 1. krog, ženske:

19.45 Argentina - ZDA

- skupina A, 1. krog: ženske:

20.15 Nizozemska - Francija

Judo:

10.00 do 48 kg, 1. krog, ženske

10.00 do 60 kg, 1. krog, moški

10.28 do 48 kg, 2. krog, ženske

10.28 do 60 kg, 2. krog, moški

12.20 do 48 kg, osmina finala, ženske

12.20 do 60 kg, osmina finala, moški

13.16 do 48 kg, četrtfinale, ženske

13.16 do 60 kg, četrtfinale, moški

16.00 do 48 kg, repasaž, ženske

16.17 do 48 kg, polfinale, ženske

16.34 do 60 kg, repasaž, moški

16.51 do 60 kg, polfinale, moški

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.00 C-1, kvalifikacije, 1. vožnja, moški

15.50 K-1, kvalifikacije, 1. vožnja, ženske

17.10 C-1, kvalifikacije, 2. vožnja, moški

18.00 K-1, kvalifikacije, 2. vožnja, ženske

Konjeništvo:

09.30 vsestranskost, tridnevna preizkušnja, dresura, ekipno

09.30 vsestranskost, tridnevna preizkušnja, dresura, posamično

Košarka:

- skupina A, 1. krog, moški:

11.00 Avstralija - kvalifikant (ŠPA)

21.00 kvalifikant (GRČ) - Kanada

- skupina B, 1. krog, moški:

13.30 Nemčija - Japonska

17.15 Francija - kvalifikant (LAT)

Namizni tenis:

15.00 posamično, kvalifikacije, moški in ženske

16.30 mešane dvojice, osmina finala

20.00 posamično, 1. krog, moški in ženske

Nogomet:

- skupina B, 2. krog, moški:

15.00 Argentina - Irak

17.00 Ukrajina - Maroko

- skupina C, 2. krog, moški:

15.00 Dominikanska republika - Španija

17.00 Uzbekistan - Egipt

- skupina A, 2. krog, moški:

19.00 Nova Zelandija - ZDA

21.00 Japonska - Mali

- skupina D, 2. krog, moški:

19.00 Izrael - Paragvaj

21.00 Francija - Gvineja

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 1. krog, moški

13.00 predtekmovanje, 1. krog, moški

17.00 predtekmovanje, 1. krog, moški

21.00 predtekmovanje, 1. krog, moški

Odbojka na mivki:

14.00 skupinski del, moški in ženske

Plavanje:

11.00 100 m prsno, kvalifikacije, moški

100 m delfin, kvalifikacije, ženske

400 m prosto, kvalifikacije, moški

400 m prosto, kvalifikacije, ženske

4 x 100 m prosto, kvalifikacije, ženske

4 x 100 m prosto, kvalifikacije, moški

20.30 100 m delfin, polfinale, ženske

21.15 100 m prsno, polfinale, moški

Ragbi 7:

14.30 tekma od 5. do 8. mesta, moški

15.00 tekma od 5. do 8. mesta, moški

15.30 polfinale 1, moški

16.00 polfinale 2, moški

16.30 tekma za 11. mesto

17.00 tekma za 9. mesto

18.00 tekma za 7. mesto

18.30 tekma za 5. mesto

Rokomet:

- skupina A, 1. krog, moški:

09.00 Španija - Slovenija

14.00 Hrvaška - Japonska

19.00 Nemčija - Švedska

- skupina B, 1. krog, moški:

11.00 Madžarska - Egipt

16.00 Norveška - Argentina

21.00 Danska - Francija

Rolkanje:

12.00 ulično, kvalifikacije, moški

Sabljanje:

10.00 meč, posamično, 1. krog, ženske

10.25 sablja, posamično, 1. krog, moški

10.50 meč, posamično, 2. krog, ženske

12.30 sablja, posamično, 2. krog, moški

14.10 meč, posamično, osmina finala, ženske

15.00 sablja, posamično, osmina finala, moški

15.50 meč, posamično, četrtfinale, ženske

16.15 sablja, posamično, četrtfinale, moški

19.00 meč, posamično, polfinale, ženske

19.50 sablja, posamično, polfinale, moški

Strelstvo:

09.00 zračna puška 10 m, kvalifikacije, mešane ekipe

10.30 pištola 10 m, kvalifikacije, moški

12.30 pištola 10 m, kvalifikacije, ženske

Tenis:

12.00 posamično, 1. krog, moški

posamično, 1. krog, ženske

dvojice, 1. krog, moški

dvojice, 1. krog, ženske

19.00 posamično, 1. krog, moški

posamično, 1. krog, ženske

Vaterpolo:

- skupina A, 1. krog, ženske:

14.00 Nizozemska - Madžarska

20.05 Avstralija - Kitajska

- skupina B, 1. krog, ženske:

15.35 Grčija - ZDA

18.30 Španija - Francija

Veslanje:

09.00 enojec, kvalifikacije, moški

10.12 enojec, kvalifikacije, ženske

11.30 dvojni dvojec, kvalifikacije, moški

12.00 dvojni dvojec, kvalifikacije, ženske

12.30 dvojni četverec, kvalifikacije, moški

12.50 dvojni četverec, kvalifikacije, ženske

---------------------------------------------------------------------

Nedelja, 28. julij:

Končne odločitve (13):



Gorsko kolesarstvo:

14.10 olimpijski kros, ženske

Judo:

17.18 do 66 kg, za 3. mesto, moški

17.28 do 66 kg, za 3. mesto, moški

17.38 do 66 kg, finale, moški

17.49 do 52 kg, za 3. mesto, ženske

17.59 do 52 kg, za 3. mesto, ženske

18.09 do 52 kg, finale, ženske

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

17.45 K-1, finale, ženske

Lokostrelstvo:

16.48 ekipno, za tretje mesto, ženske

17.11 ekipno, finale, ženske

Plavanje:

20.30 400 m mešano, finale, moški

20.45 100 m delfin, finale, ženske

21.54 100 m prsno, finale, moški

Rolkanje:

17.00 ulično, finale, ženske

Sabljanje:

20.50 floret, posamično, za 3. mesto, ženske

21.20 meč, posamično, za 3. mesto, moški

21.45 floret, posamično, finale, ženske

22.15 meč, posamično, finale, moški

Strelstvo:

09.30 pištola 10 m, finale, moški

12.00 pištola 10 m, finale, ženske

Predtekmovanja:



Badminton:

08.30 mešane dvojice, skupinski del

08.30 posamično, skupinski del, ženske

09.20 dvojice, skupinski del, moški

10.10 dvojice, skupinski del, ženske

11.00 posamično, skupinski del, moški

14.00 mešane dvojice, skupinski del

14.00 dvojice, skupinski del, moški

14.50 dvojice, skupinski del, ženske

14.50 posamično, skupinski del, ženske

15.40 posamično, skupinski del, moški

19.30 mešane dvojice, skupinski del

20.20 dvojice, skupinski del, moški

20.20 posamično, skupinski del, ženske

21.10 dvojice, skupinski del, ženske

21.10 posamično, skupinski del, moški

Boks:

11.00 do 57 kg, 1. krog, moški

11.16 do 71 kg, 1. krog, moški

11.48 do 92 kg, 1. krog, moški

12.20 do 50 kg, 1. krog, ženske

12.52 do 66 kg, 1. krog, ženske

15.30 do 57 kg, 1. krog, moški

15.46 do 71 kg, 1. krog, moški

16.02 do 92 kg, osmina finala, moški

16.50 do 50 kg, 1. krog, ženske

17.22 do 66 kg, 1. krog, ženske

20.00 do 71 kg, 1. krog, moški

20.16 do 92 kg, osmina finala, moški

21.04 do 50 kg, 1. krog, ženske

21.36 do 66 kg, 1. krog, ženske

Deskanje na valovih:

19.00 2. krog, moški

23.48 2. krog, ženske

Gimnastika - športna:

09.30 mnogoboj, ženske, kvalifikacije

ekipno, ženske, kvalifikacije

parter, ženske, kvalifikacije

preskok, ženske, kvalifikacije

dvovišinska bradlja, ženske, kvalifikacije

gred, ženske, kvalifikacije

Hokej na travi:

- skupina A, 1. krog, ženske:

10.00 Belgija - Kitajska

10.30 Nemčija - Japonska

- skupina B, 1. krog, ženske:

12.45 Avstralija - Južna Afrika

13.15 Velika Britanija - Španija

- skupina A, 2. krog, moški:

17.00 Nemčija - Španija

19.45 Nizozemska - Francija

20.15 Južna Afrika - Velika Britanija

- skupina B, 2. krog, moški:

17.30 Belgija - Nova Zelandija

Jadranje:

IQFoil, 4 plovi, ženske

IQFoil, 4 plovi, moški

49erFX, 3 plovi, ženske

49er, 3 plovi, moški

Judo:

10.00 do 66 kg, 1. krog, moški

10.00 do 52 kg, 1. krog, ženske

10.28 do 66 kg, 2. krog, moški

10.28 do 52 kg, 2. krog, ženske

12.20 do 66 kg, osmina finala, moški

12.20 do 52 kg, osmina finala, ženske

13.16 do 66 kg, četrtfinale, moški

13.16 do 52 kg, četrtfinale, ženske

16.00 do 66 kg, repasaž, moški

16.17 do 66 kg, polfinale, moški

16.34 do 52 kg, repasaž, ženske

16.51 do 52 kg, polfinale, ženske

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 K-1, polfinale, ženske

Konjeništvo:

10.30 vsestranskost, tridnevna preizkušnja, kros, ekipno

13.00 vsestranskost, tridnevna preizkušnja, kros, posamično

Košarka:

- skupina C, 1. krog, moški:

11.00 Južni Sudan - kvalifikant (PTR)

17.15 Srbija - ZDA

- skupina A, 1. krog, ženske:

13.30 Španija - Kitajska

21.00 Srbija - Portoriko

Lokostrelstvo:

09.30 ekipno, osmina finala, ženske

14.15 ekipno, četrtfinale, ženske

15.47 ekipno, polfinale, ženske

Namizni tenis:

10.00 posamično, 1. krog, moški in ženske

16.00 mešane dvojice, četrtfinale

20.00 posamično, 1. krog, moški in ženske

Nogomet:

- skupina A, 2. krog, ženske:

17.00 Nova Zelandija - Kolumbija

21.00 Francija - Kanada

- skupina C, 2. krog, ženske:

17.00 Brazilija - Japonska

19.00 Španija - Nigerija

- skupina B, 2. krog, ženske:

19.00 Avstralija - Zambija

21.00 ZDA - Nemčija

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 1. krog, ženske

13.00 predtekmovanje, 1. krog, ženske

17.00 predtekmovanje, 1. krog, moški

21.00 predtekmovanje, 1. krog, moški

Odbojka na mivki:

09.00 skupinski del, moški in ženske

Ragbi 7:

15.30 predtekmovanje, ženske

Plavanje:

11.00 200 m prosto, kvalifikacije, moški

400 m mešano, kvalifikacije, moški

100 m prsno, kvalifikacije, ženske

100 m hrbtno, kvalifikacije, moški

200 m prosto, kvalifikacije, ženske

20.51 200 m prosto, polfinale, moški

21.15 100 m prsno, polfinale, ženske

21.37 100 m hrbtno, polfinale, moški

22.00 200 m prosto, polfinale, ženske

Rokomet:

- skupina B, 2. krog, ženske:

09.00 Brazilija - Madžarska

19.00 Angola - Španija

21.00 Francija - Nizozemska

- skupina A, 2. krog, ženske:

11.00 Južna Koreja - Slovenija

14.00 Švedska - Nemčija

16.00 Danska - Norveška

Rolkanje:

12.00 ulično, kvalifikacije, ženske

Sabljanje:

09.30 floret, posamično, 1. krog, ženske

10.00 meč, posamično, 1. krog, moški

10.25 floret, posamično, 2. krog, ženske

12.25 meč, posamično, 2. krog, moški

14.05 floret, posamično, osmina finala, ženske

15.05 meč, posamično, osmina finala, moški

15.55 floret, posamično, četrtfinale, ženske

16.25 meč, posamično, četrtfinale, moški

19.00 floret, posamično, polfinale, ženske

20.00 meč, posamično, polfinale, moški

Strelstvo:

09.15 zračna puška 10 m, kvalifikacije, ženske

11.15 zračna puška 10 m, kvalifikacije, moški

Tenis:

12.00 posamično, 1. krog, moški

posamično, 1. krog, ženske

dvojice, 1. krog, moški

dvojice, 1. krog, ženske

19.00 posamično, 1. krog, moški

posamično, 1. krog, ženske

dvojice, 1. krog, moški

dvojice, 1. krog, ženske

Vaterpolo:

- skupina B, 1. krog, moški:

10.30 Avstralija - Španija

12.05 Srbja - Japonska

19.30 Francija - Madžarska

- skupina A, 1. krog, moški:

15.00 Italija - ZDA

16.35 Hrvaška - Črna gora

21.05 Romunija - Grčija

Veslanje:

09.00 enojec, repasaž, ženske

09.36 enojec, repasaž, moški

10.10 dvojni dvojec, repasaž, ženske

10.20 dvojni dvojec, repasaž, moški

10.30 dvojec, kvalifikacije, ženske

11.00 dvojec, kvalifikacije, moški

11.30 lahki dvojni dvojec, kvalifikacije, ženske

12.00 lahki dvojni dvojec, kvalifikacije, moški

12.30 četverec, kvalifikacije, ženske

12.50 četverec, kvalifikacije, moški

---------------------------------------------------------------------

Ponedeljek, 29. julij:

Končne odločitve (18):



Gimnastika - športna:

17.30 ekipno, moški

Gorsko kolesarstvo:

14.10 olimpijski kros, moški

Judo:

17.18 do 57 kg, za 3. mesto, ženske

17.28 do 57 kg, za 3. mesto, ženske

17.38 do 57 kg, finale, ženske

17.49 do 73 kg, za 3. mesto, moški

17.59 do 73 kg, za 3. mesto, moški

18.09 do 73 kg, finale, moški

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

17.20 C-1, finale, moški

Konjeništvo:

12.15 vsestranskost, tridnevna preizkušnja, skoki, finale, ekipno

15.00 vsestranskost, tridnevna preizkušnja, skoki, finale, posamično

Lokostrelstvo:

16.48 ekipno, za tretje mesto, moški

17.11 ekipno, finale, moški

Plavanje:

20.30 400 m mešano, finale, ženske

20.43 200 m prosto, finale, moški

21.22 100 m hrbtno, finale, moški

21.32 100 m prsno, finale, ženske

21.48 200 m prosto, finale, ženske

Sabljanje:

20.50 sablja, posamično, za 3. mesto, ženske

21.15 floret, posamično, za 3. mesto, moški

21.45 sablja, posamično, finale, ženske

22.10 floret, posamično, finale, moški

Skoki v vodo:

11.00 sinhrono, stolp 10 m, moški

Strelstvo:

09.30 zračna puška 10 m, finale, ženske

12.00 zračna puška 10 m, finale, moški

Predtekmovanja :



Badminton:

08.30 mešane dvojice, skupinski del

09.20 dvojice, skupinski del, moški

10.10 posamično, skupinski del, ženske

10.10 dvojice, skupinski del, ženske

11.00 posamično, skupinski del, moški

14.00 mešane dvojice, skupinski del

14.00 dvojice, skupinski del, moški

14.50 dvojice, skupinski del, ženske

14.50 posamično, skupinski del, ženske

15.40 posamično, skupinski del, moški

19.30 mešane dvojice, skupinski del

19.30 posamično, skupinski del, ženske

20.20 dvojice, skupinski del, moški

21.00 dvojice, skupinski del, ženske

21.10 posamično, skupinski del, moški

Boks:

11.00 do 60 kg, osmina finala, ženske

11.48 do 63,5 kg, osmina finala, moški

12.36 do 92 kg, osmina finala, moški

15.30 do 60 kg, osmina finala, ženske

16.02 do 63,5 kg, osmina finala, moški

16.50 nad 92 kg, osmina finala, moški

20.00 do 60 kg, osmina finala, ženske

20.45 do 63,5 kg, osmina finala, moški

21.20 nad 92 kg, osmina finala, moški

Deskanje na valovih:

19.00 3. krog, moški

23.48 3. krog, ženske

Hokej na travi:

- skupina B, 2. krog, moški:

10.00 Irska - Avstralija

12.45 Indija - Argentina

- skupina A, 2. krog, ženske:

10.30 Japonska - Kitajska

19.45 Nemčija - Nizozemska

20.15 Francija - Belgija

- skupina B, 2. krog, ženske:

13.15 Španija - ZDA

17.00 Velika Britanija - Avstralija

17.30 Južna Afrika - Argentina

Jadranje:

49erFX, 3 plovi, ženske

49er, 3 plovi, moški

12.00 IQFoil, 4 plovi, ženske

12.00 IQFoil, 4 plovi, moški

Judo:

10.00 do 57 kg, 1. krog, ženske

10.00 do 73 kg, 1. krog, moški

10.28 do 57 kg, 2. krog, ženske

10.28 do 73 kg, 2. krog, moški

12.20 do 57 kg, osmina finala, ženske

12.20 do 73 kg, osmina finala, moški

13.16 do 57 kg, četrtfinale, ženske

13.16 do 73 kg, četrtfinale, moški

16.00 do 57 kg, repasaž, ženske

16.17 do 57 kg, polfinale, ženske

16.34 do 73 kg, repasaž, moški

16.51 do 73 kg, polfinale, moški

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 C-1, finale, moški

Konjeništvo:

11.00 vsestranskost, tridnevna preizkušnja, skoki, kvalifikacije, posamično

Košarka:

- skupina B, 1. krog, ženske:

11.00 Nigerija - Avstralija

17.15 Kanada - Francija

- skupina C, 1. krog, ženske:

13.30 Nemčija - Belgija

21.00 ZDA - Japonska

Lokostrelstvo:

09.30 ekipno, osmina finala, moški

14.15 ekipno, četrtfinale, moški

15.47 ekipno, polfinale, moški

Namizni tenis:

10.00 posamično, 1. krog, moški in ženske

17.00 mešane dvojice, polfinale

20.00 posamično, 2. krog, moški in ženske

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 1. krog, ženske

13.00 predtekmovanje, 1. krog, ženske

17.00 predtekmovanje, 1. krog, ženske

21.00 predtekmovanje, 1. krog, ženske

Odbojka na mivki:

09.00 skupinski del, moški in ženske

Plavanje:

11.00 400 m mešano, kvalifikacije, ženske

100 m hrbtno, kvalifikacije, ženske

800 m prosto, kvalifikacije, moški

21.00 100 m hrbtno, polfinale, ženske

Ragbi 7:

14.00 predtekmovanje, ženske

20.00 tekma od 9. do 12. mesta, ženske

20.30 tekma od 9. do 12. mesta, ženske

21.00 četrtfinale 1, ženske

21.30 četrtfinale 2, ženske

22.00 četrtfinale 3, ženske

22.30 četrtfinale 4, ženske

Rokomet:

- skupina A, 2. krog, moški:

09.00 Japonska - Nemčija

11.00 Slovenija - Hrvaška

16.00 Švedska - Španija

- skupina B, 2. krog, moški:

14.00 Egipt - Danska

19.00 Francija - Norveška

21.00 Argentina - Madžarska

Sabljanje:

09.30 sablja, posamično, 1. krog, ženske

09.55 floret, posamično, 1. krog, moški

10.25 sablja, posamično, 2. krog, ženske

12.05 floret, posamično, 2. krog, moški

14.05 sablja, posamično, osmina finala, ženske

14.55 floret, posamično, osmina finala, moški

15.55 sablja, posamično, četrtfinale, ženske

16.20 floret, posamično, četrtfinale, moški

19.00 sablja, posamično, polfinale, ženske

19.50 floret, posamično, polfinale, moški

Strelstvo:

09.00 trap, kvalifikacije, 1. dan, moški

09.15 pištola 10 m, kvalifikacije, mešane ekipe

Tenis:

12.00 posamično, 2. krog, moški

posamično, 2. krog, ženske

dvojice, 2. krog, moški

dvojice, 2. krog, ženske

mešane dvojice, 1. krog

19.00 posamično, 2. krog, moški

posamično, 2. krog, ženske

Vaterpolo:

- skupina B, 2. krog, ženske:

14.00 Francija - Italija

15.35 ZDA - Španija

- skupina A, 2. krog, ženske:

18.30 Kitajska - Nizozemska

20.05 Madžarska - Kanada

Veslanje:

09.30 enojec, polfinale 1, moški

09.42 enojec, polfinale 2, moški

09.54 enojec, polfinale 1, ženske

10.06 enojec, polfinale 2, ženske

10.20 dvojec, repasaž, moški

10.30 dvojec, repasaž, ženske

10.40 lahki dvojni dvojec, repasaž, moški

11.00 lahki dvojni dvojec, repasaž, ženske

11.20 dvojni četverec, repasaž, moški

11.30 dvojni četverec, repasaž, ženske

11.40 osmerec, kvalifikacije, moški

12.00 osmerec, kvalifikacije, ženske

---------------------------------------------------------------------

Torek, 30. julij:

Končne odločitve (12):



Gimnastika - športna:

18.15 ekipno, ženske

Judo:

17.18 do 81 kg, za 3. mesto, moški

17.28 do 81 kg, za 3. mesto, moški

17.38 do 81 kg, finale, moški

17.49 do 63 kg, za 3. mesto, ženske

17.59 do 63 kg, za 3. mesto, ženske

18.09 do 63 kg, finale, ženske

Namizni tenis:

13.30 mešane dvojice, za 3. mesto

14.30 mešane dvojice, finale

Plavanje:

20.57 100 m hrbtno, finale, ženske

21.03 800 m prosto, finale, moški

21.59 4 x 200 m prosto, finale, moški

Ragbi 7:

19.00 tekma za 3. mesto, ženske

19.45 finale, ženske

Sabljanje:

19.30 meč, ekipno, za 3. mesto, ženske

20.30 meč, ekipno, finale, ženske

Strelstvo:

09.30 pištola 10 m, za 3. mesto, mešane ekipe

10.00 pištola 10 m, finale, mešane ekipe

15.30 trap, finale, moški

Triatlon:

08.00 moški

Predtekmovanja:



Badminton:

08.30 posamično, skupinski del, ženske

09.20 dvojice, skupinski del, moški

10.10 dvojice, skupinski del, ženske

11.00 posamično, skupinski del, moški

14.00 dvojice, skupinski del, moški

14.50 dvojice, skupinski del, ženske

15.40 posamično, skupinski del, ženske

16.30 posamično, skupinski del, moški

19.30 posamično, skupinski del, ženske

20.20 dvojice, skupinski del, moški

20.20 dvojice, skupinski del, ženske

21.00 posamično, skupinski del, moški

Boks:

11.00 do 51 kg, osmina finala, moški

11.48 do 80 kg, osmina finala, moški

12.20 do 54 kg, osmina finala, ženske

13.08 do 57 kg, 1. krog, ženske

15.30 do 51 kg, osmina finala, moški

16.18 do 80 kg, osmina finala, moški

16.50 do 54 kg, osmina finala, ženske

17.38 do 57 kg, 1. krog, ženske

20.00 do 51 kg, osmina finala, moški

20.32 do 80 kg, osmina finala, moški

21.36 do 54 kg, osmina finala, ženske

22.08 do 57 kg, 1. krog, ženske

Deskanje na valovih:

19.00 četrtfinale, moški

21.24 četrtfinale, ženske

23.48 polfinale, moški

Hokej na travi:

- skupina A, 3. krog, moški:

10.00 Španija - Francija

10.30 Južna Afrika - Nemčija

12.45 Velika Britanija - Nizozemska

- skupina B, 3. krog, moški:

13.15 Irska - Indija

17.00 Argentina - Nova Zelandija

19.45 Avstralija - Belgija

Jadranje:

12.00 IQFoil, 4 plovi, ženske

12.00 IQFoil, 4 plovi, moški

49erFX, 3 plovi, ženske

49er, 3 plovi, moški

Judo:

10.00 do 81 kg, 1. krog, moški

10.00 do 63 kg, 1. krog, ženske

10.28 do 81 kg, 2. krog, moški

10.28 do 63 kg, 2. krog, ženske

12.20 do 81 kg, osmina finala, moški

12.20 do 63 kg, osmina finala, ženske

13.16 do 81 kg, četrtfinale, moški

13.16 do 63 kg, četrtfinale, ženske

16.00 do 81 kg, repasaž, moški

16.17 do 81 kg, polfinale, moški

16.34 do 63 kg, repasaž, ženske

16.51 do 63 kg, polfinale, ženske

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.00 C-1, kvalifikacije, 1. vožnja, ženske

16.00 K-1, kvalifikacije, 1. vožnja, moški

17.10 C-1, kvalifikacije, 2. vožnja, ženske

18.10 K-1, kvalifikacije, 2. vožnja, moški

Kolesarstvo BMX:

13.25 prosti slog, kvalifikacije, ženske

15.12 prosti slog, kvalifikacije, moški

Konjeništvo:

11.00 dresura, ekipno, 1. dan

13.45 dresura, posamično, 1. dan

Košarka:

- skupina A, 2. krog, moški:

11.00 kvalifikant (ŠPA) - kvalifikant (GRČ)

13.30 Kanada - Avstralija

- skupina B, 2. krog, moški:

17.15 Japonska - Francija

21.00 kvalifikant (LAT) - Nemčija

Košarka 3x3:

17.30 skupinski del, ženske

18.35 skupinski del, moški

21.00 skupinski del, ženske

22.05 skupinski del, moški

Lokostrelstvo:

12.00 posamično, 1. krog, moški

12.26 posamično, 1. krog, ženske

12.52 posamično, 2. krog, moški

13.05 posamično, 2. krog, ženske

17.45 posamično, 1. krog, moški

18.11 posamično, 1. krog, ženske

18.37 posamično, 2. krog, moški

18.50 posamično, 2. krog, ženske

Namizni tenis:

10.00 posamično, 2. krog, moški in ženske

Nogomet:

- skupina C, 3. krog, moški:

15.00 Dominikanska republika - Uzbekistan

15.00 Španija - Egipt

- skupina B, 3. krog, moški:

17.00 Ukrajina - Argentina

17.00 Maroko - Irak

- skupina A, 3. krog, moški:

19.00 ZDA - Gvineja

19.00 Nova Zelandija - Francija

- skupina D, 3. krog, moški:

21.00 Paragvaj - Mali

21.00 Izrael - Japonska

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 2. krog, moški

13.00 predtekmovanje, 2. krog, moški

17.00 predtekmovanje, 2. krog, moški

21.00 predtekmovanje, 2. krog, moški

Odbojka na mivki:

09.00 skupinski del, moški in ženske

Plavanje:

11.00 200 m delfin, kvalifikacije, moški

100 m prosto, kvalifikacije, moški

1500 m prosto, kvalifikacije, ženske

100 m prosto, kvalifikacije, ženske

200 m prsno, kvalifikacije, moški

4 x 200 m prosto, kvalifikacije, moški

20.30 100 m prosto, polfinale, moški

20.41 200 m delfin, polfinale, moški

21.25 100 m prosto, polfinale, ženske

21.46 200 m prsno, polfinale, moški

Ragbi 7:

14.30 tekma od 5. do 8. mesta, ženske

15.00 tekma od 5. do 8. mesta, ženske

15.30 polfinale 1, ženske

16.00 polfinale 1, ženske

16.30 tekma za 11. mesto

17.00 tekma za 9. mesto

18.00 tekma za 7. mesto

18.30 tekma za 5. mesto

Rokomet:

- skupina A, 3. krog, ženske:

09.00 Nemčija - Slovenija

11.00 Norveška - Južna Koreja

21.00 Švedska - Danska

- skupina B, 3. krog, ženske:

14.00 Nizozemska - Španija

16.00 Madžarska - Angola

19.00 Francija - Brazilija

Sabljanje:

12.00 meč, ekipno, osmina finala, ženske

13.30 meč, ekipno, četrtfinale, ženske

15.00 meč, ekipno, od 5. do 8. mesta, ženske

15.50 meč, ekipno, polfinale, ženske

16.40 meč, ekipno, za 7. mesto, ženske

16.40 meč, ekipno, za 5. mesto, ženske

Strelstvo:

trap, kvalifikacije, 2. dan, moški

trap, kvalifikacije, 1. dan, ženske

Tenis:

12.00 posamično, 2. krog, moški

posamično, 3. krog, ženske

dvojice, 3. krog, moški

dvojice, 2. krog, ženske

mešane dvojice, 2. krog

19.00 posamično, 2. krog, moški

posamično, 3. krog, ženske

Vaterpolo:

- skupina B, 2. krog, moški:

10.30 Avstralija - Srbija

15.00 Japonska - Francija

21.05 Španija - Madžarska

- skupina A, 2. krog, moški:

12.05 Hrvaška - Italija

16.35 ZDA - Romunija

19.30 Črna gora - Grčija

Veslanje:

09.30 enojec, četrtfinale, ženske

10.10 enojec, četrtfinale, ženske

10.50 dvojni dvojec, polfinale 1, ženske

11.00 dvojni dvojec, polfinale 2, ženske

11.10 dvojni dvojec, polfinale 1, moški

11.20 dvojni dvojec, polfinale 2, moški

11.30 četverec, repasaž, ženske

11.40 četverec, repasaž, moški

---------------------------------------------------------------------

Sreda, 31. julij:

Končne odločitve (19):



Deskanje na valovih:

02.12 za 3. mesto, moški

02.53 za 3. mesto, ženske

03.34 finale, moški

04.15 finale, ženske

Gimnastika - športna:

17.30 mnogoboj, moški

Judo:

17.18 do 70 kg, za 3. mesto, ženske

17.28 do 70 kg, za 3. mesto, ženske

17.38 do 70 kg, finale, ženske

17.49 do 90 kg, za 3. mesto, moški

17.59 do 90 kg, za 3. mesto, moški

18.09 do 90 kg, finale, moški

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

17.25 C-1, finale, ženske

Kolesarstvo BMX:

13.10 prosti slog, finale, ženske

14.45 prosti slog, finale, moški

Plavanje:

20.30 100 m prosto, finale, ženske

20.36 200 m delfin, finale, moški

21.04 1500 m prosto, finale, ženske

22.08 200 m prsno, finale, moški

22.15 100 m prosto, finale, moški

Sabljanje:

19.30 sablja, ekipno, za 3. mesto, moški

20.30 sablja, ekipno, finale, moški

Skoki v vodo:

11.00 sinhrono, stolp 10 m, ženske

Strelstvo:

15.30 trap, finale, ženske

Triatlon:

08.00 ženske

Veslanje:

12.26 dvojni četverec, finale, moški

12.38 dvojni četverec, finale, ženske

Predtekmovanja:



Badminton:

08.30 posamično, skupinski del, ženske

09.20 posamično, skupinski del, moški

14.00 posamično, skupinski del, ženske

14.50 posamično, skupinski del, moški

19.30 posamično, skupinski del, ženske

20.20 posamično, skupinski del, moški

20.20 mešane dvojice, četrtfinale

Boks:

11.00 do 57 kg, osmina finala, moški

11.32 do 71 kg, osmina finala, moški

12.04 do 75 kg, osmina finala, ženske

13.08 do 60 kg, četrtfinale, ženske

15.30 do 57 kg, osmina finala, moški

16.18 do 71 kg, osmina finala, moški

17.06 do 75 kg, osmina finala, ženske

17.38 do 60 kg, četrtfinale, ženske

20.00 do 57 kg, osmina finala, moški

20.48 do 71 kg, osmina finala, moški

21.36 do 75 kg, osmina finala, ženske

22.08 do 60 kg, četrtfinale, moški

Deskanje na valovih:

01.00 polfinale, ženske

Hokej na travi:

- skupina B, 3. krog, ženske:

10.00 Argentina - Španija

10.30 Južna Afrika - Velika Britanija

13.15 Avstralija - ZDA

- skupina A, 3. krog, ženske:

12.45 Francija - Nemčija

17.00 Belgija - Japonska

20.15 Nizozemska - Kitajska

- skupina A, 4. krog, moški:

17.30 Nemčija - Nizozemska

19.45 Španija - Južna Afrika

Jadranje:

49erFX, 3 plovi, ženske

49er, 3 plovi, moški

12.00 IQFoil, 4 plovi, ženske

12.00 IQFoil, 4 plovi, moški

Judo:

10.00 do 70 kg, 1. krog, ženske

10.00 do 90 kg, 1. krog, moški

10.28 do 70 kg, 2. krog, ženske

10.28 do 90 kg, 2. krog, moški

12.20 do 70 kg, osmina finala, ženske

12.20 do 90 kg, osmina finala, moški

13.16 do 70 kg, četrtfinale, ženske

13.16 do 90 kg, četrtfinale, moški

16.00 do 70 kg, repasaž, ženske

16.17 do 70 kg, polfinale, ženske

16.34 do 90 kg, repasaž, moški

16.51 do 90 kg, polfinale, moški

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 C-1, polfinale, ženske

Konjeništvo:

10.00 dresura, ekipno, 2. dan

12.45 dresura, posamično, 2. dan

Košarka:

- skupina A, 2. krog, ženske:

11.00 Portoriko - Španija

13.30 Kitajska - Srbija

- skupina C, 2. krog, moški:

17.15 kvalifikant (PTR) - Srbija

21.00 ZDA - Južni Sudan

Košarka 3x3:

17.30 skupinski del, ženske

18.35 skupinski del, moški

21.00 skupinski del, ženske

22.05 skupinski del, moški

Lokostrelstvo:

12.00 posamično, 1. krog, moški

12.26 posamično, 1. krog, ženske

12.52 posamično, 2. krog, moški

13.05 posamično, 2. krog, ženske

17.45 posamično, 1. krog, moški

18.11 posamično, 1. krog, ženske

18.37 posamično, 2. krog, moški

18.50 posamično, 2. krog, ženske

Namizni tenis:

10.00 posamično, 2. krog, moški in ženske

15.00 posamično, 3. krog, moški in ženske

20.00 posamično, 3. krog, moški in ženske

Nogomet:

- skupina C, 3. krog, ženske:

17.00 Japonska - Nigerija

17.00 Brazilija - Španija

- skupina B, 3. krog, ženske:

19.00 Zambija - Nemčija

19.00 Avstralija - ZDA

- skupina A, 3. krog, ženske:

21.00 Nova Zelandija - Francija

21.00 Kolumbija - Kanada

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 2. krog, moški

13.00 predtekmovanje, 2. krog, moški

17.00 predtekmovanje, 2. krog, ženske

21.00 predtekmovanje, 2. krog, ženske

Odbojka na mivki:

09.00 skupinski del, moški in ženske

Plavanje:

11.00 200 m prsno, kvalifikacije, ženske

200 hrbtno, kvalifikacije, moški

200 m delfin, kvalifikacije, ženske

20.42 200 m delfin, polfinale, ženske

21.34 200 m hrbtno, polfinale, moški

21.46 200 m prsno, polfinale, ženske

Rokomet:

- skupina B, 3. krog, moški:

09.00 Norveška - Madžarska

19.00 Francija - Egipt

21.00 Danska - Argentina

- skupina A, 3. krog, moški:

11.00 Hrvaška - Nemčija

14.00 Španija - Japonska

16.00 Slovenija - Švedska

Sabljanje:

12.00 sablja, ekipno, osmina finala, moški

13.30 sablja, ekipno, četrtfinale, moški

15.00 sablja, ekipno, od 5. do 8. moški

15.50 sablja, ekipno, polfinale, moški

16.40 sablja, ekipno, za 7. mesto, moški

16.40 sablja, ekipno, za 5. mesto, moški

Strelstvo:

09.00 puška, trojni položaj 50 m, kvalifikacije, moški

09.00 trap, kvalifikacije, 2. dan, ženske

Tenis:

12.00 posamično, 3. krog, moški

posamično, četrtfinale, ženske

dvojice, polfinale, moški

dvojice, četrtfinale, ženske

mešane dvojice, četrtfinale

19.00 posamično, 3. krog, moški

posamično, četrtfinale, ženske

Vaterpolo:

- skupina A, 3. krog, ženske:

14.00 Nizozemska - Avstralija

15.35 Kanada - Kitajska

- skupina B, 3. krog, ženske:

18.30 Italija - ZDA

20.05 Španija - Grčija

Veslanje:

09.30 lahki dvojni dvojec, finale C, moški

09.42 lahki dvojni dvojec, finale C, ženske

09.54 enojec, polfinale 1, moški

10.04 enojec, polfinale 2, moški

10.14 enojec, polfinale 1, ženske

10.24 enojec, polfinale 2, ženske

10.34 dvojec, polfinale 1, moški

10.44 dvojec, polfinale 2, moški

10.54 dvojec, polfinale 1, ženske

11.04 dvojec, polfinale 2, ženske

11.14 lahki dvojni dvojec, polfinale 1, moški

11.24 lahki dvojni dvojec, polfinale 2, moški

11.34 lahki dvojni dvojec, polfinale 1, ženske

11.44 lahki dvojni dvojec, polfinale 2, ženske

12.02 dvojni četverec, finale B, moški

12.14 dvojni četverec, finale B, ženske

---------------------------------------------------------------------

Četrtek, 1. avgust:

Končne odločitve (18):



Atletika:

07.30 hoja, 20 km, moški

09.20 hoja, 20 km, ženske

Gimnastika - športna:

18.15 mnogoboj, ženske

Jadranje:

49er, plov za medalje, moški

49erFX, plov za medalje, ženske

Judo:

17.18 do 100 kg, za 3. mesto, moški

17.28 do 100 kg, za 3. mesto, moški

17.38 do 100 kg, finale, moški

17.49 do 78 kg, za 3. mesto, ženske

17.59 do 78 kg, za 3. mesto, ženske

18.09 do 78 kg, finale, ženske

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

17.30 K-1, finale, moški

Plavanje:

20.30 200 m delfin, finale, ženske

20.37 200 m hrbtno, finale, moški

21.03 200 m prsno, finale, ženske

21.48 4 x 200 m prosto, finale, ženske

Sabljanje:

19.10 floret, ekipno, za 3. mesto, ženske

20.30 floret, ekipno, finale, ženske

Strelstvo:

09.30 puška, trojni položaj 50 m, finale, moški

Veslanje:

11.18 dvojni dvojec, finale, ženske

11.30 dvojni dvojec, finale, moški

11.50 četverec, finale, ženske

12.10 četverec, finale, moški

Predtekmovanja :



Badminton:

08.30 dvojice, četrtfinale, ženske

09.40 posamično, osmina finala, moški

13.00 dvojice, četrtfinale, moški

14.10 posamično, osmina finala, moški

18.30 posamično, osmina finala, ženske

19.30 mešane dvojice, polfinale

Boks:

11.00 do 50 kg, osmina finala, ženske

11.48 do 66 kg, osmina finala, ženske

12.36 do 54 kg, četrtfinale, ženske

12.52 do 63,5 kg, četrtfinale, moški

13.08 do 92 kg, četrtfinale, moški

15.30 do 50 kg, osmina finala, ženske

16.18 do 66 kg, osmina finala, ženske

17.06 do 54 kg, četrtfinale, ženske

17.38 do 63,5 kg, četrtfinale, moški

17.54 do 92 kg, četrtfinale, moški

20.00 do 50 kg, osmina finala, ženske

20.32 do 66 kg, osmina finala, ženske

21.04 do 54 kg, četrtfinale, ženske

21.20 do 63,5 kg, četrtfinale, moški

21.52 do 92 kg, četrtfinale, moški

Golf:

09.00 1. krog, moški

Hokej na travi:

- skupina B, 4. krog, moški:

10.00 Indija - Belgija

10.30 Nova Zelandija - Avstralija

13.15 Argentina - Irska

- skupina A, 4. krog, moški:

12.45 Francija - Velika Britanija

- skupina B, 4. krog, ženske:

17.00 ZDA - Velika Britanija

17.30 Španija - Južna Afrika

20.15 Argentina - Avstralija

- skupina A, 4. krog, ženske:

19.45 Japonska - Francija

Jadranje:

ILCA 7, 2 plova, moški

ILCA 6, 2 plova, ženske

12.00 IQFoil, 4 plovi, ženske

12.00 IQFoil, 4 plovi, moški

Judo:

10.00 do 100 kg, 1. krog, moški

10.00 do 78 kg, 1. krog, ženske

10.28 do 100 kg, 2. krog, moški

10.28 do 78 kg, 2. krog, ženske

12.20 do 100 kg, osmina finala, moški

12.20 do 78 kg, osmina finala, ženske

13.16 do 100 kg, četrtfinale, moški

13.16 do 78 kg, četrtfinale, ženske

16.00 do 100 kg, repasaž, moški

16.17 do 100 kg, polfinale, moški

16.34 do 78 kg, repasaž, ženske

16.51 do 78 kg, polfinale, ženske

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 K-1, polfinale, moški

Kolesarstvo BMX:

20.00 dirkanje, četrtfinale, 1. vožnja, moški

20.20 dirkanje, četrtfinale, 1. vožnja, ženske

20.40 dirkanje, četrtfinale, 2. vožnja, moški

21.00 dirkanje, četrtfinale, 2. vožnja, ženske

21.20 dirkanje, četrtfinale, 3. vožnja, moški

21.40 dirkanje, četrtfinale, 3. vožnja, ženske

22.05 dirkanje, repasaž, moški

22.15 dirkanje, repasaž, ženske

Konjeništvo:

11.00 preskakovanje ovir, ekipno, kvalifikacije

Košarka:

- skupina C, 2. krog, ženske:

11.00 Japonska - Nemčija

21.00 Belgija - ZDA

- skupina B, 2. krog, ženske:

13.30 Avstralija - Kanada

17.15 Francija - Nigerija

Košarka 3x3:

09.00 skupinski del, ženske

10.05 skupinski del, moški

12.30 skupinski del, ženske

13.35 skupinski del, moški

18.00 skupinski del, ženske

19.05 skupinski del, moški

21.30 skupinski del, ženske

22.35 skupinski del, moški

Lokostrelstvo:

09.30 posamično, 1. krog, moški

09.56 posamično, 1. krog, ženske

10.22 posamično, 2. krog, moški

10.35 posamično, 2. krog, ženske

15.30 posamično, 1. krog, moški

15.56 posamično, 1. krog, ženske

16.22 posamično, 2. krog, moški

16.35 posamično, 2. krog, ženske

Namizni tenis:

10.00 posamično, četrtfinale 1, ženske

11.00 posamično, četrtfinale 2, ženske

12.00 posamično, četrtfinale 1, moški

13.00 posamično, četrtfinale 2, moški

15.00 posamično, četrtfinale 3, ženske

16.00 posamično, četrtfinale 3, moški

20.00 posamično, četrtfinale 4, ženske

21.00 posamično, četrtfinale 4, moški

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 2. krog, ženske

13.00 predtekmovanje, 2. krog, ženske

17.00 predtekmovanje, 2. krog, ženske

21.00 predtekmovanje, 2. krog, ženske

Odbojka na mivki:

09.00 skupinski del, moški in ženske

Plavanje:

11.00 200 m hrbtno, kvalifikacije, ženske

50 m prosto, kvalifikacije, moški

200 m mešano, kvalifikacije, moški

4 x 200 m prosto, kvalifikacije, ženske

20.44 50 m prosto, polfinale, moški

21.10 200 m hrbtno, polfinale, ženske

21.34 200 m mešano, polfinale, moški

Rokomet:

- skupina B, 4. krog, ženske:

09.00 Nizozemska - Brazilija

14.00 Španija - Madžarska

16.00 Angola - Francija

- skupina A, 4. krog, ženske:

11.00 Južna Koreja - Švedska

19.00 Nemčija - Danska

21.00 Slovenija - Norveška

Sabljanje:

10.00 floret, ekipno, osmina finala, ženske

11.50 floret, ekipno, četrtfinale, ženske

13.40 floret, ekipno, od 5. do 8. mesta, ženske

14.50 floret, ekipno, polfinale, ženske

16.00 floret, ekipno, za 7. mesto, ženske

16.00 floret, ekipno, za 5. mesto, ženske

Strelstvo:

12.00 puška, trojni položaj 50 m, kvalifikacije, ženske

Tenis:

12.00 posamično, četrtfinale, moški

posamično, polfinale, ženske

dvojice, polfinale, ženske

mešane dvojice, polfinale

19.00 posamično, četrtfinale, moški

posamično, polfinale, ženske

Vaterpolo:

- skupina A, 3. krog, moški:

10.30 Grčija - ZDA

16.35 Italija - Črna gora

19.30 Romunija - Hrvaška

- skupina B, 3. krog, moški:

12.05 Srbija - Španija

15.00 Francija - Avstralija

21.05 Madžarska - Japonska

Veslanje:

09.30 enojec, polfinale 1, ženske

09.40 enojec, polfinale 2, ženske

09.50 enojec, polfinale 1, moški

10.00 enojec, polfinale 2, moški

10.10 osmerec, repasaž, ženske

10.20 osmerec, repasaž, moški

10.30 dvojni dvojec, finale B, ženske

10.42 dvojni dvojec, finale B, moški

10.54 četverec, finale B, ženske

11.06 četverec, finale B, moški

---------------------------------------------------------------------

Petek, 2. avgust:

Končne odločitve (23):



Atletika:

21.20 10.000 m, moški

Badminton:

15.00 mešane dvojice, za 3. mesto

16.10 mešane dvojice, finale

Gimnastika - skoki na prožni ponjavi:

13.50 finale, ženske

19.45 finale, moški

Jadranje:

IQFoil, plov za medalje, ženske

IQFoil, plov za medalje, moški

Judo:

17.18 nad 78 kg, za 3. mesto, ženske

17.28 nad 78 kg, za 3. mesto, ženske

17.38 nad 78 kg, finale, ženske

17.49 nad 100 kg, za 3. mesto, moški

17.59 nad 100 kg, za 3. mesto, moški

18.09 nad 100 kg, finale, moški

Kolesarstvo BMX:

21.35 dirkanje, finale, moški

21.50 dirkanje, finale, ženske

Konjeništvo:

14.00 preskakovanje ovir, ekipno, finale

Lokostrelstvo:

16.24 mešane ekipe, za 3. mesto

16.43 mešane ekipe, finale

Plavanje:

20.30 50 m prosto, finale, moški

20.39 200 m hrbtno, finale, ženske

20.49 200 m mešano, finale, moški

Sabljanje:

19.30 meč, ekipno, za 3. mesto, moški

20.30 meč, ekipno, finale, moški

Skoki v vodo:

11.00 sinhrono, deska 3 m, ženske

Strelstvo:

09.30 puška, trojni položaj 50 m, finale, ženske

Tenis:

12.00 posamično, za 3. mesto, ženske

12.00 dvojice, za 3. mesto, moški

12.00 mešane dvojice, za 3. mesto

19.00 mešane dvojice, finale

Veslanje:

11.30 dvojec, finale, moški

11.42 dvojec, finale, ženske

12.02 lahki dvojni dvojec, finale, moški

12.22 lahki dvojni dvojec, finale, ženske

Predtekmovanja:



Atletika:

10.05 deseteroboj, 100 m, moški

10.10 kladivo, kvalifikacije, skupina A, moški

10.15 višina, kvalifikacije, ženske

10.35 100 m, predtekmovanje, ženske

10.55 deseteroboj, daljina, moški

11.05 1500 m, kvalifikacije, moški

11.35 met kladiva, kvalifikacije, skupina B, moški

11.50 100 m, kvalifikacije, ženske

12.15 deseteroboj, krogla, moški

18.00 deseteroboj, višina, moški

18.10 5000 m, kvalifikacije, ženske

18.15 troskok, kvalifikacije, ženske

18.55 disk, kvalifikacije, skupina A, ženske

19.10 mešane štafete 4 x 400 m, kvalifikacije

19.45 800 m, kvalifikacije, ženske

20.10 krogla, kvalifikacije, moški

20.20 disk, kvalifikacije, skupina B, ženske

20.50 deseteroboj, 400 m, moški

Badminton:

08.30 dvojice, polfinale, ženske

10.50 dvojice, polfinale, moški

17.40 posamično, četrtfinale, moški

Boks:

15.30 do 57 kg, osmina finala, ženske

16.34 do 51 kg, četrtfinale, moški

17.06 do 80 kg, četrtfinale, moški

17.38 nad 92 kg, četrtfinale, moški

20.00 do 57 kg, osmina finala, ženske

21.04 do 51 kg, četrtfinale, moški

21.36 do 80 kg, četrtfinale, moški

22.08 nad 92 kg, četrtfinale, moški

Gimnastika - skoki na prožni ponjavi:

12.00 kvalifikacije, ženske

18.00 kvalifikacije, moški

Golf:

09.00 2. krog, moški

Hokej na travi:

- skupina A, 4. krog, ženske:

10.00 Kitajska - Nemčija

12.45 Belgija - Nizozemska

- skupina A, 5. krog, moški:

10.30 Nizozemska - Španija

19.45 Francija - Južna Afrika

20.15 Velika Britanija - Nemčija

- skupina B, 5. krog, moški:

13.15 Avstralija - Indija

17.00 Nova Zelandija - Irska

17.30 Belgija - Argentina

Jadranje:

470, 2 plova, mešane ekipe

IQFoil, četrtfinale, ženske

IQFoil, četrtfinale, moški

IQFoil, polfinale, ženske

IQFoil, polfinale, moški

ILCA 6, 2 plova, ženske

ILCA 7, 2 plova, moški

Judo:

10.00 nad 78 kg, 1. krog, ženske

10.00 nad 100 kg, 1. krog, moški

10.28 nad 78 kg, 2. krog, ženske

10.28 nad 100 kg, 2. krog, moški

12.20 nad 78 kg, osmina finala, ženske

12.20 nad 100 kg, osmina finala, moški

13.16 nad 78 kg, četrtfinale, ženske

13.16 nad 100 kg, četrtfinale, moški

16.00 nad 78 kg, repasaž, ženske

16.17 nad 78 kg, polfinale, ženske

16.34 nad 100 kg, repasaž, moški

16.51 nad 100 kg, polfinale, moški

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 kajakaški kros, vožnja na čas, ženske

16.40 kajakaški kros, vožnja na čas, moški

Kolesarstvo BMX:

20.00 dirkanje, polfinale, 1. vožnja, moški

20.15 dirkanje, polfinale, 1. vožnja, ženske

20.30 dirkanje, polfinale, 2. vožnja, moški

20.45 dirkanje, polfinale, 2. vožnja, ženske

21.00 dirkanje, polfinale, 3. vožnja, moški

21.15 dirkanje, polfinale, 3. vožnja, ženske

Košarka:

- skupina B, 3. krog, moški:

11.00 Japonska - kvalifikant (LAT)

21.00 Francija - Nemčija

- skupina A, 3. krog, moški:

13.30 Avstralija - kvalifikant (GRČ)

17.15 Kanada - kvalifikant (ŠPA)

Košarka 3x3:

09.00 skupinski del, ženske

10.05 skupinski del, moški

12.30 skupinski del, ženske

13.35 skupinski del, moški

17.35 skupinski del, ženske

18.35 skupinski del, moški

21.00 skupinski del, ženske

22.05 skupinski del, moški

Lokostrelstvo:

09.30 mešane ekipe, osmina finala

14.15 mešane ekipe, četrtfinale

15.31 mešane ekipe, polfinale

Namizni tenis:

10.00 posamično, polfinale 1, ženske

11.00 posamično, polfinale 1, moški

13.30 posamično, polfinale 2, ženske

14.30 posamično, polfinale 2, moški

Nogomet:

15.00 četrtfinale 1, moški

17.00 četrtfinale 2, moški

19.00 četrtfinale 3, moški

21.00 četrtfinale 4, moški

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 3. krog, moški

13.00 predtekmovanje, 3. krog, moški

17.00 predtekmovanje, 3. krog, moški

21.00 predtekmovanje, 3. krog, moški

Odbojka na mivki:

09.00 skupinski del, moški in ženske

Plavanje:

11.00 100 m delfin, kvalifikacije, moški

200 m mešano, kvalifikacije, ženske

800 m prosto, kvalifikacije, ženske

4 x 100 m mešano, kvalifikacije, mešana štafeta

21.09 100 m delfin, polfinale, moški

21.34 200 m mešano, polfinale, ženske

Rokomet:

- skupina B, 4. krog, moški:

09.00 Madžarska - Danska

11.00 Argentina - Francija

21.00 Norveška - Egipt

- skupina A, 4. krog, moški:

14.00 Hrvaška - Švedska

16.00 Nemčija - Španija

19.00 Japonska - Slovenija

Sabljanje:

12.00 meč, ekipno, osmina finala, moški

13.30 meč, ekipno, četrtfinale, moški

15.00 meč, ekipno, od 5. do 8. mesta, moški

15.50 meč, ekipno, polfinale, moški

16.40 meč, ekipno, za 7. mesto, moški

16.40 meč, ekipno, za 5. mesto, moški

Strelstvo:

09.00 skeet, kvalifikacije, 1. dan, moški

09.00 pištola 25 m, kvalifikacije, ženske

Tenis:

12.00 posamično, polfinale, moški

19.00 posamično, polfinale, moški

Vaterpolo:

- skupina A, 4. krog, ženske:

14.00 Avstralija - Kanada

20.05 Kitajska - Madžarska

- skupina B, 4. krog, ženske:

15.35 Grčija - Italija

18.30 ZDA - Francija

Veslanje:

09.30 enojec, finale F, moški

09.42 enojec, finale F, ženske

09.54 enojec, finale E, moški

10.06 enojec, finale E, ženske

10.18 enojec, finale D, moški

10.30 enojec, finale D, ženske

10.42 dvojec, finale B, moški

10.54 dvojec, finale B, ženske

11.06 lahki dvojni dvojec, finale B, moški

11.18 lahki dvojni dvojec, finale B, ženske

---------------------------------------------------------------------

Sobota, 3. avgust:

Končne odločitve (27):



Atletika:

19.35 krogla, moški

20.20 troskok, ženske

20.55 mešane štafete 4 x 400 m

21.20 100 m, ženske

21.45 deseteroboj, 1500 m, moški

Badminton:

15.00 dvojice, za 3. mesto, ženske

16.10 dvojice, finale, ženske

Boks:

17.38 do 60 kg, polfinale, ženske

22.08 do 60 kg, polfinale, ženske

Gimnastika - športna:

15.30 parter, moški

16.20 preskok, ženske

17.10 konj z ročaji, moški

Judo:

16.00 mešane ekipe, za 3. mesto

16.40 mešane ekipe, za 3. mesto

17.20 mešane ekipe, finale

Kolesarstvo:

11.00 cestna dirka, moški

Konjeništvo:

10.00 dresura, ekipno, posebni program

Lokostrelstvo:

14.33 posamično, za 3. mesto, ženske

14.46 posamično, finale, ženske

Namizni tenis:

13.30 posamično, za 3. mesto, ženske

14.30 posamično, finale 1, ženske

Plavanje:

20.30 100 m delfin, finale, moški

20.59 200 m mešano, finale, ženske

21.09 800 m prosto, finale, ženske

21.33 4 x 100 m mešano, finale, mešane štafete

Sabljanje:

20.00 sablja, ekipno, za 3. mesto, ženske

21.00 sablja, ekipno, finale, ženske

Strelstvo:

09.30 pištola 25 m, finale, ženske

15.30 skeet, finale, moški

Tenis:

posamično, za 3. mesto, moški

posamično, finale, ženske

dvojice, finale, moški

Veslanje:

10.18 enojec, finale, ženske

10.30 enojec, finale, moški

10.50 osmerec, finale, ženske

11.10 osmerec, finale, moški

Predtekmovanja :



Atletika:

10.05 deseteroboj, 110 m ovire, moški

10.10 palica, kvalifikacije, moški

10.35 100 m, predtekmovanje, moški

10.55 deseteroboj, disk, skupina A, moški

11.10 800 m, kvalifikacije, ženske

11.45 100 m, kvalifikacije, moški

12.00 deseteroboj, disk, skupina B, moški

13.40 deseteroboj, palica, moški

19.10 deseteroboj, kopje, skupina A, moški

19.15 1500 m, kvalifikacije, moški

19.50 100 m, polfinale, ženske

20.10 deseteroboj, kopje, skupina B, moški

Badminton:

08.30 posamično, četrtfinale, ženske

Boks:

15.30 do 57 kg, četrtfinale, moški

16.02 do 71 kg, četrtfinale, moški

16.34 do 50 kg, četrtfinale, ženske

17.06 do 66 kg, četrtfinale, ženske

20.00 do 57 kg, četrtfinale, moški

20.32 do 71 kg, četrtfinale, moški

21.04 do 50 kg, četrtfinale, ženske

21.36 do 66 kg, četrtfinale, ženske

Golf:

09.00 3. krog, moški

Hokej na travi:

- skupina B, 5. krog, ženske:

10.00 Velika Britanija - Argentina

12.45 Avstralija - Španija

13.15 ZDA - Južna Afrika

- skupina A, 5. krog, ženske:

10.30 Nizozemska - Japonska

17.00 Kitajska - Francija

19.45 Nemčija - Belgija

Jadranje:

ILCA 7, 2 plova, moški

ILCA 6, 2 plova, ženske

Nacra 17, 3 plovi, mešane ekipe

470, 2 plov, mešane ekipe

Judo:

08.00 mešane ekipe, kvalifikacije

08.00 mešane ekipe, osmina finala

09.40 mešane ekipe, četrtfinale

10.40 mešane ekipe, repasaž

11.15 mešane ekipe, polfinale

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 kajakaški kros, kvalifikacije, ženske

16.40 kajakaški kros, kvalifikacije, moški

18.05 kajakaški kros, repešaž, ženske

18.45 kajakaški kros, repešaž, moški

Košarka:

- skupina A, 3. krog, ženske:

11.00 Kitajska - Portoriko

13.30 Srbija - Španija

- skupina C, 3. krog, moški:

17.15 kvalifikant (PTR) - ZDA

21.00 Srbija - Južni Sudan

Košarka 3x3:

17.30 skupinski del, ženske

21.30 play-in za polfinale, ženske

Lokostrelstvo:

09.30 posamično, osmina finala, ženske

13.00 posamično, četrtfinale, ženske

13.52 posamično, polfinale, ženske

Nogomet:

15.00 četrtfinale 1, ženske

17.00 četrtfinale 2, ženske

19.00 četrtfinale 3, ženske

21.00 četrtfinale 4, ženske

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 3. krog, ženske

13.00 predtekmovanje, 3. krog, ženske

17.00 predtekmovanje, 3. krog, moški

21.00 predtekmovanje, 3. krog, moški

Odbojka na mivki:

09.00 skupinski del, moški in ženske

18.00 kvalifikacije za osmino finala, moški in ženske

Plavanje:

11.00 50 m prosto, kvalifikacije, ženske

1500 m prosto, kvalifikacije, moški

4 x 100 m mešano, kvalifikacije, moški

4 x 100 m mešano, kvalifikacije, ženske

20.39 50 m prosto, polfinale, ženske

Rokomet:

- skupina B, 5. krog, ženske:

09.00 Madžarska - Nizozemska

11.00 Španija - Francija

14.00 Brazilija - Angola

- skupina A, 5. krog, ženske:

16.00 Slovenija - Švedska

19.00 Norveška - Nemčija

21.00 Danska - Južna Koreja

Sabljanje:

11.30 sablja, ekipno, osmina finala, ženske

13.00 sablja, ekipno, četrtfinale, ženske

14.30 sablja, ekipno, od 5. do 8. mesta, ženske

15.20 sablja, ekipno, polfinale, ženske

16.10 sablja, ekipno, za 7. mesto, ženske

16.10 sablja, ekipno, za 5. mesto, ženske

Strelstvo:

skeet, kvalifikacije, 2. dan, moški

skeet, kvalifikacije, 1. dan, ženske

Vaterpolo:

- skupina B, 4. krog, moški:

10.30 Španija - Japonska

15.00 Avstralija - Madžarska

19.30 Srbija - Francija

- skupina A, 4. krog, moški:

12.05 Hrvaška - Grčija

16.35 Črna gora - ZDA

21.05 Italija - Romunija

Veslanje:

09.30 enojec, finale C, ženske

09.42 enojec, finale C, moški

09.54 enojec, finale B, ženske

10.06 enojec, finale B, moški

---------------------------------------------------------------------

Nedelja, 4. avgust:

Končne odločitve (20):



Atletika:

19.50 višina, ženske

20.30 kladivo, moški

21.55 100 m, moški

Badminton:

15.00 dvojice, za 3. mesto, moški

16.10 dvojice, finale, moški

Boks:

12.04 do 54 kg, polfinale, ženske

12.20 do 51 kg, polfinale, moški

12.36 do 63,5 kg, polfinale, moški

12.52 do 80 kg, polfinale, moški

13.08 od 92 kg, polfinale, moški

16.34 do 54 kg, polfinale, ženske

16.50 do 51 kg, polfinale, moški

17.06 do 63,5 kg, polfinale, moški

17.22 do 80 kg, polfinale, moški

17.38 do 92 kg, polfinale, moški

Gimnastika - športna:

15.00 krogi, moški

15.40 dvovišinska bradlja, ženske

16.25 preskok, moški

Golf:

09.00 4. krog, moški

Kolesarstvo:

14.00 cestna dirka, ženske

Konjeništvo:

10.00 dresura, posamično, prosti program

Lokostrelstvo:

14.33 posamično, za 3. mesto, moški

14.46 posamično, finale, moški

Namizni tenis:

13.30 posamično, za 3. mesto, moški

14.30 posamično, finale, moški

Plavanje:

18.30 50 m prosto, finale, ženske

18.36 1500 m prosto, finale, moški

19.12 4 x 100 m mešano, finale, moški

19.35 4 x 100 m mešano, finale, ženske

Sabljanje:

19.10 floret, ekipno, za 3. mesto, moški

20.30 floret, ekipno, finale, moški

Strelstvo:

15.30 skeet, finale, ženske

Tenis:

dvojice, za 3. mesto, ženske

posamično, finale, moški

dvojice, finale, ženske

Predtekmovanja :



Atletika:

10.05 3000 m zapreke, ženske

10.20 kladivo, kvalifikacije, skupina A, ženske

10.55 200 m, kvalifikacije, ženske

11.00 daljina, kvalifikacije, moški

11.45 kladivo, kvalifikacije, skupina B, ženske

11.50 110 m ovire, kvalifikacije, moški

12.35 400 m ovire, kvalifikacije, ženske

19.05 400 m, kvalifikacije, moški

20.00 100 m, polfinale, moški

20.40 800 m, polfinale, ženske

21.15 1500 m, polfinale, moški

Badminton:

08.30 posamično, polfinale, ženske

10.50 posamično, polfinale, moški

Boks:

11.00 do 57 kg, četrtfinale, ženske

11.32 do 75 kg, četrtfinale, ženske

15.30 do 57 kg, četrtfinale, ženske

16.02 do 75 kg, četrtfinale, ženske

Hokej na travi:

10.00 četrtfinale 1, moški

12.30 četrtfinale 2, moški

17.30 četrtfinale 3, moški

20.00 četrtfinale 4, moški

Jadranje:

Nacra 17, 3 plovi, mešane ekipe

ILCA 7, 2 plova, moški

ILCA 6, 2 plova, ženske

Formula Kite, 4 plovi, moški

Formula Kite, 4 plovi, ženske

470, 2 plova, mešane ekipe

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 kajakaški kros, osmina finala, moški

16.45 kajakaški kros, osmina finala, ženske

Košarka:

- skupina C, 3. krog, ženske:

11.00 Japonska - Belgija

17.15 Nemčija - ZDA

- skupina B, 3. krog, ženske:

13.30 Kanada - Nigerija

21.00 Avstralija - Francija

Košarka 3x3:

17.30 skupinski del, moški

21.30 play-in za polfinale, moški

Lokostrelstvo:

09.30 posamično, osmina finala, moški

13.00 posamično, četrtfinale, moški

13.52 posamično, polfinale, moški

Odbojka:

09.00 predtekmovanje, 3. krog, ženske

13.00 predtekmovanje, 3. krog, ženske

17.00 predtekmovanje, 3. krog, ženske

21.00 predtekmovanje, 3. krog, ženske

Odbojka na mivki:

09.00 osmina finala, moški in ženske

Rokomet:

- skupina A, 5. krog, moški:

09.00 Švedska - Japonska

14.00 Nemčija - Slovenija

21.00 Španija - Hrvaška

- skupina B, 5. krog, moški:

11.00 Egipt - Argentina

16.00 Madžarska - Francija

19.00 Danska - Norveška

Sabljanje:

10.00 floret, ekipno, osmina finala, moški

11.50 floret, ekipno, četrtfinale, moški

13.40 floret, ekipno, od 5. do 8. mesta, moški

14.50 floret, ekipno, polfinale, moški

16.00 floret, ekipno, za 7. mesto, moški

16.00 floret, ekipno, za 7. mesto, moški

Strelstvo:

09.00 hitrostrelna pištola 25 m, kvalifikacije

09.30 skeet, kvalifikacije, 2. dan, ženske

Vaterpolo:

- skupina A, 5. krog, ženske:

14.00 Madžarska - Avstralija

18.30 Kanada - Nizozemska

- skupina B, 5. krog, ženske:

15.35 Italija - Španija

20.05 Francija - Grčija

---------------------------------------------------------------------

Ponedeljek, 5. avgust:

Končne odločitve (19):



Atletika:

19.00 palica, moški

20.30 disk, ženske

21.00 5000 m, ženske

21.45 800 m, ženske

Badminton:

09.45 posamično, za 3. mesto, ženske

10.55 posamično, finale, ženske

14.30 posamično, za 3. mesto, moški

15.40 posamično, finale, moški

Gimnastika - športna:

11.45 bradlja, moški

12.36 gred, ženske

13.31 drog, moški

14.20 parter, ženske

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

16.55 kajakaški kros, finale, ženske

17.00 kajakaški kros, finale, moški

Kolesarstvo na stezi:

19.53 ekipni sprint, za 3. mesto, ženske

19.58 ekipni sprint, finale, ženske

Konjeništvo:

14.00 preskakovanje ovir, posamično, finale

Košarka 3x3:

21.00 za tretje mesto, ženske

21.30 za tretje mesto, moški

22.05 finale, ženske

22.35 finale, moški

Strelstvo:

09.30 hitrostrelna pištola 25 m, finale, moški

15.00 skeet, finale, mešane ekipe

Triatlon:

08.00 mešane štafete

Predtekmovanja :



Atletika:

10.05 400 m ovire, kvalifikacije, moški

10.10 disk, kvalifikacije, skupina A, moški

10.40 palica, kvalifikacije, ženske

10.50 400 m ovire, kvalifikacije, ženske

11.20 400 m, kvalifikacije, moški

11.35 disk, kvalifikacije, skupina B, moški

11.55 400 m, kvalifikacije, ženske

12.50 200 m, kvalifikacije, ženske

19.04 3000 m zapreke, kvalifikacije, moški

19.55 200 m, kvalifikacije, moški

20.45 200 m, polfinale, ženske

Hokej na travi:

10.00 četrtfinale 1, ženske

12.30 četrtfinale 2, ženske

17.30 četrtfinale 3, ženske

20.00 četrtfinale 4, ženske

Jadranje:

Formula Kite, 4 plovi, moški

Formula Kite, 4 plovi, ženske

Nacra 17, 3 plovi, mešane ekipe

ILCA 7, 2 plova, moški

ILCA 6, 2 plova, ženske

470, 2 plova, mešane ekipe

Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 kajakaški kros, četrtfinale, ženske

15.52 kajakaški kros, četrtfinale, moški

16.15 kajakaški kros, polfinale, ženske

16.28 kajakaški kros, polfinale, moški

16.43 kajakaški kros, mali finale, ženske

16.48 kajakaški kros, mali finale, moški

Kolesarstvo na stezi:

17.00 ekipni sprint, kvalifikacije, ženske

17.27 ekipno zasledovanje, kvalifikacije, moški

18.55 ekipni sprint, 1. krog, ženske

19.09 ekipni sprint, kvalifikacije, moški

19.46 ekipni sprint, za 7. mesto, ženske

19.49 ekipni sprint, za 5. mesto, ženske

Košarka 3x3:

17.30 polfinale 1, ženske

18.00 polfinale 1, moški

18.30 polfinale 2, ženske

19.00 polfinale 2, moški

Namizni tenis:

10.00 ekipno, osmina finala, moški in ženske

15.00 ekipno, osmina finala, moški in ženske

20.00 ekipno, osmina finala, moški in ženske

Nogomet:

18.00 polfinale 1, moški

21.00 polfinale 2, moški

Odbojka:

09.00 četrtfinale 1, moški

13.00 četrtfinale 2, moški

17.00 četrtfinale 3, moški

21.00 četrtfinale 4, moški

Odbojka na mivki:

09.00 osmina finala, moški in ženske

Rokoborba:

15.00 do 60 kg, grško-rimski, osmina finala, moški

15.00 do 68 kg, prosti slog, osmina finala, ženske

15.00 do 130 kg, grško-rimski, osmina finala, moški

16.20 do 60 kg, grško-rimski, četrtfinale, moški

16.20 do 68 kg, prosti slog, četrtfinale, ženske

16.20 do 130 kg, grško-rimski, četrtfinale, moški

16.20 do 60 kg, grško-rimski, polfinale, moški

16.20 do 68 kg, prosti slog, polfinale, ženske

16.20 do 130 kg, grško-rimski, polfinale, moški

Skoki v vodo:

10.00 posamično, stolp 10 m, kvalifikacije, ženske

15.00 posamično, stolp 10 m, polfinale, ženske

Strelstvo:

09.00 skeet, kvalifikacije, mešane ekipe

Športno plezanje:

10.00 kombinacija, balvani, polfinale, moški

13.00 hitrost, kvalifikacije, ženske

Umetnostno plavanje:

19.30 ekipno, tehnični program

Vaterpolo:

- skupina B, 5. krog, moški:

12.00 Madžarska - Srbija

13.35 Avstralija - Japonska

20.05 Francija - Španija

- skupina A, 5. krog, moški:

15.10 Grčija - Italija

18.30 Hrvaška - ZDA

21.40 Romunija - Črna gora

---------------------------------------------------------------------

Torek, 6. avgust:

Končne odločitve (15):



Atletika:

20.00 kladivo, ženske

20.20 daljina, moški

20.50 1500 m, moški

21.10 3000 m zapreke, ženske

21.40 200 m, ženske

Boks:

21.30 do 71 kg, polfinale, moški

22.02 do 50 kg, polfinale, ženske

22.34 do 66 kg, polfinale, ženske

23.06 do 60 kg, finale, ženske

Jadranje:

ILCA 6, plov za medalje, ženske

ILCA 7, plov za medalje, moški

Kolesarstvo na stezi:

20.02 ekipni sprint, za 3. mesto, moški

20.07 ekipni sprint, finale, moški

Konjeništvo:

10.00 preskakovanje ovir, posamično, finale

Rokoborba:

19.30 do 60 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

19.55 do 60 kg, grško-rimski, finale, moški

20.05 do 130 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

20.30 do 130 kg, grško-rimski, finale, moški

20.50 do 68 kg, prosti slog, za 3. mesto, ženske

21.15 do 68 kg, prosti slog, finale, ženske

Rolkanje:

17.30 park, finale, ženske

Skoki v vodo:

15.00 posamično, stolp 10 m, finale, ženske

Predtekmovanja :



Atletika:

10.05 1500 m, kvalifikacije, ženske

10.20 kopje, kvalifikacije, skupina A, moški

10.50 110 m ovire, kvalifikacije, moški

11.15 daljina, kvalifikacije, ženske

11.20 400 m, kvalifikacije, ženske

11.50 kopje, kvalifikacije, skupina B, moški

12.00 400 m ovire, kvalifikacije, moški

12.30 200 m, kvalifikacije, moški

19.35 400 m, polfinale, moški

20.07 400 m ovire, polfinale, ženske

Hokej na travi:

14.00 polfinale 1, moški

19.00 polfinale 2, moški

Jadranje:

Formula Kite, 4 plovi, ženske

Formula Kite, 4 plovi, moški

470, 2 plova, mešane ekipe

Nacra 17, 3 plovi, mešane ekipe

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

09.30 K-4, 500 m, kvalifikacije, moški

10.00 K-4, 500 m, kvalifikacije, ženske

10.30 C-2, 500 m, kvalifikacije, moški

11.00 C-2, 500 m, kvalifikacije, ženske

11.30 K-2, 500 m, kvalifikacije, moški

12.10 K-2, 500 m, kvalifikacije, ženske

13.10 K-4, 500 m, četrtfinale, moški

13.20 C-2, 500 m, četrtfinale, ženske

13.50 C-2, 500 m, četrtfinale, moški

14.10 K-2, 500 m, četrtfinale, ženske

14.30 K-2, 500 m, četrtfinale, moški

Kolesarstvo na stezi:

17.30 ekipno zasledovanje, kvalifikacije, ženske

18.59 ekipni sprint, 1. krog, moški

19.14 ekipno zasledovanje, 1. krog, moški

19.55 ekipni sprint, za 7. mesto, moški

19.58 ekipni sprint, za 5. mesto, moški

Košarka:

11.00 četrtfinale 1, moški

14.30 četrtfinale 2, moški

18.00 četrtfinale 3, moški

21.30 četrtfinale 4, moški

Nogomet:

18.00 polfinale 1, ženske

21.00 polfinale 2, ženske

Namizni tenis:

10.00 ekipno, osmina finala, moški in ženske

15.00 ekipno, četrtfinale, moški in ženske

20.00 ekipno, četrtfinale, moški in ženske

Odbojka:

09.00 četrtfinale 1, ženske

13.00 četrtfinale 2, ženske

17.00 četrtfinale 3, ženske

21.00 četrtfinale 4, ženske

Odbojka na mivki:

17.00 četrtfinale, moški in ženske

Rokoborba:

10.00 do 60 kg, grško-rimski, repasaž, moški

10.00 do 68 kg, prosti slog, repasaž, ženske

10.00 do 130 kg, grško-rimski, repasaž, moški

11.30 do 77 kg, grško-rimski, osmina finala, moški

11.30 do 50 kg, prosti slog, osmina finala, ženske

11.30 do 97 kg, grško-rimski, osmina finala, moški

12.50 do 77 kg, grško-rimski, četrtfinale, moški

12.50 do 50 kg, prosti slog, četrtfinale, ženske

12.50 do 97 kg, grško-rimski, četrtfinale, moški

18.15 do 77 kg, grško-rimski, polfinale, moški

18.35 do 97 kg, grško-rimski, polfinale, moški

18.55 do 50 kg, prosti slog, polfinale, ženske

Rokomet:

09.30 četrtfinale 1, ženske

13.30 četrtfinale 2, ženske

17.30 četrtfinale 3, ženske

21.30 četrtfinale 4, ženske

Rolkanje:

12.30 park, kvalifikacije, ženske

Skoki v vodo:

10.00 posamično, deska 3 m, kvalifikacije, moški

Športno plezanje:

10.00 kombinacija, balvani, polfinale, ženske

13.00 hitrost, kvalifikacije čas, moški

Umetnostno plavanje:

19.30 ekipno, prosti program

Vaterpolo:

14.00 četrtfinale 1, ženske

15.35 četrtfinale 2, ženske

19.00 četrtfinale 3, ženske

20.35 četrtfinale 4, ženske

---------------------------------------------------------------------

Sreda, 7. avgust:

Končne odločitve (22):



Atletika:

07.30 hoja, maraton, mešani pari

19.00 palica, ženske

20.25 disk, moški

21.20 400 m, moški

21.40 3000 m zapreke, moški

Boks:

21.30 do 57 kg, polfinale, ženske

22.02 nad 92 kg, polfinale, moški

22.34 do 63,5 kg, finale, moški

22.51 do 80 kg, finale, moški

Dviganje uteži:

15.00 do 61 kg, moški

19.30 do 49 kg, ženske

Hokej na travi:

14.00 tekma za 3. mesto, moški

19.00 finale, moški

Jadranje

Nacra 17, plov za medalje, mešane ekipe

470, plov za medalje, mešane ekipe

Kolesarstvo na stezi:

18.25 ekipno zasledovanje, za 3. mesto, moški

18.33 ekipno zasledovanje, finale, moški

18.57 ekipno zasledovanje, finale, ženske

Rokoborba:

19.30 do 77 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

19.55 do 77 kg, grško-rimski, finale, moški

20.05 do 97 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

20.30 do 97 kg, grško-rimski, finale, moški

20.50 do 50 kg, prosti slog, za 3. mesto, ženske

21.15 do 50 kg, prosti slog, finale, ženske

Rolkanje:

17.30 park, finale, moški

Športno plezanje:

12.55 hitrost, finale, ženske

Tekvondo:

20.19 do 49 kg, za 3. mesto, ženske

20.35 do 58 kg, za 3. mesto, moški

20.51 do 49 kg, za 3. mesto, ženske

21.07 do 58 kg, za 3. mesto, moški

21.23 do 49 kg, finale, ženske

21.39 do 58 kg, finale, moški

Umetnostno plavanje:

19.30 ekipno, akrobatski program

Predtekmovanja :



Atletika:

10.05 višina, kvalifikacije, moški

10.15 100 m ovire, kvalifikacije, ženske

10.25 kopje, kvalifikacije, skupina A, ženske

11.00 5000 m, kvalifikacije, moški

11.50 kopje, kvalifikacije, skupina B, ženske

11.55 800 m, kvalifikacije, moški

12.45 1500 m, kvalifikacije, ženske

19.05 110 m ovire, polfinale, moški

19.15 troskok, kvalifikacije, moški

19.35 400 m ovire, polfinale, moški

20.02 200 m, polfinale, moški

20.45 400 m, polfinale, ženske

Golf:

09.00 1. krog, ženske

Hokej na travi:

14.00 polfinale 1, ženske

19.00 polfinale 2, ženske

Jadranje:

Formula Kite, 4 plovi, ženske

Formula Kite, 4 plovi, moški

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

09.30 K-1, 500 m, kvalifikacije, ženske

10.40 K-1, 1000 m, kvalifikacije, moški

11.40 C-1, 1000 m, kvalifikacije, moški

13.30 K-1, 500 m, četrtfinale, ženske

14.10 K-1, 1000 m, četrtfinale, moški

14.40 C-1, 1000 m, četrtfinale, moški

Kolesarstvo na stezi:

12.45 sprint, kvalifikacije, moški

13.25 keirin, kvalifikacije, ženske

13.52 ekipno zasledovanje, 1. krog, ženske

14.30 sprint, 1. krog, moški

15.10 keirin, repasaž, ženske

15.30 sprint, repasaž, moški

17.30 sprint, 2. krog, moški

18.04 ekipno zasledovanje, za 7. mesto, moški

18.10 ekipno zasledovanje, za 5. mesto, moški

18.42 sprint, repasaž, moški

19.38 sprint, osmina finala, moški

20.14 sprint, repasaž, moški

Košarka:

11.00 četrtfinale 1, ženske

14.30 četrtfinale 2, ženske

18.00 četrtfinale 3, ženske

21.30 četrtfinale 4, ženske

Namizni tenis:

10.00 ekipno, četrtfinale, moški in ženske

15.00 ekipno, četrtfinale, moški in ženske

20.00 ekipno, polfinale 1, moški

Odbojka:

16.00 polfinale 1, moški

20.00 polfinale 2, moški

Odbojka na mivki:

17.00 četrtfinale, moški in ženske

Rokoborba:

10.00 do 77 kg, grško-rimski, repasaž, moški

10.00 do 50 kg, prosti slog, repasaž, ženske

10.00 do 97 kg, grško-rimski, repasaž, moški

11.30 do 67 kg, grško-rimski, osmina finala, moški

11.30 do 53 kg, prosti slog, osmina finala, ženske

11.30 do 87 kg, grško-rimski, osmina finala, moški

12.50 do 67 kg, grško-rimski, četrtfinale, moški

12.50 do 53 kg, prosti slog, četrtfinale, ženske

12.50 do 87 kg, grško-rimski, četrtfinale, moški

18.15 do 67 kg, grško-rimski, polfinale, moški

18.35 do 87 kg, grško-rimski, polfinale, moški

18.55 do 53 kg, prosti slog, polfinale, ženske

Rokomet:

09.30 četrtfinale 1, moški

13.30 četrtfinale 2, moški

17.30 četrtfinale 3, moški

21.30 četrtfinale 4, moški

Rolkanje:

12.30 park, kvalifikacije, moški

Skoki v vodo:

10.00 posamično, deska 3 m, polfinale, moški

15.00 posamično, deska 3 m, kvalifikacije, ženske

Športno plezanje:

10.00 kombinacija, težavnost, polfinale, moški

12.28 hitrost, četrtfinale, ženske

12.46 hitrost, polfinale, ženske

Tekvondo:

09.00 do 49 kg, osmina finala, ženske

09.10 do 58 kg, osmina finala, moški

14.30 do 49 kg, četrtfinale, ženske

14.40 do 58 kg, četrtfinale, moški

16.11 do 49 kg, polfinale, ženske

16.24 do 58 kg, polfinale, moški

19.30 do 49 kg, repasaž, ženske

19.40 do 58 kg, repasaž, moški

Vaterpolo:

14.00 četrtfinale 1, moški

15.35 četrtfinale 2, moški

19.00 četrtfinale 3, moški

20.35 četrtfinale 4, moški

---------------------------------------------------------------------

Četrtek, 8. avgust:

Končne odločitve (24):



Atletika:

20.00 daljina, ženske

20.25 kopje, moški

20.30 200 m, moški

21.25 400 m ovire, ženske

21.45 110 m ovire, moški

Boks:

21.30 do 57 kg, polfinale, moški

22.02 do 75 kg, polfinale, ženske

22.34 do 51 kg, finale, moški

22.51 do 54 kg, finale, ženske

Daljinsko plavanje:

07.30 10 km, ženske

Dviganje uteži:

15.00 do 59 kg, ženske

19.30 do 73 kg, moški

Jadranje:

Formula Kite, 6 plovov za medalje, moški

Formula Kite, 6 plovov za medalje, ženske

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

13.30 C-2, 500 m, finale, moški

13.40 K-4, 500 m, finale, ženske

13.50 K-4, 500 m, finale, moški

Kolesarstvo na stezi:

19.11 keirin, finale, ženske

19.27 omnium, dirka na točke, moški

Nogomet:

17.00 tekma za 3. mesto, moški

Rokoborba:

19.30 do 67 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

19.55 do 67 kg, grško-rimski, finale, moški

20.05 do 87 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

20.30 do 87 kg, grško-rimski, finale, moški

20.50 do 53 kg, prosti slog, za 3. mesto, ženske

21.15 do 53 kg, prosti slog, finale, ženske

Skoki v vodo:

15.00 posamično, deska 3 m, finale, moški

Športno plezanje:

12.55 hitrost, finale, moški

Tekvondo:

20.19 do 68 kg, za 3. mesto, moški

20.35 do 57 kg, za 3. mesto, ženske

20.51 do 68 kg, za 3. mesto, moški

21.07 do 57 kg, za 3. mesto, ženske

21.23 do 68 kg, finale, moški

21.39 do 57 kg, finale, ženske

Predtekmovanja:



Atletika:

10.05 sedmeroboj, 100 m ovire, ženske

10.25 krogla, kvalifikacije, ženske

10.35 100 m ovire, kvalifikacije, ženske

11.05 sedmeroboj, višina, ženske

11.10 4 x 100 m, kvalifikacije, ženske

11.35 4 x 100 m, kvalifikacije, moški

12.00 800 m, kvalifikacije, moški

19.35 1500 m, polfinale, ženske

20.55 sedmeroboj, 200 m, ženske

Golf:

09.00 2. krog, ženske

Jadranje:

Formula Kite, polfinale A, 6 plovov, moški

Formula Kite, polfinale B, 6 plovov, moški

Formula Kite, polfinale A, 6 plovov, ženske

Formula Kite, polfinale B, 6 plovov, ženske

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

10.30 C-1, 200 m, kvalifikacije, ženske

11.20 C-2, 500 m, polfinale, moški

11.40 K-4, 500 m, polfinale, ženske

11.50 K-4, 500 m, polfinale, moški

12.40 C-1, 200 m, četrtfinale, ženske

13.20 C-2, 500 m, finale B, moški

Kolesarstvo na stezi:

17.00 omnium, dirka scratch, moški

17.18 keirin, četrtfinale, ženske

17.38 omnium, dirka na tempo, moški

18.01 sprint, četrtfinale, 1. vožnja, moški

18.15 keirin, polfinale, ženske

18.25 omnium, dirka na izpadanje, moški

18.47 sprint, četrtfinale, 2. vožnja, moški

19.01 keirin, od 7. do 12. mesta, ženske

19.18 sprint, četrtfinale, dirka za polfinale, moški

20.04 sprint, od 5. do 8. mesta, moški

Košarka:

17.30 polfinale 1, moški

21.00 polfinale 2, moški

Namizni tenis:

10.00 ekipno, polfinale 2, moški

15.00 ekipno, polfinale 1, ženske

20.00 ekipno, polfinale 2, ženske

Odbojka:

16.00 polfinale 1, ženske

20.00 polfinale 2, ženske

Odbojka na mivki:

17.00 polfinale 1, ženske

18.00 polfinale 2, ženske

21.00 polfinale 1, moški

22.00 polfinale 2, moški

Ritmična gimnastika:

10.00 mnogoboj, posamično, 1. del

15.00 mnogoboj, posamično, 2. del

Rokoborba:

10.00 do 67 kg, grško-rimski, repasaž, moški

10.00 do 53 kg, prosti slog, repasaž, ženske

10.00 do 87 kg, grško-rimski, repasaž, moški

11.30 do 57 kg, prosti slog, osmina finala, moški

11.30 do 57 kg, prosti slog, osmina finala, ženske

11.30 do 86 kg, prosti slog, osmina finala, moški

12.50 do 57 kg, prosti slog, četrtfinale, moški

12.50 do 57 kg, prosti slog, četrtfinale, ženske

12.50 do 86 kg, prosti slog, četrtfinale, moški

18.15 do 57 kg, prosti slog, polfinale, moški

18.55 do 57 kg, prosti slog, polfinale, ženske

19.30 do 86 kg, prosti slog, polfinale, moški

Rokomet:

16.30 polfinale 1, ženske

21.30 polfinale 2, ženske

Skoki v vodo:

10.00 posamično, deska 3 m, polfinale, ženske

Sodobni peteroboj:

11.00 sabljanje, moški

14.30 sabljanje, ženske

Športno plezanje:

10.00 kombinacija, težavnost, polfinale, ženske

12.28 hitrost, četrtfinale, moški

12.46 hitrost, polfinale, moški

Tekvondo:

09.00 do 68 kg, osmina finala, moški

09.10 do 57 kg, osmina finala, ženske

14.30 do 68 kg, četrtfinale, moški

14.40 do 57 kg, četrtfinale, ženske

16.11 do 68 kg, polfinale, moški

16.24 do 57 kg, polfinale, ženske

19.30 do 68 kg, repasaž, moški

19.40 do 57 kg, repasaž, ženske

Vaterpolo:

13.00 tekme od 5. do 8. mesta, ženske

14.35 polfinale 1, ženske

18.00 tekme od 5. do 8. mesta, ženske

19.35 polfinale 2, ženske

---------------------------------------------------------------------

Petek, 9. avgust:

Končne odločitve (34):



Atletika:

19.30 4 x 100 m, ženske

19.40 krogla, ženske

19.45 4 x 100 m, moški

20.00 400 m, ženske

20.10 troskok, moški

20.15 sedmeroboj, 800 m, ženske

20.55 10.000 m, ženske

21.45 400 m ovire, moški

Boks:

21.30 do 71 kg, finale, moški

21.47 do 50 kg, finale, ženske

22.34 do 92 kg, finale, moški

22.51 do 66 kg, finale, ženske

Brejkanje:

21.14 za tretje mesto, ženske

21.23 finale, ženske

Daljinsko plavanje:

07.30 10 km, moški

Dviganje uteži:

15.00 do 89 kg, moški

19.30 do 71 kg, ženske

Hokej na travi:

14.00 tekma za 3. mesto, ženske

20.00 finale, ženske

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

12.50 C-2, 500 m, finale, ženske

13.10 K-2, 500 m, finale, ženske

13.30 K-2, 500 m, finale, moški

13.50 C-1, 1000 m, finale, moški

Kolesarstvo na stezi:

18.09 madison, ženske

19.02 sprint, finale, 2. vožnja, moški

19.38 sprint, finale, dirka za zmago, moški

Namizni tenis:

10.00 ekipno, za tretje mesto, moški

15.00 ekipno, finale, moški

Nogomet:

15.00 tekma za 3. mesto, ženske

18.00 finale, moški

Odbojka:

16.00 tekma za 3. mesto, moški

Odbojka na mivki:

21.00 za 3. mesto, ženske

22.30 finale, ženske

Ritmična gimnastika:

14.30 mnogoboj, posamično, finale

Rokoborba:

19.30 do 57 kg, prosti slog, za 3. mesto, moški

19.55 do 57 kg, prosti slog, finale, moški

20.05 do 86 kg, prosti slog, za 3. mesto, moški

20.30 do 86 kg, prosti slog, finale, moški

20.50 do 57 kg, prosti slog, za 3. mesto, ženske

21.15 do 57 kg, prosti slog, finale, ženske

Skoki v vodo:

15.00 posamično, deska 3 m, finale, ženske

Športno plezanje:

12.28 kombinacija, težavnost, finale, moški

Tekvondo:

20.19 do 67 kg, za 3. mesto, ženske

20.35 do 80 kg, za 3. mesto, moški

20.51 do 67 kg, za 3. mesto, ženske

21.07 do 80 kg, za 3. mesto, moški

21.23 do 67 kg, finale, ženske

21.39 do 80 kg, finale, moški

Pred tekmovanja:



Atletika:

10.05 sedmeroboj, daljina, ženske

10.40 4 x 400 m, kvalifikacije, ženske

11.05 4 x 400 m, kvalifikacije, moški

11.20 sedmeroboj, kopje, skupina A, ženske

11.30 800 m, polfinale, moški

12.05 100 m ovire, polfinale, ženske

12.30 sedmeroboj, kopje, skupina B, ženske

Brejkanje:

16.00 skupinski del, ženske

20.00 četrtfinale, ženske

20.45 polfinale, ženske

Golf:

09.00 3. krog, ženske

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

10.30 C-2, 500 m, polfinale, ženske

10.50 K-2, 500 m, polfinale, ženske

11.10 K-2, 500 m, polfinale, moški

11.30 C-1, 1000 m, polfinale, moški

12.40 C-2, 500 m, finale B, ženske

13.00 K-2, 500 m, finale B, ženske

13.20 K-2, 500 m, finale B, moški

13.40 C-1, 1000 m, finale B, moški

Kolesarstvo na stezi:

14.00 sprint, kvalifikacije, ženske

14.41 sprint, polfinale, 1. vožnja, moški

14.48 sprint, 1. krog, ženske

15.29 sprint, polfinale, 2. vožnja, moški

15.38 sprint, repasaž, ženske

15.52 sprint, dirka za finale, moški

18.00 sprint, finale, 1. vožnja, moški

19.10 sprint, 2. krog, ženske

19.58 sprint, repasaž, ženske

Košarka:

17.30 polfinale 1, ženske

21.00 polfinale 2, ženske

Ritmična gimnastika:

10.00 mnogoboj, ekipno, 1. del

11.15 mnogoboj, ekipno, 2. del

Rokoborba:

10.00 do 57 kg, prosti slog, repasaž, moški

10.00 do 57 kg, prosti slog, repasaž, ženske

10.00 do 86 kg, prosti slog, repasaž, moški

11.30 do 74 kg, prosti slog, osmina finala, moški

11.30 do 62 kg, prosti slog, osmina finala, ženske

11.30 do 125 kg, prosti slog, osmina finala, moški

12.50 do 74 kg, prosti slog, četrtfinale, moški

12.50 do 62 kg, prosti slog, četrtfinale, ženske

12.50 do 125 kg, prosti slog, četrtfinale, moški

18.15 do 74 kg, prosti slog, polfinale, moški

18.35 do 125 kg, prosti slog, polfinale, moški

18.55 do 62 kg, prosti slog, polfinale, ženske

Rokomet:

16.30 polfinale 1, moški

21.30 polfinale 2, moški

Skoki v vodo:

10.00 posamično, stolp 10 m, kvalifikacije, moški

Sodobni peteroboj:

13.00 konjeništvo, skupina A, moški

13.40 sabljanje, dodatna runda, skupina A, moški

14.10 plavanje, skupina A, moški

14.40 tek + streljanje, skupina A, moški

17.00 konjeništvo, skupina B, moški

17.40 sabljanje, dodatna runda, skupina B, moški

18.10 plavanje, skupina B, moški

18.40 tek + streljanje, skupina B, moški

Športno plezanje:

10.15 kombinacija, balvani, finale, moški

Tekvondo:

09.00 do 67 kg, osmina finala, ženske

09.10 do 80 kg, osmina finala, moški

14.30 do 67 kg, četrtfinale, ženske

14.40 do 80 kg, četrtfinale, moški

16.11 do 67 kg, polfinale, ženske

16.24 do 80 kg, polfinale, moški

19.30 do 67 kg, repasaž, ženske

19.40 do 80 kg, repasaž, moški

Umetnostno plavanje:

19.30 pari, tehnični program

Vaterpolo:

13.00 tekme od 5. do 8. mesta, moški

14.35 polfinale 1, moški

18.00 tekme od 5. do 8. mesta, moški

19.35 polfinale 2, moški

---------------------------------------------------------------------

Sobota, 10. avgust:

Končne odločitve (39):



Atletika:

08.00 maraton, moški

19.10 višina, moški

19.25 800 m, moški

19.40 kopje, ženske

19.45 100 m ovire, ženske

20.00 5000 m, moški

20.25 1500 m, ženske

21.12 4 x 400 m, moški

21.22 4 x 400 m, ženske

Boks:

21.30 do 57 kg, finale, ženske

21.47 do 57 kg, finale, moški

22.34 do 75 kg, finale, ženske

22.51 nad 92 kg, finale, moški

Brejkanje:

21.14 za tretje mesto, moški

21.23 finale, moški

Dviganje uteži:

11.30 do 102 kg, moški

16.00 do 81 kg, ženske

20.30 nad 102 kg, moški

Golf:

09.00 4. krog, ženske

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

13.00 K-1, 500 m, finale, ženske

13.20 K-1, 1000 m, finale, moški

13.50 C-1, 200 m, finale, ženske

Kolesarstvo na stezi:

17.59 madison, moški

Košarka:

11.00 tekma za 3. mesto, moški

21.30 finale, moški

Namizni tenis:

10.00 ekipno, za tretje mesto, ženske

15.00 ekipno, finale, ženske

Nogomet:

17.00 finale, ženske

Odbojka:

13.00 finale, moški

17.15 tekma za 3. mesto, ženske

Odbojka na mivki:

21.00 za 3. mesto, moški

22.30 finale, moški

Ritmična gimnastika:

10.00 mnogoboj, ekipno, finale

Rokoborba:

19.30 do 74 kg, prosti slog, za 3. mesto, moški

19.55 do 74 kg, prosti slog, finale, moški

20.05 do 125 kg, prosti slog, za 3. mesto, moški

20.30 do 125 kg, prosti slog, finale, moški

20.50 do 62 kg, prosti slog, za 3. mesto, ženske

21.15 do 62 kg, prosti slog, finale, ženske

Rokomet:

10.00 tekma za 3. mesto, ženske

15.00 finale, ženske

Skoki v vodo:

15.00 posamično, stolp 10 m, finale, moški

Sodobni peteroboj:

19.10 tek + streljanje, finale, moški

Športno plezanje:

12.28 kombinacija, težavnost, finale, ženske

Tekvondo:

20.19 nad 80 kg, za 3. mesto, moški

20.35 nad 67 kg, za 3. mesto, ženske

20.51 nad 80 kg, za 3. mesto, moški

21.07 nad 67 kg, za 3. mesto, ženske

21.23 nad 80 kg, finale, moški

21.39 nad 67 kg, finale, ženske

Umetnostno plavanje:

19.30 pari, prosti program

Vaterpolo:

10.35 tekma za 3. mesto, ženske

15.35 finale, ženske

Predtekmovanja:



Brejkanje:

16.00 skupinski del, moški

20.00 četrtfinale, moški

20.45 polfinale, moški

Kajak/kanu - sprint na mirnih vodah:

10.30 K-1, 500 m, polfinale, ženske

11.10 K-1, 1000 m, polfinale, moški

11.40 C-1, 200 m, polfinale, ženske

12.40 K-1, 500 m, finale C, ženske

12.50 K-1, 500 m, finale B, ženske

13.10 K-1, 1000 m, finale B, moške

13.40 C-1, 200 m, finale B, ženske

Kolesarstvo na stezi:

17.00 sprint, osmina finala, ženske

17.19 keirin, 1. krog, moški

17.50 sprint, repasaž, ženske

19.07 sprint, četrtfinale, 1. vožnja, ženske

19.21 keirin, repasaž, moški

19.49 sprint, četrtfinale, 2. vožnja, ženska

20.14 sprint, četrtfinale, dirka za polfinale, ženske

Rokoborba:

10.00 do 74 kg, prosti slog, repasaž, moški

10.00 do 62 kg, prosti slog, repasaž, ženske

10.00 do 125 kg, prosti slog, repasaž, moški

11.30 do 65 kg, prosti slog, osmina finala, moški

11.30 do 76 kg, prosti slog, osmina finala, ženske

11.30 do 97 kg, prosti slog, osmina finala, moški

12.50 do 65 kg, prosti slog, četrtfinale, moški

12.50 do 76 kg, prosti slog, četrtfinale, ženske

12.50 do 97 kg, prosti slog, četrtfinale, moški

18.15 do 65 kg, prosti slog, polfinale, moški

18.35 do 97 kg, prosti slog, polfinale, moški

18.55 do 76 kg, prosti slog, polfinale, ženske

Skoki v vodo:

10.00 posamično, stolp 10 m, polfinale, moški

Sodobni peteroboj:

09.30 konjeništvo, skupina A, ženske

10.10 sabljanje, dodatna runda, skupina A, ženske

10.40 plavanje, skupina A, ženske

11.10 tek + streljanje, skupina A, ženske

13.30 konjeništvo, skupina B, ženske

14.10 sabljanje, dodatna runda, skupina B, ženske

14.40 plavanje, skupina B, ženske

15.10 tek + streljanje, skupina B, ženske

17.30 konjeništvo, finale, moški

18.10 sabljanje, dodatna runda, finale, moški

18.40 plavanje, finale, moški

Športno plezanje:

10.15 kombinacija, balvani, finale, ženske

Tekvondo:

09.00 nad 80 kg, osmina finala, moški

09.10 nad 67 kg, osmina finala, ženske

14.30 nad 80 kg, četrtfinale, moški

14.40 nad 67 kg, četrtfinale, ženske

16.11 nad 80 kg, polfinale, moški

16.24 nad 67 kg, polfinale, ženske

19.30 nad 80 kg, repasaž, moški

19.40 nad 67 kg, repasaž, ženske

Vaterpolo:

09.00 tekma za 7. mesto, ženske

14.00 tekma za 5. mesto, ženske

19.35 tekma za 7. mesto, moški

---------------------------------------------------------------------

Nedelja, 11. avgust:

Končne odločitve (13):



Atletika:

08.00 maraton, ženske

Dviganje uteži:

11.30 nad 81 kg, ženske

Kolesarstvo na stezi:

13.15 sprint, finale, 2. vožnja, ženske

13.32 keirin, finale, moški

13.44 sprint, finale, dirka za zmago, ženske

13.56 omnium, dirka na točke, ženske

Košarka:

11.30 tekma za 3. mesto, ženske

15.30 finale, ženske

Odbojka:

13.00 finale, ženske

Rokoborba:

12.00 do 65 kg, prosti slog, za 3. mesto, moški

12.25 do 65 kg, prosti slog, finale, moški

12.35 do 97 kg, prosti slog, za 3. mesto, moški

13.00 do 97 kg, prosti slog, finale, moški

13.20 do 76 kg, prosti slog, za 3. mesto, ženske

13.45 do 76 kg, prosti slog, finale, ženske

Rokomet:

09.00 tekma za 3. mesto, moški

13.30 finale, moški

Sodobni peteroboj:

12.40 tek + streljanje, finale, ženske

Vaterpolo:

10.35 tekma za 3. mesto, moški

14.00 finale, moški

Predtekmovanja:



Kolesarstvo na stezi:

11.00 omnium, dirka scratch, ženske

11.22 sprint, polfinale, 1. vožnja, ženske

11.29 keirin, četrtfinale, moški

11.50 sprint, polfinale, 2. vožnja, ženske

11.57 omnium, dirka na tempo, ženske

12.18 sprint, polfinale, dirka za finale, ženske

12.25 sprint, od 5. do 8. mesta, ženske

12.29 keirin, polfinale, moški

12.45 sprint, finale, 1. vožnja, ženske

12.53 omnium, dirka na izpadanje, ženske

13.23 keirin, od 7. do 12. mesta, moški

Rokoborba:

11.00 do 65 kg, prosti slog, repasaž, moški

11.00 do 76 kg, prosti slog, repasaž, ženske

11.00 do 97 kg, prosti slog, repasaž, moški

Sodobni peteroboj:

11.00 konjeništvo, finale, ženske

11.40 sabljanje, dodatna runda, finale, ženske

12.10 plavanje, finale, ženske

Vaterpolo:

09.00 tekma za 5. mesto, moški



