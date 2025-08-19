Imamo recept za zdrav in okusen pistacijin namaz

V zadnjem letu je pistacijin namaz postal pravi trend. Pogosto ga zasledimo v trgovinah, kjer nas premami s svojo svilnato teksturo in nežno oreškasto aromo. Kupljene različice pogosto skrivajo dodatne maščobe, sladkor in sestavine, ki jih naše telo pravzaprav ne potrebuje, zato je domača priprava najboljša izbira, saj je enostavna, hitra in hkrati zdrava.

Sestavine:

130 gramov pistacij (neslanih, olupljenih)

80 gramov bele čokolade s stevio

15 gramov kokosove masti

100 mililitrov kokosovega mleka

30 gramov agavinega sirupa

Foto: Shutterstock

Postopek:

Pistacije na hitro popražite v ponvi brez olja, da razvijejo bogat okus. Nato jih ohladite in zmiksajte v gladko pasto.

Belo čokolado in kokosovo mast stopite nad vodno paro ter ju primešajte k pistacijam.

Med miksanjem počasi prilijte kokosovo mleko, dokler ne dobite želene kremaste teksture.

Dodajte še agavin sirup, ki bo poskrbel za sladkobo.

Shranite v steklen kozarec in hranite v hladilniku do dva tedna.

Foto: Shutterstock

