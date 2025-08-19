Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
19. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
TikTok viralno namaz pistacije zdrav recept zdrav recept

Torek, 19. 8. 2025, 4.00

5 ur, 36 minut

Imamo recept za zdrav in okusen pistacijin namaz

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
pistacije | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V zadnjem letu je pistacijin namaz postal pravi trend. Pogosto ga zasledimo v trgovinah, kjer nas premami s svojo svilnato teksturo in nežno oreškasto aromo. Kupljene različice pogosto skrivajo dodatne maščobe, sladkor in sestavine, ki jih naše telo pravzaprav ne potrebuje, zato je domača priprava najboljša izbira, saj je enostavna, hitra in hkrati zdrava.

@eliyaeats Homemade Pistachio Spread 💚 Recipe: * 125 g pistachios raw, shelled and unsalted * 75 g sugar free white chocolate or normal white chocolate, sub for skim condensed milk * 15 g coconut oil * 100-125 ml milk light/higher protein milk or sub for dairy free. Start with less and add more as you need. * 30-50 g monkfruit icing sugar or normal icing sugar, adjust amount to desired sweetness * dash salt For full in depth recipe + tips and tricks click the link in my bio 🫶 Macros per 15g serve (20 serves in total): Calories: 65 Carbohydrates: 2g Protein: 2g Fat: 5g Sugar: 0.5g #pistachiospread #homemadepistachiospread #pistachiopapi #pistachiobutter #pistachiocream ♬ original sound - Eliya

Sestavine:

  • 130 gramov pistacij (neslanih, olupljenih)
  • 80 gramov bele čokolade s stevio
  • 15 gramov kokosove masti
  • 100 mililitrov kokosovega mleka
  • 30 gramov agavinega sirupa

pistacije | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Postopek:

Pistacije na hitro popražite v ponvi brez olja, da razvijejo bogat okus. Nato jih ohladite in zmiksajte v gladko pasto.

Belo čokolado in kokosovo mast stopite nad vodno paro ter ju primešajte k pistacijam.

Med miksanjem počasi prilijte kokosovo mleko, dokler ne dobite želene kremaste teksture.

Dodajte še agavin sirup, ki bo poskrbel za sladkobo.

Shranite v steklen kozarec in hranite v hladilniku do dva tedna.

pistacije | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Preberite še:

pita
Trendi Viralni recept za riževo pito, ki jo boste lahko jedli brez slabe vesti
Luka Dončić in Anamaria Goltes
Trendi To je sladica, s katero Anamaria Goltes razvaja svojega zaročenca Luko Dončića
grška solata
Trendi Tako boste naredili najboljšo grško solato
TikTok viralno namaz pistacije zdrav recept zdrav recept
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.