Z 28 kosi opreme, okoli 800 kilogrami, na 25-dnevne priprave v Argentino odhaja srebrni olimpijec Žan Kranjec. S trenerjem Miho Verdnikom verjameta, da si bo povrnil zaupanje v opremo in zavoje, da bo konstantno dosegal vrhunske vožnje. "Že aprila smo naredili korak naprej, da sem se začel bolje počutiti na opremi. Osnova je od tam in iz tega bomo izhajali." Na snegu bo predvidoma 19 dni, do tega bo od tri do štiri treniral tudi slalom, saj načrtuje nastop na olimpijski kombinaciji skupaj z Miho Hrobatom.

Žan Kranjec in Miha Verdnik pred potjo v Argentino Foto: Boštjan Podlogar/STA Štiri mesece po koncu tekmovalne zime je pred novinarje stopil naš najuspešnejši alpski smučar zadnjih let Žan Kranjec. "Več dni je bilo treninga kot počitka. Vseeno pa sem si po sezoni privoščil malo morja in poleti en teden dopusta. Da sem si malo napolnil baterije, da grem zdaj lahko naprej s polno paro." Na začetku aprila so na snegu v Pfeldersu v Italiji testirali opremo, nato je večji del časa preživel v telovadnici. Zdaj so se vrnili s prvega treninga na snegu v Saas Feeju v Švici, kjer sta z njim trenirala še mlajša člana ekipe za tehnične discipline Miha Oserban in Anže Gartner. "Za nami so meseci kondicijskih priprav, 20. julija pa smo bili skupaj na snegu. Vsi so zelo delavni, v ekipi je prisoten pravi fokus. Ekipa deluje kot namazan stroj, vsi imamo zelo dober odnos. Tekmovalci lahko razmišljajo le o smučanju."

Mlajša se bosta avgusta vrnila na ledenik, srebrni olimpijec pa za 25 dni odhaja na priprave v Argentino, kjer ga predvidoma čaka 19 smučarskih dni (na štiri dni bo dobil dan počitka), od tega 10 ali 11 v veleslalomu, preostale dni pa bo treniral še superveleslalom (od štiri do pet dni) in slalom (od tri do štiri). "Poudarek bo na veleslalomu, bom pa res treniral tudi nekaj superveleslaloma in slaloma. Tam je prava zima, nizka nadmorska višina. Na začetku bom imel dovolj miru, saj še ne bo veliko ekip. Po desetih dneh pa pride tudi več drugih ekip, kar je dobro. Na začetku bom lahko osredotočen nase, pozneje, ko bom že 'nasmučan', pa bo prišlo do konkurence na treningih in bom malo tudi videl, kje sem."

Zakaj se splača vložek v priprave v Argentini?

Žan Kranjec Foto: Reuters Tekem južnoameriškega pokala v tem času še ni, niti ne bi sodeloval na njih, saj bo prioriteta trening. "Moramo čim več presmučati, imeti 'v nogah' čim več terenov, čim več različnih pogojev," razlaga Verdnik in pojasni odločitev, zakaj odločitev za Ushuaio, pa čeprav ni poceni. "Ker je tam zelo verjetno, da bomo prišli do pogojev, ki nas nato čakajo pozimi. To je zelo blizu morja, vlažnost je visoka. Ko pade sneg, se ta v dveh dneh predela. Če pada dež in se zjasni, je naslednji dan poledica. To so stvari, ki jih potrebujemo za zimo. Vreme se spreminja in res dobiš vse. In to je zelo pomembno." Trenutno imajo dovolj snega. "Imeli bomo od suhega do mokrega snega, od sneženja do dežja. Tudi tereni so raznoliki."

"Vem, da imam dobro smučanje še v sebi"

Nazadnje je bil na stopničkah decembra v Beaver Creeku. Foto: Guliverimage V minuli zimi je bil osmi veleslalomist svetovnega pokala. Po tretjem mestu na drugi tekmi sezone v Beaver Creeku nato ni več stopil na zmagovalni oder, na tekmi svetovnega pokala pa je bil 11. Na pripravah bo naredil vse, da si povrne zaupanje v opremo in v zavoje. "Vem, da imam dobro smučanje, ki sem ga že kazal, še v sebi. To moram spraviti ven, da mi pride v podzavest. Če zaupam vase in v opremo in če nima dvomov na štartu, potem najlažje pokažem konstantno dobre vožnje. Poudarek bo na čim več kvalitetnih vožnjah." "Začeli bomo z lažjimi vožnjami, postopno pa dodajali več tekmovalnih, tveganih voženj," trener poudarja, da je ključni cilj, da bi konstantno kazal vrhunske vožnje. Teh je sposoben, vendarle je bil na tekmah svetovnega pokala že 15-krat med najboljšimi tremi. "Glavni cilj je, da ne bo nihanja. Na zadnji tekmi minule sezone smo našli nekaj rešitev, še posebej kar zadeva opremo, in mislim, da bo to pripomoglo k dosegu cilja."

Po dve olimpijski kolajni? "Tudi za eno bi zdaj podpisal."

Žan Kranjec Foto: Boštjan Podlogar/STA Trening slaloma mu bo pripomogel tudi pri novem izzivu, ki sta si ga zadala z Miho Hrobatom. Ideja je padla med kondicijskimi treningi. Na olimpijskih igrah februarja bosta namreč skupaj nastopila v olimpijski kombinaciji. Tako bo imel Kranjec priložnost, da v Cortini d'Ampezzo osvoji kar dve kolajni. "Tudi za eno bi zdaj podpisal," odgovori z nasmehom. "Ne skrivam, da si v veleslalomu, čeprav jo že imam, želim novo. Za kombinacijo pa ne bom napovedoval. Želja seveda je. Miha je eden najboljših smukačev na svetu. Jaz vsaj na papirju nisem najboljši slalomist, ampak verjamem, da imam v sebi še vedno dobre slalomske zavoje in lahko tudi presenetiva kakšne favorite."

Pred dnevi je prišla v javnost vest, da je zmanjkalo smučarskega spodnjega perila, odpornega na ureznine, ki bo z novo sezono svetovnega pokala obvezno. "Kot vem, naj bi ga dobil do Argentine. Verjamem, da ga bom. Ker bi se rad že zdaj nanj navadil."