Potres z magnitudo 7,5. V Čilu opozorilo pred cunamijem.

Drakov preliv, morsko ožino med Južno Ameriko in Antarktiko, je sinoči prizadel močan potres z magnitudo 7,5. Čile je zato za čilsko arktično ozemlje izdal opozorilo pred cunamijem.

Ameriški geološki zavod (USGS) je sprva poročal o potresu z magnitudo 8,0, vendar je kasneje poročilo popravil in navedel, da je bil epicenter na globini 11 kilometrov.

Potres se je zgodil več kot 700 kilometrov jugovzhodno od argentinskega mesta Ushuaia, ki ima približno 57.000 prebivalcev, so še sporočili iz USGS.

Potres je ob obalah Čila in Argentine stresel ob 23.16 po argentinskem času. Čilska vlada je opozorila na morebitne cunamije v nekaterih svojih bazah na Antarktiki.

Nacionalni center za opozarjanje pred cunamiji je sporočil, da je tveganje za cunami v Združenih državah majhno, je še poročal New York Times.