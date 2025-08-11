Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
11.18

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 11.18

1 ura, 8 minut

Vulkan bruhal pepel več kot deset kilometrov v višino

K. M., STA

Vulkan Ključevski je ponovno izbruhnil 30. julija po močnem potresu v bližini Kamčatke.

Vulkan Ključevski je ponovno izbruhnil 30. julija po močnem potresu v bližini Kamčatke.

Foto: Reuters

Vulkan Ključevski na polotoku Kamčatka na Daljnem vzhodu Rusije je danes zjutraj bruhal pepel in dim v višino 12 kilometrov, je sporočil ruski urad za seizmologijo. Vulkan je postal aktiven po močnem potresu 30. julija v bližini Kamčatke.

Po navedbah urada in službe za izredne razmere so po današnjih izbruhih vulkana izdali opozorilo lokalnemu prebivalstvu. Oblaki dima in pepela se širijo proti vzhodu in Tihemu oceanu, srbska tiskovna agencija Tanjug povzema ruski Interfax.

Kot so dodali pri uradu, v naseljenih območjih trenutno še ni pepela, vseeno pa za lokalno prebivalstvo ostaja opozorilo, saj se 280 kilometrov dolg oblak vulkanskega pepela razteza v smeri vzhoda in jugovzhoda od vulkana.

Vulkan je izbruhnil po močnem potresu 

Vulkan Ključevski je ponovno izbruhnil 30. julija po močnem potresu v bližini Kamčatke. Vulkan bruha večkrat na dan, po njegovem pobočju pa teče tudi lava.

Gre za najvišji aktivni ognjenik v Evraziji, v zadnjih letih je tudi večkrat izbruhnil, najmanj 18-krat od leta 2000. Večje škode ali žrtev zaradi izbruha vulkana do zdaj še niso zabeležili, najbližje večje mesto Petropavlovsk-Kamčatski je namreč več sto kilometrov stran.

Kamčatka, Petropavlosk, ognjenik, vulkan
