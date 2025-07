Rusko Kamčatko stresla vsaj dva potresa: eden z magnitudo 7,2 drugi 6,5

Območje je naprej stresel potres z magnitudo 5, nato pa še eden z močjo 6,7. USGS je svarilo pred cunamijem izdal šele po tretjem potresu z močjo 7,4. Zvrstilo se je še več popotresnih sunkov.

Središče potresov je bilo v Tihem oceanu, med 130 in 144 kilometri oddaljeno od ruskega mesta Petropavlovsk-Kamčatski, glavnega mesta Kamčatke. Nevarnost cunamija velja za obalno območje v radiju 300 kilometrov od epicentra.

Pristojne ruske oblasti so nato javile, da bi valovi lahko dosegli največ 60 centimetrov, in sicer na Komandantovih otokih v Beringovem morju, medtem ko naj bi na celini dosegli med 15 in 40 centimetrov.

Na polotoku Kamčatka se stikata pacifiška in severnoameriška tektonska plošča, zaradi česar je nevarnost potresov velika. Od leta 1900 je območje streslo sedem večjih potresov z močjo 8,3 ali več, poroča AFP.

🌊 A tsunami threat has been declared in several settlements of Kamchatka. People there have felt underground tremors at least four times. The earthquake magnitude is 7.3, and the epicenter is 134 km from Petropavlovsk-Kamchatsky.



In some areas, a warning siren is sounding. The… pic.twitter.com/pr6BEhjiA3