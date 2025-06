Območje Neaplja na jugu Italije je danes stresel potres z magnitudo 4,6, so sporočili italijanski seizmologi. Žarišče je bilo na Flegrejskih poljih, potres pa velja za enega najmočnejših na območju v zadnjih letih. O večji škodi in morebitnih poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Potres so zabeležili ob 12.47 na globini petih kilometrov, v bližini kraja Bacoli, kakih 20 kilometrov zahodno od Neaplja. Skupaj z drugim potresom enake magnitude, ki so ga zabeležili v noči na 13. marec, je današnji potres najmočnejši na tem območju v zadnjih 40 letih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Čutili so ga prebivalci na širšem območju Neaplja, vključno s pristaniškim mestom Pozzuoli ter neapeljskima okrožjema Fuorigrotta in Bagnoli. Mnogi so v strahu stekli na ulice.

Zaradi tresenja tal je bil na območju Neaplja začasno delno ustavljen lokalni železniški promet. Ustavljena je bila tudi povezava neapeljske podzemne železnice med Bagnolijem in Pozzuolijem. Vlaki iz Neaplja v Rim in druge dele južne Italije po poročanju Anse niso bili prizadeti.

Flegrejska polja so območje visoke vulkanske aktivnosti. Gre za največji aktivni "supervulkan" v Evropi. Na tem območju že več kot deset let velja rumeno opozorilo, ki poziva k previdnosti. Italijanska vlada je po potresih maja lani začela pripravljati nove ukrepe in napovedala načrte za morebitno evakuacijo.