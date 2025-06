Po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS so se tla stresla ob 8.08 po krajevnem času. Žarišče potresa je bilo v bližini mesta Paratebueno v osrednji Kolumbiji, približno 170 kilometrov vzhodno od Bogote.

Estas son algunas imágenes de ciudadanos evacuando en Bogotá tras el fuerte temblor de 6.4 sentido sobre las 8:00 a.m. de este domingo 8 de junio. pic.twitter.com/UmOY5dOtXn — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 8, 2025

V prestolnici so se tresle stavbe, oglasile so se sirene, ljudje pa so hiteli na ulice, številni še v pižamah. Na posnetkih, ki so jih objavili uporabniki družbenih omrežij, je videti luči in pohištvo, ki se premikajo.

Osrednja Kolumbija je na območju z visoko potresno aktivnostjo. Potres z magnitudo 6,2 je leta 1999 v tej državi zahteval skoraj 1200 življenj.

Ljudje so hiteli na ulice. Foto: Reuters