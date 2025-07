XYZVerse proti Pi Network: kateri skupnostni žeton lahko prevlada pri sprejetju družbenega metaverzuma?

Foto: XYZVerse

XYZVerse postavlja nove trende – bo to naslednji memecoin s 50-kratno rastjo?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Projekt cilja na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja omogoča zgodnjim vlagateljem nakup žetonov $XYZ po bistveno nižji ceni od predvidene borzne cene.

Pozitivno razpoloženje okoli $XYZ

XYZVerse je že naveden na CoinMarketCap, kjer je skupnost izrazila zelo pozitivno mnenje – kar 95 odstotkov glasovalcev pričakuje rast $XYZ.

Poleg tega je projekt pritegnil pozornost vplivnih oseb iz kriptosveta. DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800 tisoč sledilcev, je pred kratkim podprl projekt in ga označil kot "priložnost moonshot".

Več kot le memecoin

Za razliko od večine memecoinov, ki zgolj sledijo trendom brez vsebine, XYZVerse postavlja nove smernice. Združuje svet športa z viralno naravo memov. In deluje. Predprodaja poteka hitro, zgodnji kupci pa si zagotavljajo žetone po precej nižjih cenah od pričakovanih.

Trenutno je XYZVerse še v fazi predprodaje, a je povpraševanje visoko. Cena se je že zvišala z 0,0001 ameriškega dolarja (faza 1) na 0,003333 ameriškega dolarja (faza 12) z več kot 70 odstotkov že zbranih od cilja 15 milijonov ameriških dolarjev. Končna cena v predprodaji bo 0,1 ameriškega dolarja, kar še dodatno spodbuja zanimanje.

XYZVerse ima dobro zasnovano tokenomiko, ki cilja na dolgoročno vzdržnost. 15 odstotkov zaloge je namenjenih likvidnosti za vzpostavitev trdne tržne osnove. Za nagrajevanje skupnosti z airdropi in bonusi je rezerviranih 10 odstotkov, dodatnih 17,13 odstotka pa je namenjenih deflacijski politiki (žiganju žetonov), kar bi lahko dolgoročno znižalo ponudbo in povečalo povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost in ima velike načrte

Projekt XYZVerse se odlikuje po sodelovanju s skupnostjo. Nedavno je bil zagnan Ambasadorski program, ki omogoča uporabnikom pridobivanje brezplačnih žetonov za promocijo projekta. Poleg tega potekajo pogovori s športnimi zvezdniki za večjo prepoznavnost.

Nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker.XYZ krepi uporabnost projekta. Žetoni $XYZ prinašajo bonus na prvo stavo – dodatna vrednost za člane ekosistema.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitro rastočega kriptoprostora XYZVerse gradi nekaj edinstvenega – nekaj z zabavno vrednostjo in dejansko vključenostjo.

Bi lahko bil XYZVerse naslednji veliki memecoin?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambicioznim načrtom ima XYZVerse vse sestavine za projekt z velikim potencialom. Čeprav je kriptotrg nepredvidljiv, številni vlagatelji v tem vidijo priložnost za zgodnji vstop v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – če vas zanima, je zdaj pravi čas za podrobnejši pregled.

Pi Network: dostopna kriptovaluta, ki jo lahko rudarite kar na telefonu

Pi Network spreminja način, kako razmišljamo o kriptovalutah. Leta 2019 so jo ustanovili diplomanti univerze Stanford in omogočili vsakomur, da rudari kovance Pi zgolj s pametnim telefonom. Za razliko od Bitcoina, ki zahteva zmogljivo strojno opremo in veliko elektrike, je rudarjenje Pija energetsko učinkovito in ne izprazni vaše baterije. Uporabniki za pridobivanje nagrad preprosto vsak dan preverijo stanje v aplikaciji. Z nominacijo zaupanja vrednih stikov ustvarjajo mrežo preverjenih članov. Tako nastaja globalni "graf zaupanja", ki zavaruje omrežje brez potrebe po zahtevni računalniški moči.

Potencial projekta Pi leži v njegovi inovativni zasnovi, ki omogoča, da je kripto dostopen vsem. Z uporabo Stellarjevega konsenznega protokola se Pi izogne energijsko potratnim metodam drugih kovancev. Z rastjo omrežja Pi načrtuje prehod v fazo "odprtega omrežja", ki bo omogočila popolno povezljivost. Na današnjem trgu, kjer sta energetska učinkovitost in družbena povezanost cenjeni vrednoti, Pi izstopa. Njegovo poudarjanje skupnosti in pravičnega dostopa bi ga lahko naredilo za privlačnejšo izbiro v primerjavi z drugimi kriptovalutami. Ob naraščajočem sprejemanju tehnologij Web3 bi lahko bil Pi Network kriptovaluta, na katero velja biti pozoren.

Medtem ko kovanci, kot je PI, obetajo, XYZVerse (XYZ) izstopa s svojo edinstveno združitvijo športa in meme kulture, pri čemer meri na občutno rast in uspeh, ki ga vodi skupnost. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.