Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Davek bi se pri tem izračunal in plačal po proporcionalni stopnji v višini 25 odstotkov. Obravnavala bo še predloga novel zakonov o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov in o davku od dohodkov pravnih oseb.