V objavi je videti fotografijo roke, ki drži slovenski potni list, pod njo pa izstopa napis: "Vsi državljani Slovenije lahko prejmejo to izplačilo od vlade, če izpolnijo obrazec. Izvejte več." Klik na povezavo uporabnika preusmeri na spletno stran, ki posnema enega od slovenskih medijev in vsebuje t. i. članek s številnimi povezavami. Vsebina obljublja pasivni mesečni dohodek, če uporabnik izpolni obrazec in se pridruži domnevno izbrani skupini Slovencev, ki prejema "stabilna izplačila".

Takšna vsebina je zavajajoča in lažna, so zapisali na vladi.

Država ne izplačuje denarja na ta način

Vladni uradi opozarjajo, da ne gre za uradno kampanjo in da država nikoli ne ponuja denarnih izplačil prek spletnih oglasov ali podobnih obrazcev. Socialna varnost je v Sloveniji urejena z jasno določenimi mehanizmi in prek uradnih poti, kot so centri za socialno delo, Zavod za zaposlovanje in drugi državni organi. Informacije o dejanskih pravicah in prejemkih so dostopne izključno na uradnem spletnem mestu GOV.SI.

Previdno: ne klikajte, ne delite, ne posredujte podatkov

Vlada Republike Slovenije uporabnike poziva k previdnosti – ne klikajte na oglase, ki se zdijo preveč dobri, da bi bili resnični, in ne delite lažnih vsebin. Prav tako ne vnašajte osebnih podatkov ali številk bančnih kartic na nepreverjene spletne strani.

Če niste prepričani o verodostojnosti določene objave, jo preverite na uradnih kanalih ali se posvetujte z neodvisnimi viri. Le skupna odgovornost in previdnost lahko preprečita, da bi zavajajoče vsebine širile strah, izkoriščale zaupanje ali povzročile finančno škodo.