Za organizacijo izbora pesmi Evrovizije se je potegovalo več avstrijskih mest, tekmovanje pa se prihodnje leto vendarle vrača na Dunaj.

V Avstriji so se odločili – Evrovizijo bo prihodnje leto gostil Dunaj. Avstrijska prestolnica namerava po poročanju Kronen Zeitunga za organizacijo tega glasbenega tekmovanja primakniti kar 45 milijonov evrov, a upa, da se ji bo to več kot povrnilo z gosti v hotelih, gostinskih lokalih in podobno. Za primerjavo: mesto Basel je za organizacijo letošnjega evrovizijskega tekmovanja odštelo kar 70 milijonov evrov.

Dunaj bo gostil jubilejno, 70. tekmovanje za pesem Evrovizije, ki je ta teden dobilo tudi nov oziroma osvežen logotip. Znani so tudi datumi tekmovanja: predizbora bosta 12. in 14. maja, veliki finale pa 16. maja.

Za organizacijo Evrovizije, ki jo je Avstrijcem letos priboril JJ s skladbo Wasted Love, se je potegovalo več mest, na koncu pa sta v igri ostali le dve: Dunaj in Innsbruck. Glavno mesto Avstrije je slavilo iz več razlogov, naštevajo v Kronen Zeitungu: ima bolje razvit javni prevoz in mednarodne prometne povezave, boljšo infrastrukturo za organizacijo tekmovanja, pestrejšo ponudbo za obiskovalce, ki bodo tja pripotovali zaradi Evrovizije, predvsem pa izkušnje z organizacijo Evrovizije. Dunaj je namreč to glasbeno tekmovanje do zdaj gostil že dvakrat, prvič leta 1967, nato pa še leta 2015.

Poleg tega bo tudi za avstrijsko radiotelevizijo ORF stroškovno učinkovitejše, če je tekmovanje "doma"; na Dunaju, kot pa na Tirolskem. Direktor ORF Roland Weissmann je namreč že napovedal, da bo slogan Evrovizije na Dunaju: "Gospodarno, a spektakularno!"

