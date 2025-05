Na Evroviziji je zmagala Avstrija!

Imamo zmagovalca letošnje Evrovizije, to je avstrijski predstavnik JJ, ki je prepričal s skladbo Wasted Love. To je tretja evrovizijska zmaga Avstrije in prva od leta 2014, ko je slavila Conchita Wurst.

Poglejte:

JJ je na glasovanju dobil najvišje število točk strokovnih žirij, medtem ko je največ glasov občinstva dobila Izraelka Juval Rafael, a je bil v skupnem seštevku boljši Avstrijec. Juval Rafael je tako zasedla drugo mesto, na tretje mesto pa se je uvrstil Estonec Tommy Cash.

Kako smo glasovali Slovenci?

Slovensko občinstvo je največ, 12 točk podelilo Italiji, 10 točk Avstriji, osem Albaniji, sedem Estoniji, šest Izraelu, pet Švedski, štiri Luksemburgu, tri Ukrajini, dve Norveški in eno Islandiji. Najvišje število točk je Italiji podelila tudi strokovna žirija, ki so jo sestavljali Gregor Strasbergar, Ana Soklič, Eva Boto, Jon Vitezič in Urban Koritnik. Člani žirije so 10 točk podelili Avstriji, osem Švici, sedem Estoniji, šest Švedski, pet Ukrajini, štiri Nizozemski, tri Franciji, dve Norveški in eno Portugalski.

Kdo je JJ?

Štiriindvajsetletni Avstrijec s filipinskimi koreninami, čigar pravo ime je Johannes Pietsch, se je rodil na Dunaju leta 2001. Kot otrok se je z družino preselil v Dubaj, leta 2016 pa se vrnil v avstrijsko prestolnico. Njegova glasbena kariera se je začela leta 2020 z nastopom v britanski različici oddaje The Voice, naši severni sosedje pa so ga spoznali v televizijskem šovu talentov Starmania, v katerem je prišel do finala. Njegova strast je klasična glasba, s katero je že zaslovel v domačem mestu. Kot operni pevec trenutno nastopa v Dunajski državni operi, svoje znanje pa izpopolnjuje s študijem solo petja na dunajski zasebni univerzi za glasbo in umetnost (MUK).

"Bilo bi mi v veliko čast, če bi pokal in Evrovizijo prinesel nazaj v Avstrijo. Vsakič, ko pomislim na to, se naježim. Zelo sem počaščen, da ljudje spoštujejo mojo umetniško obliko in to, kako jo želim predstaviti," je pred Evrovizijo povedal za portal Eurovision World.

V finalu je nastopilo 26 izvajalcev:

Voditeljicama predizborov Hazel Brugger in Sandri Studer se je v finalu pridružila še Michelle Hunziker, nocojšnje tekmovanje je z lansko zmagovalno skladbo The Code odprl_a Nemo. Ko so se na odru zvrstili vsi tekmovalci, sta občinstvo obnorela najslavnejša evrovizijska drugouvrščena izvajalca, Käärijä in Baby Lasagna, ki sta najprej priredila dvoboj svojih evrovizijskih skladb, nato pa predstavila še novo, skupno pesem. Za njima je na oder še enkrat stopil_a Nemo s skladbo Unexplainable.

"Kralja evrovizijskih src" Baby Lasagna in Käärijä sta priredila dvoboj svojih evrovizijskih skladb in predstavila novo, skupno pesem.

V Baslu so medtem potekali protesti proti udeležbi Izraela na Evroviziji:

