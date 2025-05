Se bo Slovenija zaradi Izraela odpovedala Evroviziji? Na mizi je tudi ta možnost.

Ksenija Horvat, direktorica TV Slovenija, je v javnem pismu, naslovljenem na člane izvršnega odbora Evropske radiodifuzne zveze (EBU), izrazila "resne in vse večje pomisleke glede nadaljnjega sodelovanja Izraela na dogodkih EBU, zlasti na izboru za Pesem Evrovizije".

Kot je zapisala, se je s temi pomisleki na EBU obrnila že lani, od takrat pa so se še krepili. "Žal odziv, ki smo ga prejeli, ni vseboval prepričljivih ali konkretnih pojasnil, prav tako se v njem ni odražala nujnost in resnost zadeve, ki jo naslavljamo. V tem času so se humanitarne razmere v Gazi in na zasedenih palestinskih ozemljih še poslabšale, zaskrbljenost javnosti – tako v Sloveniji kot po vsej Evropi – pa se je občutno povečala," je zapisala Ksenija Horvat.

Dvom v rezultate telefonskega glasovanja, v katerem je zmagala Izraelka

Ob tem je izpostavila tudi dvom v rezultate telefonskega glasovanja na letošnji Evroviziji, ki da so "še dodatno podkrepili nezaupanje javnosti."

Izraelska predstavnica Juval Rafael je na letošnji Evroviziji prejela največ glasov občinstva. Foto: Reuters

"Številni gledalci v Sloveniji in drugod so izrazili resne dvome o verodostojnosti in transparentnosti glasovanja, zlasti v luči političnega konteksta, ki je obdajal tekmovanje," je pojasnila. "Občutek, da bi lahko politični interesi vplivali na odločitve o sodelovanju ali na končne rezultate glasovanja, je omajal zaupanje javnosti v nepristranskost EBU."

"V prihodnjih dneh bomo EBU zastavili konkretna vprašanja glede transparentnosti glasovanja," je napovedala Ksenija Horvat, "zlasti nas zanima primerjava telefonskih glasov z glasovi preko spleta, saj menimo, da je to bistvenega pomena za ponovno vzpostavitev zaupanja v integriteto glasovalnega procesa. Kot javni mediji smo dolžni svojemu občinstvu zagotoviti točne in preverljive informacije. Zakaj takšna skrivnostnost glede teh postopkov, ne razumemo – in je ne moremo pojasniti javnosti."

Bo Slovenija še sodelovala na Evroviziji? Vse je odprto.

V primeru neodzivnosti EBU bodo razmislili, ali bo TV Slovenija še sodelovala na Evroviziji. "Ne gre za odločitev, ki bi jo sprejeli zlahka, vendar bomo v to prisiljeni, če se EBU tudi v prihodnje ne bo odzvala na ta ključna vprašanja tako z etičnega vidika kot z vidika interesa javnosti," je zapisala direktorica TV Slovenija in EBU pozvala, naj "skliče odprto, vključujočo in urgentno razpravo med svojimi članicami – vključno z glasbenimi izvajalci in predstavniki civilne družbe – o preglednosti glasovanja, politikah sodelovanja in zagotavljanju, da se vrednote EBU dosledno in verodostojno uresničujejo".

