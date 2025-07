Vojna je končana, Pogačar Tour končuje sproščen, pa bo napadel etapno zmago?

Lanski Tour se je zaradi olimpijskih iger v Parizu končal v Nici, tokrat pa se sklep največje kolesarske dirke na svetu vrača na Elizejske poljane v prestolnici Francije. A prireditelji so se spet odmaknili od tradicije in v zaključne kroge po pariških ulicah umestili vzpon na Montmartre, ki se je za uspešnico izkazal prav na cestni kolesarski dirki lanskih olimpijskih iger. Kolesarji bodo ta 1,1 kilometra dolg klanec s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom morali danes prevoziti trikrat. Zadnja etapa 112. Toura se bo začela ob 16.10, končala pa okoli 19.30.

"Sem bolj sproščen, čeprav bo treba tudi v Parizu ostati zbran. Ampak oddahnil sem si, ko je Jonas prišel do mene, čestitala sva si in dejala, da je vojna končana," je po včerajšnji predzadnji etapi dirke povedal nosilec rumene majice Tadej Pogačar. Njegov danski izzivalec Vingegaard je tako športno priznal poraz, kar pomeni, da danes boja za rumeno majico ne bo. Slovenec ima po napornih treh tednih dirkanja prednost štirih minut in 24 sekund.

Na večni lestvici ujel Frooma

Letošnji Tour je bil posebej naporen, priznava najboljši kolesar sveta, ki bo s četrto skupno zmago na večni lestvici ujel britanskega asa Chrisa Frooma. "Vsako leto rečemo, 'to je najtežji Tour, ki smo ga kadarkoli odpeljali', ali 'to je najtežji teden v zgodovini' in tako naprej, a letošnji Tour je bil vsaj po mojem mnenju resnično na povsem drugačni ravni," je včeraj ugotavljal Pogačar. "Mogoče je bil le en dan tak, da je bilo malce lažje. Ko pogledate v datoteke z iznosi moči na Touru, je bilo res izjemno težko," je še našteval 26-letni Gorenjec, a vseeno dodal: "Čeprav je to zame najtežja dirka po Franciji, sem v njej užival, saj sem odlično pripravljen in imam dobre noge."

V prihodnjih letih bo Pogačar bržčas poskušal ujeti legende Toura, štiri nesmrtne šampione, ki so to dirko osvojili po petkrat. To so Belgijec Eddy Merckx (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Španec Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) ter Francoza Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) in Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985).

Foto: zajem zaslona

Montmartre razburil šprinterje

Vzpon na Montmartre je na cestni dirki kolesarjev na lanskih olimpijskih igrah postregel s spektaklom, umestitev tega 1,1 kilometra dolgega klanca s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom na t. i. parado šampionov, bolj ali manj le revialno zadnjo etapo Toura, pa je ujezila šprinterje, ki so praviloma edini še resno dirkali v zaključku dirke v Parizu. Zmaga na Elizejskih poljanah je prestižna, letos pa je na voljo tudi drugim profilom kolesarskih asov.

Bo danes Pogačar pomočnik?

Tadej Pogačar je na letošnji francoski pentlji osvojil štiri etape, današnja bi bila nekaj posebnega, a je sam že včeraj namignil, da ima v ekipi kolege, ki so prav tako dobri kandidati za ta podvig. Omenjal je Tima Wellensa, Nilsa Politta in Jonathana Narvaeza. Prav mogoče je, da bo danes v zaključku – po vseh skupnih fotografiranjih, nazdravljanju s šampanjcem in prijateljskih klepetih, ki bodo zaznamovali prvi del 138-kilometrske zadnje etape – sam opravljal vlogo pomočnika za svoje kolege, kot zahvalo za ves trud, ki so ga vložili v njegove zmage.

"Kolikor ga poznam, bo poskušal do etapne zmage pomagati Jonathanu Narvaezu, ki je zanj opravil ogromno dela," je v studiu RTV Slovenija po včerajšnji etapi razmišljal Domen Novak, Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates. 28-letni Ekvadorec se je izkazal in prevzel večji del nalog, ki bi jih moral sicer opravljati glavni Pogačarjev gorski pomočnik Joao Almeida, ki pa je letošnji Tour končal po padcu v deveti etapi.

Skupni vrstni red po 20 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 73:54:59

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 4:24

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 11:09

4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 12:12

5. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 17:12

6. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 20:14

7. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) 22:35

8. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 25:30

9. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 28:02

10. Jordan Jegat (Fra/TotalEnegies) 32:42

...

126. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 5:10:17

152. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 5:40:08

...

Preberite še: