Zapeljite se po progi v Loketu z Janom Pancarjem #video

Loket že 28-ič v zadnjih 30 letih gosti dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, kar je največ med vsemi prizorišči. V elitnem razredu MXGP je štart prve vožnje ob 14.15, druge ob 17.10.

Poglejte, kako je videti proga v Loketu s kamere na čeladi Jana Pancarja:

V MX2 razred zase Längenfelder

V šibkejšem razredu MX2 je bil v prvi vožnji razred zase vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM). Dobil je štart in se odpeljal tekmecem. Imel je tudi že več kot 20 sekund prednosti pred drugouvrščenim Sacho Coenenom (KTM). Branilec naslova Kay de Wolf (Husqvarna) je na šestem mestu zaostal več kot pol minute. Jaka Peklaj (Husqvarna) je bil po slabšem štartu predzadnji, 33., nekaj časa je vozil na 28. mestu, v cilju pa je bil 30. Vrača se po poškodbah, ima pa tudi nekaj težav z zdravjem.

Druga vožnja in odločitev o zmagovalcu bo ob 16.10.

Alex Novak na finalu evropskega prvenstva s točko 25.

Alex Novak Foto: AMX Racing Team Dopoldne so mladi upi prihodnosti odpeljali drugo vožnjo finala evropskega prvenstva EMX65 in EMX85. V kategoriji na 65-kubičnih motorjih je bil Vid Rus (Husqvarna) v cilju kot 23., v seštevku obeh voženj pa je dirko v Loketu končal na 29. mestu. Lovoriko je osvojil Francoz Mathys Agullo (KTM). Na 85-kubičnih motorjih (vrhunci vožnje v spodnjem videu) sta imela Alex Novak (KTM) in Taj Golež (Husqvarna) slab štart, bila sta izven prve trideseterice. Na koncu je Novak osvojil 20. mesto in eno točko, Golež pa je bil 22. V skupnem seštevku obeh voženj je bil Alex 25., Taj pa 27. Evropski prvak je postal Francoz Enzo Herzogenrath (KTM).