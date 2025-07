V živo: Spa bo dramatičen, štart zaradi dežja zamaknjen

Kultno dirkališče Spa-Francorchamps gosti 13. dirko prvenstva formule 1. McLarnova dirkača v prvi vrsti, mokra steza in nove padavine. Dramatično dogajanje spremljamo v živo. Štart bi moral biti ob 15.00, a so ga že zamaknili.

VN Belgije v živo



Prekinjena štartna procedura. Pol ure že čakamo, ni jasno, kdaj se bo dirka začela. Ne dežuje premočno, navijači imajo odprte dežnike.



Prekinjena štartna procedura. Na delu steze pada, na delu sploh ne.



Prekinjena štartna procedura. Težava je vidljivost in niti ne stoječa voda na stezi. Dirkači so izstopili iz dirkalnikov. Ni jasno, kdaj se bo dirka začela.



Prekinjena štartna procedura. Zaradi mokre steze je vodljivost na stezi zelo slaba in dirkanje ni dovolj varno za moderno formulo 1.



Krog za ogrevanje. Znova dežuje, na stezi pa je veliko vode. Vsi so na gumah za delno mokro stezo (intermediate), tako da je štartna procedura prekinjena.



Še 15 min do štarta: Čreni oblaki nad dirkališčem, a trenutno ne dežje. Je pa padalo dopoldne in steza je še rahlo mokra.



Štartna mesta (44 krog): 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc, 4. Verstappen, 5. Albon, 6. Russell, 7. Cunoda, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Bortoleto … 16. Hamilton, 18. Antonelli