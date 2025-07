Najbližje McLarnu Leclerc, še ena polomija za Hamiltona

Na 13. dirki letošnjega prvenstva formule 1 bo na prvem štartnem mestu Lando Norris, ki je na kvalifikacijah odeljal 85 tisočink hitrejši čas od ekipnega tekmeca v McLarnu in za naslov prvaka Oscarja Piastrija. Max Verstappen, ki je z Red Bullom oba ukanil in dobil šprintersko dirko, je po manjši napaki kvalifikacije končal na tretjem mestu.

Lando Norris Foto: Reuters McLaren je po šprinterski dirki, ki jo je dobil Max Verstappen (Red Bull), nekoliko ponastavil zadnje krilce, da bo na dolgih ravninah vendarle hitrejši. In Lando Norris in Oscar Piastri sta bila razred zase. Britanec pred 13. od 24 dirk sezone v skupnem seštevku za Avstralcem zaostaja devet točk. Charles Leclerc (Ferrari) je na tretjem mestu zaostal več kot tri desetinke. "Mislili smo, da bomo bolj zadaj. Odpeljal sem zelo dober krog." V prvem zavoju odločilnega hitrega kroga je manjšo napako naredil Verstappen, izgubil desetinko ali dve in kvalifikacije končal na četrtem mestu. George Russell (Mercedes) je po ponesrečenih kvalifikacijah za šprint in šprintu le pokazal nekaj več in bil šesti.

Dirka bo v nedeljo ob 15. uri, obetajo dež.

VN Belgije, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren) 1:40,562

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,085

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,338

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,341

5. Alex Albon (Wiliams) +0,639

6. George Russel (Mercedes) +0,698

7. Juki Cunoda (Red Bull) +0,722

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,748

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,766

10. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,825



11. Esteban Ocon (Haas)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Nico Hülkenberg (Sauber)

15. Carlos Sainz (Williams)



16. Lewis Hamilton (Ferrari)

17. Franco Colapinto (Alpine)

18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Hamiltonu črtali hiter krog v prvem delu

Lewis Hamilton Foto: Reuters Ob majhnih razlikah razočaranih ni manjkalo že po prvem delu kvalifikacij. Za preboj med 15 je bilo treba za najhitrejšima McLarnoma zaostati manj kot devet desetink. Najpočasnejša sta bila dirkača ekipa Aston Martin, 18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in 16. Lewis Hamilton (Ferrari). Ta je sicer odpeljal sedmi čas prvega dela kvalifikacij, a so mu zadnji krog črtali, ker je v enem od zavojev z vsemi štirimi pnevmatikami zapeljal prek roba steze. Antonelliju in Hamiltonu so se že v petek ponesrečile kvalifikacije za šprintersko dirko in tako iz ozadja nista imela nobenih možnosti za točke.

Ferrari nima možnosti za zmago

Charles Leclerc ne verjame v zmago na VN Belgije. Foto: Reuters

Že po šprinterski dirki, ki jo je dobil Max Verstappen, tik za njim pa sta končala Oscar Piastri in Lando Norris, je bilo jasno, da je to trojica, ki se bo v nedeljo popoldne borila za zmago na 13. dirki sezone. Četrti Charles Leclerc je za njimi zaostal 11 sekund (po 15 krogih). "Unovčili smo že skoraj celoten potencial dirkalnika. Ne vem, če lahko še kaj spremenimo nastavitve, da bi imeli kaj upanja, da se lahko z Red Bullom in McLarnom borimo za zmago. Žal," je bil odkrit Monačan. Ferrari je v Belgijo prišel z novim zadnjim vzmetenjem.