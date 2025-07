Max Verstappen Foto: Reuters Max Verstappen ima pogodbo z Red Bullom do leta 2028, a v njej klavzulo za predčasen odhod, če ekipa ne bi dosegala želenih rezultatov. V zadnjih dneh so pricurljale govorice, da bi Nizozemec lahko odšel iz ekipe, če bo po VN Madžarske četrti ali slabši v skupnem seštevku sezone. To se zdi malo verjetno, saj je po sobotnem šprintu v Spaju, ko je zmagal, tretji. Ima 173 točk, George Russell (Mercedes) na četrtem mestu 147 (na šprintu je bil samo 12.), peti Charles Leclerc (Ferrari) pa 124. Slednji je bil na sobotni krajši dirki četrti, a z velikim zaostankom za prvo trojico. Velika nagrada Madžarske sledi takoj po belgijski že naslednji konec tedna.

Andrea Kimi Antonelli Foto: Reuters Tudi prvi mož Mercedesove ekipe Toto Wolff, ki že dlje javno snubi Verstappna, je ob robu dirke v Spaju dejal, da želijo ostati pri svoji zdajšnji dirkaški posadki. "Par Russell/Verstappen je malo verjeten, to so bolj fantazije. Sam bi rad, da ostaneta Kimi in George. Ostalo ni realistično. Če bi pa imeli par Russell/Verstappen, bi bilo pa to kot Prost/Senna, kajne?" Vseeno se zdi nerazumljivo, da še kar niso z obema podaljšali pogodbe. Tako Andrea Kimi Antonelli kot Russell jo imata za zdaj do konca letošnjega leta. Je pa Wolff v pogovoru za britanski Sky Sports še dejal, da je pripravljen spustiti rezervnega voznika Valtterija Bottasa v ekipo Cadillac, če ga bo ta res želela.