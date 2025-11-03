Monaški dirkač formule 1 Charles Leclerc je na družbenih omrežjih sporočil, da sta s pet let mlajšo partnerko Alexandro Saint Mleux zaročena.

"Mr². & Mrs. Leclerc," je par zapisal pod vrsto fotografij, s katerimi sta naznanila veselo novico. Kot je razvidno, je 28-letniku pri vprašanju, ali bi se poročila z njim, pomagal njun kuža Leo. Na ovratnici je imel namreč napis: "Očka bi se rad poročil s tabo."

Par je v zvezi od leta 2023, manekenka in vplivnica Alexandra Saint Mleux pa dirkača Ferrarija pogosto spremlja na dirkah.

