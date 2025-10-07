Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

July Jones se je zaročila

N. V.

July Jones

Foto: Bojan Puhek

Pevka July Jones, ki se je letos uvrstila v finale Eme, je na družbenih omrežjih razkrila veselo novico: zaročena je.

Julija Aljaž, ki ustvarja in nastopa pod imenom July Jones, je na Instagramu razkrila, da se je zaročila. "Zaročena z mojim najboljšim prijateljem," je zapisala v objavi in pokazala velik zaročni prstan, ki ji ga je nadel partner Asher Storm.

July Jones, ki ji je letos zmago v finalu Eme odnesel Klemen Slakonja, je pred nekaj meseci po desetih letih življenja v Združenem kraljestvu dobila britansko državljanstvo. Svojo pot, ki jo je iz Slovenije vodila v tujino, je pevka pred leti opisala že v intervjuju za Siol.net, ko nam je zaupala, da se je pri 15 letih preselila v ZDA, pri 18 letih pa v London.

Torek, 7. 10. 2025, 10.30
