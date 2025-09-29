Ameriška igralka Zoey Deutch je na družbenih omrežjih sporočila, da je zaročena. S partnerjem, prav tako igralcem Jimmyjem Tatrom sta veselo novico skrivala tri mesece.

"Tri mesece zaročena z ljubeznijo svojega življenja," je 30-letna igralka zapisala pod vrsto fotografij z zaročnega dne.

Kot je razvidno s fotografij, sta se igralca zaročila ob sončnem zahodu na plaži. V komentarjih so jima čestitke izrekli številni igralski kolegi, med drugim Vanessa Hudgens, Sarah Hyland in Lili Reinhart.

Zoey Deutch in Jimmy Tatro sta svojo zvezo javno razkrila na valentinovo leta 2021, v javnosti pa sta se skupaj prvič pojavila na zabavi pred začetkom Super Bowla leta 2022. Deutch, ki je hči igralke Lee Thompson in režiserja Howarda Deutcha, je zaigrala v filmih, kot so Set It Up, Before I Fall in Dirty Grandpa, medtem ko smo Tatra lahko videli v filmu 22 Jump Street.

