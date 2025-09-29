Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
7.42

Igralka Zoey Deutch je zaročena

Zoey Deutch in Jimmy Tatro | Igralski par Jimmy Tatro in Zoey Deutch se je po štirih letih zveze zaročil. | Foto Profimedia

Igralski par Jimmy Tatro in Zoey Deutch se je po štirih letih zveze zaročil.

Foto: Profimedia

Ameriška igralka Zoey Deutch je na družbenih omrežjih sporočila, da je zaročena. S partnerjem, prav tako igralcem Jimmyjem Tatrom sta veselo novico skrivala tri mesece.

"Tri mesece zaročena z ljubeznijo svojega življenja," je 30-letna igralka zapisala pod vrsto fotografij z zaročnega dne. 

Kot je razvidno s fotografij, sta se igralca zaročila ob sončnem zahodu na plaži. V komentarjih so jima čestitke izrekli številni igralski kolegi, med drugim Vanessa HudgensSarah Hyland in Lili Reinhart.

Zoey Deutch in Jimmy Tatro sta svojo zvezo javno razkrila na valentinovo leta 2021, v javnosti pa sta se skupaj prvič pojavila na zabavi pred začetkom Super Bowla leta 2022. Deutch, ki je hči igralke Lee Thompson in režiserja Howarda Deutcha, je zaigrala v filmih, kot so Set It Up, Before I Fall in Dirty Grandpa, medtem ko smo Tatra lahko videli v filmu 22 Jump Street.

