Zvezdnica Selena Gomez je poročena

Selena Gomez in Benny Blanco sta poročena. Večno zvestobo sta si pevka in glasbeni producent obljubila na intimni poroki v Kaliforniji.

Po dveh letih zveze sta pevka in igralka Selena Gomez ter glasbeni producent Benny Blanco svojo ljubezen kronala s poroko.

Triintridesetletna zvezdnica je novico o poroki sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je delila utrinke čarobnega dne. Ob seriji fotografij je prilepila le belo srce in zapisala datum poroke, 27. 9. 2025.

Nevesta in ženin sta za to priložnost izbrala obleki znamke Ralph Lauren. Gomez je nosila belo obleko z odprtim hrbtom, Blanco pa si je nadel črn smoking z metuljčkom.

Združila ju je glasba

Iz glasbenega sodelovanja se je rodilo prijateljstvo, ki je preraslo v ljubezen. Prvič sta Gomez in Blanco sodelovala leta 2015, ko je Blanco kot glasbeni producent sodeloval pri nekaj skladbah pevkinega albuma Revival, med drugim tudi pri uspešnici Same Old Love. Moči sta ponovno združila leta 2019 pri skladbi I Can't Get Enough.

Po nekaj letih prijateljevanja je med njima preskočila iskrica. Zvezdnika sta zvezo javno potrdila decembra 2023, zaročila pa sta se leto kasneje.