Slovenski rekorder Kristjan Čeh izbranko popeljal še pred oltar

Po lanski civilni poroki sta slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh in njegova izbranka Anna Maria zdaj stopila še pred oltar. Večno zvestobo sta si obljubila v četrtek, ko sta za zbrano družino in prijatelje pripravila veliko slavje.

Da sta se slovenski športnik in estonska metalka kladiva poročila, so na svojih družbenih omrežjih razkrili lastniki posestva Štajerska sivka, ki sta si ga mladoporočenca izbrala za poročno lokacijo.

"Sreča in ljubezen na Štajerski sivki. Hvala, Kristjan Čeh in prekrasna nevesta Anna, da sta svoj 'da' izrekla na našem čudovitem posestvu. Dežne kapljice so pa za srečo," so zapisali pod fotografijo s poročnega dne.

Zakonca Čeh sta se nedavno vrnila s svetovnega prvenstva v Tokiu, ki se za slovenskega atleta ni končal po pričakovanjih. Po dveh zaporednih odličjih na teh prvenstvih ga je tokrat z razočaranjem sklenil na osmem mestu.

