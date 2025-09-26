Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
26. 9. 2025,
11.06

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
ljubezen ljubezen poroka Anna Maria Čeh Kristjan Čeh Kristjan Čeh

Petek, 26. 9. 2025, 11.06

45 minut

Slovenski rekorder Kristjan Čeh izbranko popeljal še pred oltar

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Kristjan Čeh Orel | Zakonca Čeh sta se nedavno vrnila s svetovnega prvenstva v Tokiu. | Foto www.alesfevzer.com

Zakonca Čeh sta se nedavno vrnila s svetovnega prvenstva v Tokiu.

Foto: www.alesfevzer.com

Po lanski civilni poroki sta slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh in njegova izbranka Anna Maria zdaj stopila še pred oltar. Večno zvestobo sta si obljubila v četrtek, ko sta za zbrano družino in prijatelje pripravila veliko slavje.

Da sta se slovenski športnik in estonska metalka kladiva poročila, so na svojih družbenih omrežjih razkrili lastniki posestva Štajerska sivka, ki sta si ga mladoporočenca izbrala za poročno lokacijo.

"Sreča in ljubezen na Štajerski sivki. Hvala, Kristjan Čeh in prekrasna nevesta Anna, da sta svoj 'da' izrekla na našem čudovitem posestvu. Dežne kapljice so pa za srečo," so zapisali pod fotografijo s poročnega dne. 

Zakonca Čeh sta se nedavno vrnila s svetovnega prvenstva v Tokiu, ki se za slovenskega atleta ni končal po pričakovanjih. Po dveh zaporednih odličjih na teh prvenstvih ga je tokrat z razočaranjem sklenil na osmem mestu.

Preberite tudi: 

Kristjan Čeh
Sportal Žena Kristjana Čeha: Bilo je grozljivo
Kristjan Čeh, Tokio 2025
Sportal Čeh razočaran: Krog za izmet je postal kot ogledalo, bilo je zelo nevarno
Kristjan Čeh, Tokio 2025
Sportal V težkih razmerah veliko razočaranje za Kristjana Čeha
ljubezen ljubezen poroka Anna Maria Čeh Kristjan Čeh Kristjan Čeh
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.