Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
3. 10. 2025,
10.40

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Francija zaroka rokometaš Nikola Karabatić

Petek, 3. 10. 2025, 10.40

13 minut

Zaročil se je rokometaš Nikola Karabatić

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nikola Karabatić | Nikola Karabatić se je zaročil s svojo dolgoletno izbranko Geraldine. | Foto Reuters

Nikola Karabatić se je zaročil s svojo dolgoletno izbranko Geraldine.

Foto: Reuters

41-letni nekdanji profesionalni rokometaš Nikola Karabatić se je zaročil z dolgoletno partnerico in materjo svojih otrok, 37-letno Geraldine Pillet. Novico o zaroki sta delila na Instagramu.

Nekdanji profesionalni francoski rokometaš hrvaško-srbskih korenin Nikola Karabatić se je zaročil z dolgoletno partnerko, Francozinjo Geraldine Pillet, s katero imata tudi dva otroka. "Rekla sva da," je na Instagramu v skupni objavi zapisala sveža zaročenka in pripela fotografije srečnega trenutka para.

Geraldine je model, ukvarja se tudi z gimnastiko, s Karabatićem pa sta v zvezi od leta 2011. Spoznala sta se prek skupnega prijatelja in od takrat sta neločljiva. V zvezi sta se jima rodila sin Alek in hči Nora.

Nekdanji francoski rokometaš, ki velja za enega najboljših rokometašev vseh časov, rad poudari, kaj in koliko mu pomeni družina, svojo partnerko in zdaj zaročenko pa rad opiše kot najboljšo ženo in mamo.

Nikola Karabatić je v svojo 23 let dolgi rokometni karieri osvojil praktično vse, kar se je osvojiti dalo: s Francijo je trikrat postal olimpijski prvak in enkrat podprvak, osvojil štiri naslove svetovnega prvaka ter bil enkrat drugi in trikrat tretji, na evropskih prvenstvih pa z reprezentanco osvojil štiri naslove in dve drugi mesti. Na klubski ravni, v kateri je zaigral za številne slovite evropske klube (nazadnje za pariški Saint-Germain, poleg tega tudi za Barcelono, Montpellier in Kiel), je osvojil več državnih prvenstev, trikrat pa tudi rokometno ligo prvakov. Svojo bogato športno kariero je sklenil lani.

Zoey Deutch zaroka
Trendi Da je zaročena, je igralka skrivala tri mesece
Liam Hemsworth
Trendi Po ločitvi od Miley Cyrus je spet našel ljubezen: Liam Hemsworth se je zaročil
Francija zaroka rokometaš Nikola Karabatić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.