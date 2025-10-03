41-letni nekdanji profesionalni rokometaš Nikola Karabatić se je zaročil z dolgoletno partnerico in materjo svojih otrok, 37-letno Geraldine Pillet. Novico o zaroki sta delila na Instagramu.

Geraldine je model, ukvarja se tudi z gimnastiko, s Karabatićem pa sta v zvezi od leta 2011. Spoznala sta se prek skupnega prijatelja in od takrat sta neločljiva. V zvezi sta se jima rodila sin Alek in hči Nora.

Nekdanji francoski rokometaš, ki velja za enega najboljših rokometašev vseh časov, rad poudari, kaj in koliko mu pomeni družina, svojo partnerko in zdaj zaročenko pa rad opiše kot najboljšo ženo in mamo.

Nikola Karabatić je v svojo 23 let dolgi rokometni karieri osvojil praktično vse, kar se je osvojiti dalo: s Francijo je trikrat postal olimpijski prvak in enkrat podprvak, osvojil štiri naslove svetovnega prvaka ter bil enkrat drugi in trikrat tretji, na evropskih prvenstvih pa z reprezentanco osvojil štiri naslove in dve drugi mesti. Na klubski ravni, v kateri je zaigral za številne slovite evropske klube (nazadnje za pariški Saint-Germain, poleg tega tudi za Barcelono, Montpellier in Kiel), je osvojil več državnih prvenstev, trikrat pa tudi rokometno ligo prvakov. Svojo bogato športno kariero je sklenil lani.