Liam Hemsworth je po burni ločitvi od pevke Miley Cyrus spet srečen v ljubezni. Kot je na Instagramu razkrila avstralska manekenka Gabriella Brooks, jo je zaprosil za roko.

Hemsworth se je z manekenko začel videvati leta 2019, kmalu zatem, ko sta z Miley Cyrus naznanila ločitev. Njuno razmerje je bilo precej turbulentno, prah pa se ni polegel niti po njuni ločitvi. Pevka je 13. januarja 2023, na njegov 33. rojstni dan, objavila skladbo Flowers, v kateri je posredno obračunala z njim in koncem njunega zakona.

