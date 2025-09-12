Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
12. 9. 2025,
12.39

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zaroka Liam Hemsworth

Petek, 12. 9. 2025, 12.39

20 minut

Po ločitvi od Miley Cyrus je spet našel ljubezen: Liam Hemsworth se je zaročil

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Liam Hemsworth | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Avstralski igralec Liam Hemsworth se je zaročil z manekenko Gabriello Brooks.

Liam Hemsworth je po burni ločitvi od pevke Miley Cyrus spet srečen v ljubezni. Kot je na Instagramu razkrila avstralska manekenka Gabriella Brooks, jo je zaprosil za roko.

Hemsworth se je z manekenko začel videvati leta 2019, kmalu zatem, ko sta z Miley Cyrus naznanila ločitev. Njuno razmerje je bilo precej turbulentno, prah pa se ni polegel niti po njuni ločitvi. Pevka je 13. januarja 2023, na njegov 33. rojstni dan, objavila skladbo Flowers, v kateri je posredno obračunala z njim in koncem njunega zakona.

Oglejte si še:

Miley Cyrus
Trendi Miley v novi pesmi razkrila, da je za ločitev krivo Liamovo pijančevanje? #video
zaroka Liam Hemsworth
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.