Miley v novi pesmi razkrila, da je za ločitev krivo Liamovo pijančevanje? #video

Pevka Miley Cyrus in igralec Liam Hemsworth se razhajata zgolj sedem mesecev po poroki, pri čemer uradnega razloga za ločitev (še) nista navedla. Je pa Miley pred nekaj dnevi izdala novo pesem Slide Away, v kateri je po mnenju mnogih v verzih izdala, zakaj se je končal njen zakon.

V njej namreč poje o tem, kako je nekoč živela v raju, a da je zdaj čas, da se od tega poslovi, da si je želela hiše v gričih in ne viskija in tablet. "Nisva več 17, zdaj sva odrasla / Ne odneham zlahka, a nisem za to." S tem naj bi nakazovala na to, da je imel Liam hujše težave z alkoholom in drogami, česar ni mogla več prenašati. Prazno steklenico alkohola in tablete je vključila tudi v lirični videospot Slide Away:

"Miley ni problematična, Liam pa ni skuliran surferski tip"

To so medijem sicer razkrili že neimenovani viri, ki so še pojasnili, da vlada zmota, da je Miley tista, ki je težavna, a da je v resnici obratno. "Vsi mislijo, da je Miley problematična, nezrela in žurerka, Liam pa skuliran surferski tip, a to sploh ne drži. Liam redno žura s prijatelji, Miley pa meni, da bi moral to že prerasti," je za revijo People izdal vir.

Ob tem so za omenjeno revijo še izdali, da naj bi se 26-letna zvezdnica močno trudila, da bi se zakon obnesel, in je celo hotela hoditi na terapijo, a se žal ni obneslo.

Foto: Getty Images

Razhod zdaj med drugim preboleva tudi tako, da se druži s Kaitlynn Carter, nekdanjim dekletom Brodyja Jennerja, polbrata slavnih sester Kylie in Kendall Jenner. Pretekli teden so ju celo opazili, kako se poljubljata ob italijanskem jezeru Como, pri čemer viri blizu pevke pravijo, da se le zabava. Liam pa si strto srce medtem zdravi v domači Avstraliji, kjer se večinoma druži z bratom, prav tako igralcem Chrisom Hemsworthom.