Igralec Dermot Mulroney in kantavtorica Prime Apollinaare sta se po petnajstih letih sporazumno odločila za konec zakona. 61-letnik si želi razdelitev skupnega premoženja in odvetniških stroškov ter skupno skrbništvo za njuni hčerki.

61-letni igralski zvezdnik Dermot Mulroney je v soboto podpisal vlogo za končanje 15-letnega zakona s kantavtorico Prime Apollinaare, ki si je leta 2015 iz neznanih razlogov spremenila ime iz Tharita Cutulle. Mulroney, ki v postopku zastopa sam sebe, je kot razlog za ločitev navedel nepremostljive razlike.

Skupaj imata dve hčerki

Paru sta se v zakonu rodili dve hčerki, danes 17-letna Mabel Ray in 15-letna Sally June, zaradi česar je zvezdnik, ki je med drugim znan tudi po vlogi v seriji Gasilci v Chicagu, zahteval, da se odvetniški stroški razdelijo med zakoncema ter da si nekdanja zakonca delita skupno fizično in pravno skrbništvo nad hčerkama.

"Nihče ničesar ne zahteva in nihče ničesar ne zanika. Ne prepirata se ne zaradi otrok in ne zaradi denarja. Uporabila sta mediatorje, ne odvetnikov, saj sta prijatelja in je ločitev sporazumna. Svetovali so jima, da se odločita za to pot, kar je očitno povzročilo zmedo v medijih," je za EW povedal vir, ki pozna situacijo.

Foto: Guliverimage

Mulroney je poleg tega prosil za ukinitev možnosti, da sodišče 52-letni Apollinaare dodeli preživnino za zakonca, je pa zahteval preživnino zase. Nasvet, da se odločita za tovrstno ločitveno vlogo in jo tako oblikujeta, naj bi jima dali svetovalci. Zakonca naj še ne bi določila vrste in obsega premoženja, je pa Mulroney že povedal, da se bodo "vsi skupni zaslužki in prihranki med zakonsko zvezo do datuma ločitve" šteli za skupno premoženje.

Drugi zakon za Mulroneyja

Pred tem je bil Mulroney od leta 1990 do 2007 že poročen z igralko Catherine Keener, s katero ima 26-letnega sina Clyda Keenerja. Leto po prvi ločitvi je spoznal kantavtorico Apollinaare, s katero ju je povezala velika ljubezen do glasbe, saj je tudi sam profesionalni violončelist z zaslugami v filmih Planet opic in Misija: Nemogoče.

Leta 2008 sta pozdravila prvo hčerko, že leto kasneje pa se je rodila še druga, poročila pa sta se leta 2010.

Preberite še: