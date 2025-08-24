Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta

Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je, potem ko so odstranili posledice prometne nesreče, ponovno odprta. Zaradi daljše zapore je na avtocesti še vedno zastoj.

Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ni več zaprta zaradi prometne nesreče.

Še vedno pa je promet moten na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, kjer zaradi prometne nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu. zaradi tega je nastal zastoj.

Težave v prometu nastajajo tudi na Gorenjskem, saj je bil predor Karavanke zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri, trenutno pa je tam daljši zastoj.