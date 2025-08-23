Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
23. 8. 2025,
9.21

Osveženo pred

1 minuta

Sobota, 23. 8. 2025, 9.21

Prvič preizkušeno na avstrijskih cestah: to grozi voznikom

P. P.

nadzor avstrijske ceste | Pretiranega hrupa v prometu ne povzročajo le nezakonite cestne dirke, temveč tudi predelana vozila. | Foto Guliverimage

Pretiranega hrupa v prometu ne povzročajo le nezakonite cestne dirke, temveč tudi predelana vozila.

Foto: Guliverimage

V četrtek je slazburška policija v okviru ciljno usmerjenega inšpekcijskega nadzora v Avstriji prvič uporabila kamere za merjenje hrupa v prometu, ki popolnoma avtonomno zaznajo presežene vrednosti hrupa ter povzročitelja posnamejo in fotografirajo. Ugotovitve iz pilotne faze bodo v prihodnje po spremembi avstrijskega zakona o cestnem prometu uporabili za popolnoma avtonomno merjenje in kaznovanje kršitev predpisov o hrupu, piše avstrijski časnik Heute.

"Cilj in sporočilo sta jasna: v Salzburgu ni prostora za hrup! Manj hrupa za boljšo kakovost življenja. S paketom za zaščito prebivalcev se borimo proti namernemu hrupu, ki ga povzročajo vozila. Nenazadnje zato, ker prejemamo vse več pritožb zaradi hrupa," je za Heute povedal namestnik guvernerja Stefan Schnöll.

Zagrožena globa od 500 do pet tisoč evrov

Predelana vozila so lahko zelo hrupna. | Foto: TikTok Predelana vozila so lahko zelo hrupna. Foto: TikTok Pretiranega hrupa v prometu ne povzročajo le nezakonite cestne dirke, temveč tudi predelana vozila. Spremembe izpušnih sistemov in komponent motorja na primer povzročajo glasne poke, ki daleč presegajo zakonsko dovoljene ravni. Merjenje teh kratkotrajnih hrupnih dogodkov je za policijo, ki lahko takšne prekrške kaznuje z globami od 500 do pet tisoč evrov, s trenutno opremo nemogoče. Težava se namreč pojavi predvsem v tem, da morajo dokazi veljati tudi na sodišču.

Kamero za avtonomno merjenje hrupa razvilo graško podjetje

Napravo za merjenje hrupa na cesti je razvilo podjetje Joanneum Research iz Gradca. | Foto: Joanneum Research Napravo za merjenje hrupa na cesti je razvilo podjetje Joanneum Research iz Gradca. Foto: Joanneum Research Temu naj bi naredila konec kamera za avtonomno merjenje hrupa. Napravo je razvilo podjetje Joanneum Research iz Gradca. Multimodalni merilni sistem lahko samodejno zazna takšne hrupne dogodke, jih jasno pripiše vozilu, ki povzroča hrup in posname njegovo registrsko tablico, podobno kot to storijo kamere za meritev hitrosti. Policisti lahko napravo upravljajo prek tablice ali pametnega telefona, še poroča Heute.

