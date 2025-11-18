Večer poslastic, deli se pet vstopnic za SP! Norišnica na Dunaju, navijači BiH preplavili mesto.

Danes bo na evropskih zelenicah zelo pestro. Na seznam udeležencev SP 2026 se bo vpisalo še pet reprezentanc. Slovenska nogometna reprezentanca, ki je po domačem porazu s Kosovom (0:2) ostala brez vseh možnosti za preboj na največje tekmovanje, bo zvečer gostovala na Švedskem. To bo derbi začelja za tretje mesto, po tekmi pa bi lahko selektor Matjaž Kek spregovoril o svoji prihodnosti. Kosovo bo v Prištini naskakoval čudež, za prvo mesto potrebuje zmago s šestimi goli proti Švici! Poleg Švice so v najboljšem položaju za uvrstitev na SP 2026 še Španija, ki bi ji vrata SP priprl le katastrofalen poraz za sedem zadetkov proti Turčiji, Belgija, Danska in Avstrija. Spektakularno bo zlasti na Dunaju, kjer bo Bosna in Hercegovina lovila želeno zmago s pomočjo številnih navijačev, napeto bi bilo lahko tudi na Škotskem, kjer potrebujejo Otočani za veliko veselje nujno zmago proti Dancem.

Danes bo dokončno znanih še pet zmagovalcev skupin evropskega dela kvalifikacij za SP 2026. Slovenija bo nastopila zadnjič v tem ciklusu, ki ji ni prinesel uspeha. Kekova četa je na petih srečanjih osvojila le tri točke. Dosegla je le dva zadetka, pa še ta na uvodni tekmi s Švedsko (2:2), nato pa zaman čakala na zadetek oziroma zmago kar 360 minut.

Kaj bo po tekmi povedal Matjaž Kek?

Dvoboj med Slovenijo in Švedsko se je pred dvema mesecema v Ljubljani končal z 2:2. Foto: Aleš Fevžer Zvečer jo v Stockholmu čaka sklepno dejanje, gostovanje za tretje mesto proti Švedski, ki je podobno kot Slovenija razočarala v kvalifikacijah, a jo je za razliko od Kekovih varovancev rešila tolažilna nagrada, zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacij prek lige narodov.

Matjaž Kek, ki v svojem drugem obdobju na selektorskem stolčku vodi domovino od konca leta 2018, bo po zadnji tekmi spregovoril o svoji prihodnosti. Pogodba s krovno zvezo mu poteče konec meseca, danes pa ne bo mogel računati na kapetana Jana Oblaka, Benjamina Šeška (oba poškodovana) in kaznovanega Petra Stojanovića. Pri Švedih bo pot do svoje prve zmage na klopi Skandinavcev iskal Anglež Graham Potter.

Kosovo lahko na prvo mesto danes popelje je rekordno visoka zmaga nad Švico s šestimi zadetki razlike! Foto: Aleš Fevžer

Vzporedno bosta za prvo mesto v skupini v Prištini obračunala Kosovo in Švica. V ogromni prednosti so gostje, ki jim za uvrstitev na SP 2026 zadošča celo poraz s petimi zadetki prednosti! Kosovo, ki je v soboto spravilo v slabo volje slovenske navijače, tako za čudežni preboj na prvo mesto potrebuje kar zmago s +6. Velja pričakovati, da bo ostal na drugem mestu in prvič v zgodovini državne samostojnosti nastopil v play-offu kvalifikacij za največje tekmovanje.

Lahko delo za Španijo in Belgijo

Španski selektor Luis De la Fuente si lahko danes "privošči" celo poraz s šestimi goli razlike! Foto: Reuters Poleg Švice imata enostavno pot do zagotovitve vstopnice za SP 2026 še Španija in Belgija. Aktualni evropski prvaki lahko izgubijo prvo mesto le v primeru neverjetnega domačega poraza s sedmimi zadetki proti Turčiji, Belgiji pa bi jo zagodla le domača ničla proti skromnemu Liechtensteinu, pa še to ne v vseh primerih, saj bi rdeči vragi zadržali vodilni položaj tudi v tem primeru, če bi se dvoboj med Walesom in Severno Makedonijo končal brez zmagovalca.

Če bo Belgija upravičila vlogo favorita in zmagala, bo zagotovo prva, če pa bi si privoščila neuspeh in slučajno remizirala, ji lahko pokvari načrte le zmaga Severne Makedonije za +7. Tako Wales kot tudi Severna Makedonija imata sicer zagotovljen nastop v play-offu, saj sta se oba izkazala v zadnji izvedbi lige narodov.

V Glasgowu in na Dunaju bo še pestro

Večer prinaša dve poslastici, kjer se bosta neposredno delili vozovnici za mundial. V Glasgowu potrebuje Škotska nujno zmago nad Dansko, na Dunaju pa lahko Bosna in Hercegovina pokvari zabavo Avstrijcem, če osvoji vse tri točke. Izbranci Sergeja Barbareza bodo imeli pri severnih slovenskih sosedih ogromno navijaško podporo.

Tako so se zbirali navijači BiH pred stadionom Ernst Happel že med treningom nogometašev BiH:

Some 🇧🇦 fans were already in front of the Ernst-Happel Stadium cheering on our players in this cold weather while they were doing their training. Yes, this is what the NT means to us and the lengths we go to support it. Tomorrow will be unforgettable! #AUTBIH 🎥: N1TV pic.twitter.com/IoOFgilAth — Bosnian Football (@BosniaNTBall) November 17, 2025

Na stadionu na Dunaju naj bi spremljalo dvoboj v živo kar 25 tisoč navijačev BiH. Avstrijska prestolnica je v teh dneh polna privržencev iz Bosne in Hercegovine, ki se zavedajo zgodovinske priložnosti. Od nastopa na SP 2026, prvega po letu 2014, jih deli le ena zmaga. Avstrijcem po drugi strani za uresničitev velikega cilja, to bi bil sploh prvi nastop Avstrije na SP v tem stoletju, zadošča že točka.

Navijači BiH so prvič in za zdaj zadnjič na velikem tekmovanju spremljali svoje nogometaše na SP 2014. Foto: Reuters

