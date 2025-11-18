Jeseničani izgubili pri ekipi z vrha

Hokejisti HDD Jesenice so po sobotnem porazu pri tretjem Kitzbühelu danes gostovali še pri eni ekipi z vrha lestvice. Palice so na Solnograškem prekrižali z Red Bull Hockey Juniors in izgubili z 2:6. Rdeči biki so z 38 točkami prvi v Alpski ligi, železarji pa s 17 točkami zasedajo predzadnje, 11. mesto.

Jeseničani so v zgoščenem sporedu zadnjih dni doživeli drugi poraz na treh tekmah. Po domači zmagi proti Meranu po kazenskih strelih in porazu v Kitzbühlu s 3:6 so danes morali priznati premoč še mladi salzburški zasedbi.

Priložnost za kaj več je železarjem odnesla slaba druga tretjina oziroma obdobje med 26. in 33. minuto, ko so dobili tri gole, enega tudi ob lastni številčni prednosti.

Pred tem sta za goste, ki so dobili prvi tretjino, zadela Tjaš Lesničar in David Baloh. Slabo so tudi končali drugo tretjino, saj so v 38. minuti dobili še en gol, ko so imeli tekmeci na ledu igralca manj.

Zadnja tretjina je tudi pripadla domačim, ki so Žana Usa, ta je sicer zbral 33 obramb, premagali še dvakrat.

Jeseničani so ostali pri 17 točkah in so na predzadnjem mestu alpske lige.

Gorenjsko zasedbo naslednja tekma čaka čez dva dni, ko bodo gostili južnotirolski Vipiteno.

Alpska liga Torek, 18. november

