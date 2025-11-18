Pintarič in selektor na zahtevnem gostovanju, v sredo bo "vroče" med Slovenci na Finskem

Na sporedu so povratne tekme osmine finala hokejske lige prvakov. Grenoble vratarja Matije Pintariča in selektorja Eda Terglava zvečer čaka zahtevno gostovanje na Švedskem, Zug Nika Christiana Petroviča bo v Pragi branil visoko prednost s prve tekme, Kometa Brno vratarja Gašperja Grošlja pa bo po visokem uvodnem porazu švedski klub Luleå gostil na domačem ledu. Slovenska bitka za četrtfinale bo v sredo.

Francoski prvak Grenoble je že s prebojem v končnico na tem tekmovanju vknjižil zgodovinski rezultat. Moštvo, za katerega brani Matija Pintarič, del trenerskega štaba pa je Edo Terglav, v osmini finala izziva švedskega velikana Frölunda. Skandinavci so na prvi tekmi v Franciji zmagali s 3:1, tako da bodo prednost branili na domačem ledu.

Zvečer bo gostoval tudi Zug, pri katerem v ligi prvakov dobiva priložnost tudi mladi Nik Christian Petrovič. Na uvodni tekmi so praško Sparto premagali s 6:0 in naredili velik korak k napredovanju še pred potjo na Češko.

Češki prvak Kometa Brno, katerega član je slovenski vratar Gašper Krošelj, je na uvodni tekmi na gostovanju pri švedskemu prvaku Luleå po dveh tretjinah držal ugoden rezultat (1:1), nato pa je trener menjal Krošlja z mlajšim vratarjem in sledil je visok poraz s 6:1. Češki kolektiv, ki je na Švedsko potoval s pomlajeno ekipo, bo danes igral doma.

Matic Török bo z Ilvesom branil tesno prednost. Foto: Guliverimage

V sredo bo na sporedu "slovenski obračun" med nemškim Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) in finskim Ilvesom (Matic Török). Pretekli teden so v Nemčiji favorizirani gostje zmagali s 3:2, tako da se na Finskem obeta zanimivo srečanje. Prvega je izpustil Jan Urbas, ki po poškodbi še ni igral, se je pa sredi preteklega tedna vrnil v tekmovalni ritem nemškega prvenstva.

Hokejska liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 18. november

Sreda, 19. november