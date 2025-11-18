Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
18. 11. 2025,
11.48

Osveženo pred

1 ura

Torek, 18. 11. 2025, 11.48

1 ura

Hokejska liga prvakov, osmina finala (povratne tekme)

Pintarič in selektor na zahtevnem gostovanju, v sredo bo "vroče" med Slovenci na Finskem

Matija Pintarič

Matijo Pintariča in soigralce čaka zahtevno gostovanje.

Foto: Guliverimage

Na sporedu so povratne tekme osmine finala hokejske lige prvakov. Grenoble vratarja Matije Pintariča in selektorja Eda Terglava zvečer čaka zahtevno gostovanje na Švedskem, Zug Nika Christiana Petroviča bo v Pragi branil visoko prednost s prve tekme, Kometa Brno vratarja Gašperja Grošlja pa bo po visokem uvodnem porazu švedski klub Luleå gostil na domačem ledu. Slovenska bitka za četrtfinale bo v sredo.

slovenska hokejska reprezentanca, Gašper Krošelj
Sportal Krošelj se je vrnil, Török zadel, zgodovinska tekma za Grenoble
Jan Muršak
Sportal "Nikoli ne reci nikoli, a 99-odstotno je to moja zadnja sezona"

Francoski prvak Grenoble je že s prebojem v končnico na tem tekmovanju vknjižil zgodovinski rezultat. Moštvo, za katerega brani Matija Pintarič, del trenerskega štaba pa je Edo Terglav, v osmini finala izziva švedskega velikana Frölunda. Skandinavci so na prvi tekmi v Franciji zmagali s 3:1, tako da bodo prednost branili na domačem ledu.

Zvečer bo gostoval tudi Zug, pri katerem v ligi prvakov dobiva priložnost tudi mladi Nik Christian Petrovič. Na uvodni tekmi so praško Sparto premagali s 6:0 in naredili velik korak k napredovanju še pred potjo na Češko.

Češki prvak Kometa Brno, katerega član je slovenski vratar Gašper Krošelj, je na uvodni tekmi na gostovanju pri švedskemu prvaku Luleå po dveh tretjinah držal ugoden rezultat (1:1), nato pa je trener menjal Krošlja z mlajšim vratarjem in sledil je visok poraz s 6:1. Češki kolektiv, ki je na Švedsko potoval s pomlajeno ekipo, bo danes igral doma.

Matic Török bo z Ilvesom branil tesno prednost. | Foto: Guliverimage Matic Török bo z Ilvesom branil tesno prednost. Foto: Guliverimage

V sredo bo na sporedu "slovenski obračun" med nemškim Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) in finskim Ilvesom (Matic Török). Pretekli teden so v Nemčiji favorizirani gostje zmagali s 3:2, tako da se na Finskem obeta zanimivo srečanje. Prvega je izpustil Jan Urbas, ki po poškodbi še ni igral, se je pa sredi preteklega tedna vrnil v tekmovalni ritem nemškega prvenstva.

Hokejska liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 18. november

Sreda, 19. november

Rezultati prvih tekem osmine finala:

Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) : Ilves (Matic Török) 2:3
Luleå HF : Kometa Brno (Gašper Krošelj) 6:1
Grenoble (Matija Pintarič) : Frölunda 1:3
EV Zug (Nik Christian Petrovič) : Sparta Praga 6:0
Storhamar : Lukko 2:3
Red Bull Salzburg : Ingolstadt 2:6
Brynäs IF : Bern 1:2
ZSC Lions : KalPa 4:4

