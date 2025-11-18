Osem Slovencev na EP v plavanju. Kolajna je želja, nikakor pa ne cilj tega nastopa.

Poljski Lublin bo med 2. in 7. decembrom gostil evropsko prvenstvo v plavanju. Selektor Tomaž Torkar bo na tekmovanje najboljših plavalcev stare celine peljal osmerico Slovencev. Kljub uspešni vrnitvi trenutno prve plavalke Neže Klančar pa tokrat kot cilj ne izpostavlja kolajne.

Ob Neži Klančar bodo slovenske barve branili olimpijki Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja in Katja Fain iz Branika ter plavalka Ljubljane Tara Vovk in druga Korošica, mlada Zara Podržavnik v ženski konkurenci.

V moški konkurenci je Sašu Boškanu iz kranjskega Triglava in plavalcu Ljubljane Primožu Šenici Pavletiču na spisek dodal Korošca Jaša Berložnika, zdaj prav tako plavalca Ljubljane, ki mu je na mitingu v Zagrebu do norme na 400 m mešano ob osebnem rekordu 4:15,17 zmanjkalo 0,19 odstotka oz. 48 stotink sekunde.

Iz lanske sezone imajo normo za Poljsko tudi Peter John Stevens in Anže Ferš Eržen, ki sta končala kariero, ter v sezoni dolgo poškodovana Tina Čelik, ki bo tekmo izpustila.

Neža Klančar se vrača po skoraj letu in pol

Tomaž Torkar napoveduje cilj, medaljo Neže Klančar na EP v velikem bazenu. Če bo le trenirala v polnem obsegu. Foto: Aleš Fevžer Ob uspešni vrnitvi olimpijske finalistke Neže Klančar, ki je bila na zadnjem tovrstnem tekmovanju v romunskem Otopeniju trikratna finalistka, na 100 m mešano pa je s slovenskim rekordom 58,55 vsega 22 stotink sekunde zgrešila zmagovalni oder, mora selektor opredeliti tudi cilje na EP.

Kot pravi, kolajna seveda je želja, nikakor pa ne cilj tega nastopa. "Neža se vrača po skoraj letu in pol. Do maja je trenirala predvsem z nogami po prilagojenem programu in obseg treninga nikakor ni na ravni tistega izpred dveh let. Sam si želim le, da nastopi zelo dobro in si pripravi dobro izhodišče za naslednje velike tekme. Že prihodnje leto bo v Parizu EP v velikem bazenu in če bo lahko trenirala v polnem obsegu, bo cilj kolajna tam," je za STA povedal Tomaž Torkar.

Ne bodo je obremenjevali s štafeto

Slednji miri pričakovanja, saj pravi, da je ta tekma le ena od stopničk do olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu, kjer naj bi bila forma nato najboljša in cilji najvišji. Prav zaradi omejenega obsega treninga pri Klančar Torkar na Poljskem za tekmovanje ni prijavil štafete, pa čeprav bi lahko Katja Fain, Tara Vovk, Janja Šegel in Neža Klančar ponovile uspeh iz Romunije, kjer so se na 4 x 50 m mešano uvrstile v finale.

Tara Vovk bo na Poljskem plavala le na 50 m prsno. Foto: Anže Malovrh/STA

"Nežo na prvenstvu čaka kar devet nastopov In kot rečeno obseg treninga še ni tak, da bi jo obremenjevali tudi s štafeto. Verjetno bo nastop najbolj pogrešala Tara Vovk, ki bo na Poljskem plavala le na 50 m prsno. Tudi sam si želim štafetne nastope, a tokrat ne vidim smisla v tem, da prvo plavalko v ekipi po tako dolgi rehabilitaciji preobremenimo, saj ji kot rečeno manjka kar nekaj vadbenih enot."