Trinajstletna kitajska čudežna deklica plavanja Yu Zidi je v torek znova navdušila občinstvo, ko je v Shenzhenu podrla azijski rekord v disciplini 200 m mešano. Na kitajskih nacionalnih igrah, večšportnem dogodku, ki poteka na vsake štiri leta, je plavala 2:07,41. Slovenski rekord (2:13,37) na 200 mešano ima Anja Klinar iz leta 2009.

Prejšnji azijski rekord 2:07,57 je imela v lasti Kitajka Ye Shiwen, dosegla pa ga je leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu, nekaj mesecev preden se je Yu Zidi sploh rodila.

"Tako sem srečna, super navdušena. Nisem pričakovala tako dobrega rezultata," izjavo Yu Zidi po zmagi za kitajsko državno radiotelevizijo CCTV navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Njen nov rekordni nastop je deveti najhitrejši vseh časov. S tem je letos tudi druga najhitrejša plavalka na svetu, takoj za svetovno rekorderko, Kanadčanko Summer McIntosh.

Yu Zidi, ki je komaj prejšnji mesec dopolnila 13 let, je svoj osebni rekord s svetovnega prvenstva v Singapurju izboljšala za skoraj dve sekundi.

Tam je povzročila senzacijo, saj je postala najmlajša plavalka v zgodovini z medaljo na SP. Mlada atletinja je osvojila bron v štafeti 4 x 200 m prosto.