Kope – družinski zimski oddih, ki ponuja posebno doživetje

Ste že doživeli nočno smuko? Ko vas obdaja svežina zimske noči, sneg zaškriplje pod smučmi, pred vami se odpira dobro osvetljena strmina, v dolini in na nebu pa vas pozdravi nešteto luči in zvezd. So to doživeli vaši otroci? Mi vam razkrijemo, kje vas to čaka.

Dobrodošli na Kopah – smučišču, ki v sezoni 2025/2026 odpira povsem novo poglavje družinskih zimskih počitnic. Na Pohorju, le streljaj od vsakdanjega vrveža, se Kope preoblačijo v pravo zimsko pravljico. A to ni le smučišče, to je kraj, kjer se družine znova povežejo, kjer otroci prvič občutijo čar snega pod reflektorji in kjer se ustvarjajo spomini, ki grejejo še dolgo po tem, ko se sneg stali.

Foto: Vabo d.o.o.

Hotel Panorama 4**** – nova zvezda med pohorskimi vrhovi

Letos Kope pišejo novo zgodbo – z odprtjem prvega štirizvezdičnega hotela Panorama, zasnovanega posebej za družine. To ni le hotel, ampak udoben dom sredi zimske pokrajine, kjer se po dnevu na progah vse upočasni. Prostrane družinske sobe ponujajo udobje, toplino lesa in razgled na zasnežene gozdove. Za najmlajše je tu pokrita igralnica, ki poskrbi za smeh tudi v dneh, ko vreme ni naklonjeno smučanju.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Ko se zvečer vrnete s proge, vas v hotelski restavraciji pričaka bogata večerja, otroci pa že načrtujejo, katero progo bodo jutri osvojili prvi. In če vas zamika še nekaj trenutkov zase – samo nekaj korakov stran vas čaka prijeten kotiček za wellness sprostitev, medtem ko se mali pustolovci zabavajo v igralnici. Hotel Panorama prinaša nov standard družinskega udobja na Pohorju – v pristnem okolju, kjer se gorski zrak in domačnost prepletata v popolno zimsko izkušnjo.

Foto: Vabo

Celovita družinska ponudba – brez skrbi, samo veselje

Da bi bile družinske počitnice res brezskrbne, so na Kopah poskrbeli za vse. Ponudba vključuje dve prenočitvi s polpenzionom (bogat samopostrežni zajtrk in večerja) in tridnevno smučarsko vozovnico za vso družino. Na voljo so tri restavracije z otroškimi meniji, brezplačen prostor za shranjevanje smuči in parkirišče. Bistvo? Da starši končno zadihamo – brez logistike, brez stresa. Samo užitek, družina in sneg.

Otroške ugodnosti, ki razveselijo vsakega starša Kdor potuje z otroki, ve, da prava počitniška sreča tiči v majhnih stvareh – in v ugodnostih, ki štejejo. Na Kopah so jih vzeli resno. Otroci, stari do šest let, bivajo brezplačno, otroci, stari od šest do 14 let, pa plačajo le 70 odstotkov cene odraslih v okviru otroškega paketa BOOM. Fotogalerija 1 / 5 / 5 Na smučišču so urejene otroške proge s tekočim trakom, varne in prilagojene začetnikom, pa tudi označene poti za sankanje, kjer odmeva otroški smeh. Za prve zavoje skrbijo izkušeni učitelji smučanja, ki otroke učijo z igrivim, zabavnim pristopom – tako da se zaljubijo v sneg. In potem pride trenutek, ki jim bo ostal v spominu za vedno: njihova prva nočna smuka. Ko reflektorji osvetlijo proge in se sneg zaiskri, se neprimerljivo doživetje začne. Morda ne bodo osvojili cele proge – a občutek, da smučajo pod zvezdami, je tisti, ki jih bo še dolgo spremljal.

Foto: Vabo d.o.o.

Smučišče Kope – 12,5 kilometra prog za vse generacije

Na Kopah boste našli 12,5 kilometra raznolikih prog na nadmorski višini med 1.010 in 1.540 metri, kar zagotavlja zanesljive snežne razmere. Na voljo so štiri modre proge za začetnike, šest rdečih za rekreativne smučarje in tri črne za tiste, ki iščejo večji izziv. Vse so široke, pregledne ter povezane s sodobnimi sedežnicami in vlečnicami, del smučišča pa je pokrit z umetnim zasneževanjem in osvetljen za nočno smuko.

Foto: Vabo d.o.o. A tisto, kar naredi Kope res posebne, je najobsežnejše nočno smučanje v Sloveniji – na kar petih progah. Ko drugod smučišča utihnejo, se Kope šele prebudijo. V dolini se prižigajo luči in vrvež se umiri, na Kopah pa reflektorji razsvetlijo proge, zrak postane oster in čist, iz otroških ust pa se zasliši: "Še en krog!" Za vse je to trenutek, ko čas obstane – smučanje v objemu noči je nepozabno doživetje, da, prav takšni večeri štejejo največ.

Foto: Vabo

Dodatne aktivnosti in sprostitev za vso družino

Če želite dan na snegu doživeti še drugače, se lahko z družino odpravite na krpljanje po pohorskih gozdovih ali poskusite tek na smučeh. Za mirnejši dan pa vas čakajo sprehodi po zasneženih poteh in topli napitki s pogledom na proge. Na začetku leta 2026 se bo ponudbi pridružil še Gorski spa Panorama – prostor za sprostitev in razvajanje z razgledom na bele pohorske vrhove.

Foto: Vabo

Okusi Pohorja za vse generacije

Po dnevu na snegu se prileže topla, domača hrana. Na Kopah lahko izbirate med tremi restavracijami, ki vse ponujajo otroške menije in domače jedi iz lokalnih sestavin. Na menijih se pogosto znajdejo pohorski žganci, gobove juhe in druge specialitete, ki povezujejo tradicijo z udobjem sodobne ponudbe.

Posebna zimska ponudba – samo do 30. novembra 2025 Zimska pravljica na Kopah je zdaj še bližje vašemu družinskemu proračunu. Izkoristite akcijsko ceno 373 evrov na odraslo osebo za konec tedna s polpenzionom in smučarskimi vozovnicami (redna cena: 439 evrov). V paket je vključeno vse, kar potrebujete za brezskrbne dni na snegu: dve prenočitvi v novem hotelu Panorama 4 **,

v novem **, polpenzion z bogatim samopostrežnim zajtrkom in večerjo,

z bogatim samopostrežnim zajtrkom in večerjo, tridnevna smučarska vozovnica za vso družino,

za vso družino, brezplačen prostor za shranjevanje smuči in parkirišče,

in vse otroške ugodnosti, Za štiričlansko družino z otrokoma v prej omenjenem razponu let, na primer stara osem in štiri leta, to pomeni skupno ceno približno 1.119 evrov namesto 1.317 evrov – prihranek, s katerim bo vaša zimska dogodivščina še slajša.

Foto: Vabo

Ko zvezde zažarijo nad Pohorjem

Kope niso le kraj, kamor greste smučat. So kraj, kjer se zima spremeni v doživetje. Kjer otroci prvič smučajo pod zvezdami, kjer starši znova najdejo čas zase in kjer sredi snega nastanejo zgodbe, ki jih boste še dolgo pripovedovali.

Ko iščete družinski oddih, ki združuje smučanje, zimska doživetja, udobje in čar smučanja pod zvezdami, so Kope pravi kraj.

Rezervirajte svoj družinski konec tedna na snegu že danes: https://www.kope.si/kope_ponudbe/vikend-na-snegu-panorama/