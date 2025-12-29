Oven

Danes boste delovni. Dan boste izkoristili za to, da boste nadoknadili zamujeno čez teden. Ni vam uspelo narediti vseh zastavljenih nalog, zato ste si delo pustili za danes. To vam sicer ni po godu, pa vendar vam ni preostalo drugega. Zavihajte rokave in uspelo vam bo. Proti večeru se sprostite ob pogovoru z najbližjimi.

Bik

Nekonvencionalna romantika in socialno povezovanje bosta danes v ospredju. Včasih enostavno vemo, kaj je prav in skočimo brez obotavljanja. Nekdo bo ujel vašo pozornost. Splošni občutki okoli vas so takšni, da je vaš načrt najboljši. Izkoristite to prednost in napredujte, kolikor boste le lahko.

Dvojčka

Danes boste polni energije in veselja, saj bo na obisk prišla oseba, ki je že dolgo niste videli. Dan bo zato najverjetneje poln nostalgije in presenečenj. Izkoristite priložnost in s to osebo nadoknadite izgubljeni čas. Zagotovo vam bosta odkrit pogovor in skupno preživet prosti čas dobro dela.

Rak

Prijateljstvo se bo obrnilo v romanco, če ne boste previdni. Platonično razmerje bi lahko postalo strastno in nihče ne bi bolj presenečen kot vi sami. Dobro premislite, česa si želite. Morate vedeti, da se ne boste mogli vrniti na prvotno stanje. Vso stvar boste danes še lahko ustavili, a boste imeli samo eno možnost.

Lev

Ne zavedate se, da je danes pomemben dan za vas. Kljub vsem opozorilom, ki vam jih pošilja življenje, hodite mirno naprej. Ozrite se okrog in ponudite roko prijatelju, ki vas potrebuje. Gre za prelomno točko v vašem življenju, saj ima prijatelj za vas novico, ki bo šokirala in zahtevala akcijo ter sodelovanje

Devica

Čas je, da dobite mnenja in povratni odgovor o sebi. Razmislite, kaj počnete v vašem življenju. Razmerja vseh tipov bodo energična in zabavna. Sklepali boste kompromise, se prilagajali drugim, sodelovali boste z drugimi. Prišli boste v stik z osebo, ki bo kreativna in bo vplivala na vaše življenje.

Tehtnica

Niste prepričani, katero smer ubrati. Ponuja se vam toliko možnosti, toliko izbire, vi pa ste izgubili kompas in ne veste več, v katero smer potujete. Čas je za razmislek in konec koncev za sprejem odločitve. Težava, s katero se soočate, je ta, da ste izgubili sebe. Ne razmišljajte preveč, le srcu sledite.

Škorpijon

Dovzetni boste za lepoto in želeli boste biti obkroženi s harmonijo in dobroto. Še posebno danes boste nadvse nežni in sočutni do drugih, želeli boste ugajati vsem ali pa jim boste želeli na nek način pomagati. Nekaj nesebične velikodušnosti in truda za nekoga, ki bo potreboval pomoč, vas bo osrečilo in zadovoljilo.

Strelec

Ne pustite, da bi vas nadležna nesoglasja pripeljala do čustvene zmede. Ne porabljajte energije za to. Če ne boste kontrolirali čustev, bi lahko izrekli težke besede, zato bodite previdni, kako se boste odzivali in vsakič premislite, preden boste spregovorili. Prav nesmiselno bi se bilo zaplesti v prepir.

Kozorog

V enem trenutku boste čutili nevihto, v naslednjem pa modro nebo. Pazite, da vas ne bo preveč zaneslo skozi to burno obdobje. Najprej se prepričate, kaj čutijo drugi, preden boste kaj rekli. Raje se malo zadržite, ne podcenjujte situacije že vnaprej. Poiščite primeren način, da boste rešili stvari.

Vodnar

Danes bo lahko prišlo do velikega osebnostnega srečanja ali soočenja. Ne morete in tudi ne boste želeli biti sami, saj vas bo obkrožalo preveč energije. Pojdite ven in poiščite družbo, obeta sem vam lepa romantika. Tisti, ki ste v vezi, poslušajte partnerja, ki vam bo ponudil objektivni pogled na določeno temo.

Ribi

Imate osebnostno krizo in z njo se ne znate soočiti. Nič ne bo narobe, če boste prosili za pomoč. Prosite nekoga, ki vam je zelo blizu. Razumel vas bo, podprl vas bo in vam pomagal. Imate preveč skrbi, ki jih ne znate odpraviti. Prav tako radi pretiravate in vaš imaginarni svet je zelo živ.