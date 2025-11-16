Haaland si je privoščil Italijane, Portugalci brez Ronalda zadeli devetkrat

Konec je kvalifikacij za SP 2026 v skupinah D, F, I in K. Na seznam udeležencev SP 2026 sta se uvrstili še Portugalska in Norveška. Portugalci so se brez kaznovanega Cristiana Ronalda v Portu znesli nad Armenijo (9:1), nepremagljivi vikingi pa so osvojili San Siro (4:1) in še drugič v tem ciklusu ugnali Italijo. Dvakrat je v polno meril strelski kralj kvalifikacij Erling Haaland. Tako kot Norveška je osemkrat zmagala tudi Anglija. Za konec je v Tirani z 2:0 ugnala Albanijo. Irska si je zagotovila nastop v play-offu v izdihljajih srečanja na Madžarskem (3:2), Ukrajina pa po zmagi nad Islandijo (2:0).

Kvalifikacije za SP 2026, 5. in 9. krog (četrtek, petek, sobota)

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 10. krog:

Nedelja, 16. november:

Po klavrni predstavi slovenske reprezentance, ki je v soboto izgubila domačo tekmo s Kosovom (0:2) in dokončno ostala brez možnosti za nastop na SP 2026, selektor Matjaž Kek pa je napovedal, kako bo o svoji prihodnosti spregovoril v torek po zadnji tekmi na Švedskem, je bilo na evropskih zelenicah pestro tudi danes. Angliji, Franciji in Hrvaški sta se na seznamu evropskih udeleženk SP 2026 pridružila Portugalska in Norveška.

Devetica Portugalcev, sanjski teden Irca Parrotta

Bruno Fernandes je trikrat zatresel mrežo Armenije. Dvakrat je bil uspešen z bele točke. Foto: Reuters Današnje dogajanje se je začelo že ob 15. uri v Portu in Budimpešti. Portugalci so brez kaznovanega kapetana Cristiana Ronalda, ki je na zadnji tekmi na Irskem (0:2) prejel prvi rdeči karton v državnem dresu, zaradi katerega bo najverjetneje primoran izpustiti tudi začetni del SP 2026, pomendrali zadnjeuvrščeno Armenijo kar z 9:1. Portugalska je tako v veličastnem slogu izkoristila tretjo zaključno žogico za vozovnico za SP 2026.

Na Zmajevem stadionu v Portu je selektor Roberto Martinez namesto Ronalda v začetno postavo uvrstil Goncala Ramosa, napadalca PSG, že vajenega vloge zlatega aduta, ki nadomešča vrzeli v napadu. Njegov klubski soigralec Joao Neves je zablestel s tremi zadetki, tolikokrat je mrežo nemočne Armenije zatresel tudi soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Bruno Fernandes.

Troy Parrott je med tednom popeljal Irsko do zmage nad Portugalske (2:0), zdaj pa jo je s tremi goli zagodel še Madžarski (3:2). Bilo je napeto do zadnje sekunde. Foto: Reuters

Do zadnje sekunde je bilo pestro v Budimpešti, kjer je morala Irska nujno zmagati, če je še hotela vztrajati v boju za SP 2026. Madžarski je za zagotovitev drugega mesta zadošča že točka. Slovenska soseda je dvakrat vodila, a je nato Otočane reševal Troy Parrott. Napadalec AZ Alkmaarja je v četrtek dvakrat zatresel mrežo Portugalske, zdaj pa je bil še bolj učinkoviti. Tokrat je zadel v polno kar trikrat. Ko je zadel globoko v sodnikovem podaljšku, je popeljal Irsko do zmage s 3:2 in tako pokvaril načrte Madžarski.

Vikingi osvojili tudi San Siro

Erling Haaland in druščina so dobili še osmo tekmo zapored v kvalifikacijah. Ni jih zmotilo niti zgodnje vodstvo Italije. Foto: Reuters Na Norveškem je nogometna vročica dosegla nov vrhunec. Erling Haaland in druščina so se še enkrat izkazali. Na San Siru so s 4:1 ugnali Italijo in kvalifikacije za SP 2026 končali z maksimalnim izkupičkom 24 točk. Še drugič v tem ciklusu so bili boljši od Azzurrov. Najprej so bili boljši od njih v Oslu (3:0). Takrat je prišlo na položaju selektorja do menjave, prišel je Gennaro Gattuso, ki je nato dobil pet srečanj, dlje pa ni šlo. Norvežani so na njegovo žalost zadržali zmagoviti niz in si z rušilno močjo, na osmih tekmah so dosegli 37 zadetkov, od tega najboljši strelec kvalifikacij Erling Haaland kar 16, zagotovili neposredno uvrstitev na SP 2026. Azzurre bi lahko v nedeljo na prvo mesto popeljala le še neverjetna čudežna zmaga, izražena z vsaj devetimi zadetki razlike, a so bili vikingi boljši tudi tokrat. Veselje na Norveškem je ogromno, saj so se njihovi najboljši nogometaši pred tem nazadnje s svetovno elito družili leta 1998 v Franciji. V tem stoletju bodo tako prvič nastopili na mundialu.

Italija bo svojo srečo iskala v play-offu. V taboru štirikratnih svetovnih prvakov bodo tako trepetali za usodo še nekaj časa. Marca 2026 jih čaka nastop v play-offu, ki je bil pred tem dvakrat zapored že usoden za Italijane.

Bi lahko Italijani še tretjič zapored ostali brez nastopa na največjem tekmovanju, ki so ga v bogati zgodovini osvojili kar štirikrat? Foto: Guliverimage

Zahodni slovenski sosedi so, čeprav spadajo med svetovno nogometne velesile, že dvakrat zapored izpustili nastop na svetovnem prvenstvu. V boju za SP 2018 jih je izločila Švedska, štiri leta pozneje so senzacionalno izgubili proti Severni Makedoniji.

Nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 so si že zagotovili (5 od 16): Albanija, Češka, Irska, Italija, Ukrajina

Trije levi zmagali še osmič

Harry Kane je zadel v polno tudi na gostovanju v Tirani. Med strelce se je vpisal v 74. in 82. minuti. Foto: Reuters Anglija je navdušila v tem ciklusu. Na osmih tekmah je osemkrat zmagala, gol razlika znaša popolnih 22:0. Trije levi so tako vknjižili zmago tudi na gostovanju v Tirani, kjer so premagali Albanijo z 2:0.

Albanci so uresničili velik cilj in si zagotovili drugo mesto, v boju za play-off pa prehiteli razočarane Srbe, ki so v nedeljo z novim selektorjem Veljkom Paunovićem težje od pričakovanega ulovili prvo zmago.

V Leskovcu so po preobratu z 2:1 ugnali skromno Latvijo, kvalifikacije pa končali šele na tretjem mestu, kar je bistveno manj od pričakovanj.

Srbiji je zmago v 60. minuti priigral Aleksandar Stanković. 20-letni zvezni igralec je tako dočakal prvi zadetek za člansko reprezentanco. V njem se pretaka tudi slovenska kri, saj je sin nekdanjega srbskega asa Dejana Stankovića in Ane Ačimović, sestre Milenka Ačimovića. Foto: Reuters

Galski petelini so v Azerbajdžanu brez Kyliana Mbappeja upravičili vlogo favorita. Čeprav so prvi zadeli v polno gostitelji, so svetovni podprvaki še do konca prvega polčasa povedli s 3:1.

V bitki za drugo mesto sta se v Varšavi pomerili Ukrajina in Islandija. Gostom je za preboj v dodatne kvalifikacije zadoščala že točka, izbrancem Sergeja Rebrova pa nujno zmaga. Končalo se je po ukrajinskih notah. Ukrajina je zmagala z 2:0, si priborila nastop v play-offu, s tem pa tudi zadržala upanje za nastop na spektaklu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Slovenska reprezentanca, za katero v torek najverjetneje ne bo branil Jan Oblak, se pa v ekipo vrača Adam Gnezda Čerin, bo v zadnjem krogu kvalifikacij gostovala na Švedskem. Foto: Aleš Fevžer

Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije za SP 2026 sklenila v torek na gostovanju na Švedskem, vzporedno pa se bo o zmagovalcu skupine odločalo v Prištini. Švica je v izjemnem položaju, prvo mesto lahko zadrži tudi ob porazu na Kosovu s petimi zadetki razlike!

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (31 od 48): Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (5 od 16): Anglija, Francija, Hrvaška, Norveška, Portugalska

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

Ponedeljek, 17. november:

Torek, 18. november:

Lestvice: