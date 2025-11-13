Ničla Benjamina Šeška, ki je ni pričakoval nihče

Življenje piše nenavadne zgodbe. Trenutno poškodovani Benjamin Šeško je v letu 2025 ustvaril največji prestop v zgodovini slovenskega nogometa, Manchester United je zanj odštel silne milijone evrov. Če je letos storil odmeven korak v klubski karieri, pa je mladi Posavec v letu 2025 pogrnil na izpitu v državnem dresu. Prvič, odkar se dokazuje med člani, bo koledarsko leto sklenil brez doseženega zadetka za Slovenijo. Konec je trenda, s katerim je navduševal slovenske navijače. Kekova četa pomanjkanje njegovih golov čuti do te mere, da bi lahko že v soboto ostala brez vseh možnosti za preboj na SP 2026.

Kaj se dogaja z Benjaminom Šeškom? Njegov delodajalec Manchester United še odlaša z uradnim sporočilom o tem, kako resna je njegova poškodba. Na zadnji tekmi angleškega prvenstva si je poškodoval koleno. S stadiona Tottenhama v Londonu je odšepal, spopada pa se s tako velikimi težavami, da ta in prihodnji teden ne bo mogel pomagati Sloveniji v kvalifikacijah za SP 2026. Tako je primoran izpustiti tekmi s Kosovom (15. novembra v Ljubljani) in Švedsko (18. novembra v Stockholmu) ter ga sploh ni na reprezentančnih pripravah na Brdu pri Kranju.

Benjamin Šeško je staknil poškodbo na gostovanju pri Tottenhamu. Foto: Guliverimage

Ne manjka govoric in namigovanj o tem, kako hudo jo je skupil najdražji slovenski nogometaš. Na srečo prevladujejo tiste bolj optimistične, da naj bi Šeško z igrišč manjkal le nekaj tednov. O tem je prepričan tudi italijanski novinar Fabrizio Romano, ki izključuje možnost, da bi si Šeško huje poškodoval kolenske vezi in bi zaradi tega okrevanje trajalo bistveno dlje časa.

Odkar je rdeči vrag, še ni zadel za Slovenijo

Ob imenu Benjamina Šeška je letos v statistiki reprezentančnih zadetkov prvič ničla. Foto: Reuters Šeško, ki se tako spopada s prvo večjo poškodbo, odkar nastopa v Angliji, že dolgo velja za fenomen slovenskega nogometa. Že kot najstnik je porušil številne rekorde. Je najmlajši debitant in strelec v državnem dresu. Čeprav je star komaj 22 let, je na večni lestvici že četrti najboljši strelec Slovenije. Njegova statistika v državnem dresu ima le eno večjo kozmetično napako.

Odkar se je za več kot 80 milijonov evrov preselil v Manchester, za Slovenijo sploh še ni zadel. Nelagodje 22-letnega asa pa povečuje podatek, da v koledarskem letu 2025 za reprezentanco sploh še ni zadel. Brez zadetka je že neverjetnih 730 minut, kar so nesprejemljive številke za tako medijsko obleganega napadalca.

Kako je Benjamin Šeško dosegal zadetke za slovensko izbrano vrsto:

Leto Nastopi (zadetki) 2021 7 (1) 2022 10 (4) 2023 9 (5) 2024 13 (6) 2025 6 (0)

Svoj strelski učinek je z leta v leto povečeval. Leta 2021, ko se je še spoznaval s Kekovo četo, je zadel enkrat, nato pa se je začel njegov skokovit napredek. Leta 2022 je dosegel že štiri gole. Leta 2023, ko se je poslovil od najstniškega obdobja, je storil še korak naprej in se v reprezentanci podpisal pod pet zadetkov, lani pa se je veselil že šestih zadetkov, in čeprav je uresničil sanje in zaigral na svojem prvem velikem tekmovanju, Euru 2024, pa je tam kot največji slovenski zvezdnik zaman čakal na strelski prvenec.

Zadnjič je zadel pred letom dni

Benjamin Šeško je zadnji zadetek dosegel pred skoraj natanko letom dni, ko je 14. novembra 2014 z bele točke zatresel mrežo Norveške (1:4). Foto: Aleš Fevžer Ko so navijači pričakovali, da se bo trend nadaljeval tudi v letu 2025, pa je svoje opravila nepredvidljivost nogometa. Vstopil je v mukotrpno obdobje rekordne strelske suše. Nizal je priložnosti, najlepše so se mu ponudile prejšnji mesec na gostovanju v Prištini proti Kosovu – prav tistemu tekmecu, s katerim se bo v soboto pomerila Kekova četa –, a zadetka ni dočakal.

Kaj to pomeni za Slovenijo, so hitro pokazali rezultati. Slovenija v kvalifikacijah za SP 2026 še vedno pogreša zmage in se je dva kroga pred koncem znašla v zelo nehvaležnem položaju, kar zadeva boj za drugo mesto, saj za Kosovom zaostaja kar štiri točke.

Šeško je tako grobo prekinil reprezentančni trend. Leto 2025, ki mu je prineslo zgodovinski podpis pogodbe z enim najbolj priljubljenih klubov na svetu, bo končal brez reprezentančnega zadetka. Sprememb v njegovi karieri je veliko. Nenazadnje je prekinil tudi niz nastopanja v ligi prvakov, za nameček pa ima opravka še s prvo resnejšo poškodbo, zaradi katere bi lahko prvič izpustil nekaj tekem angleškega prvenstva.

Kdo bi lahko vskočil namesto Šeška in Afričanov?

Kamerunec Bryan Mbeumo bo kmalu nastopil na afriškem prvenstvu. Foto: Reuters Na Otoku ne manjka različnih govoric o tem, kako bi lahko rdeči vragi ukrepali ob odsotnosti Slovenca, za katerega se še ne ve, kako dolgo bo manjkal. Ker pa bo United zaradi afriškega pokala narodov že konec prihodnjega meseca za vsaj nekaj tednov ostal brez treh pomembnih členov, med njimi je prvi strelec Uniteda v tej sezoni Bryan Mbeumo, manjkala pa bosta tudi Amad Diallo in Noussair Mazraoui, se na Otoku množijo zapisi o morebitnih okrepitvah, ki bi jih lahko rdeči vragi na Old Trafford pripeljali v zimskem prestopnem roku.

Po drugi strani pa se omenja tudi možnost, da United pozimi sploh ne bi trgoval, ampak bi dodatne rešitve za zapolnitev vrzeli ob manjkajočih igralcih iskal v lastnem kadru. Tako bi lahko rdeča vraga še nekaj časa ostala Joshua Zikrzee in Kobbie Mainoo, ki nista zadovoljna s klubskim statusom in se spogledujeta z zimskim odhodom, priložnost pa bi lahko dočakal tudi talentirani Danec Chido Obi. Star je komaj 17 let, v Manchester pa se je preselil iz Arsenala.

Manchester United še ni postregel z uradnim sporočilom, kako resna je poškodba Benjamina Šeška. Foto: Reuters

Kakorkoli že, Manchester United bo naslednjo tekmo odigral 24. novembra proti Evertonu, kaj kmalu pa bo njegov kader zdesetkan zaradi afriškega pokala narodov, ki bo potekal od 21. decembra 2025 do 18. januarja 2026. V kratkem bi lahko vodstvo rdečih vragov postreglo tudi s podatkom, ki ga željno pričakujejo navijači, še kako pa bo odmeval tudi v Sloveniji. Še vedno ni namreč znano, kako dolgo bo odsoten Šeško.