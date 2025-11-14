Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P., STA

Petek,
14. 11. 2025,
22.40

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Petek, 14. 11. 2025, 22.40

1 ura, 11 minut

Kvalifikacije za SP 2026, peti in deveti krog (petek)

Hrvaška s šesto zmago uvrščena na mundial v Severni Ameriki

Joško Gvardiol | Joško Gvardiol je sredi prvega polčasa zadel za izenačenje na 1:1. | Foto Reuters

Joško Gvardiol je sredi prvega polčasa zadel za izenačenje na 1:1.

Foto: Reuters

Iz Evrope sta si v četrtek kot prvi zagotovili vstopnico za nastop na svetovnem prvenstvu 2026 Anglija in Francija. V petek zvečer si je s šesto zmago to zagotovila še Hrvaška. Ferske otoke je premagala s 3:1. Skupaj je na sedmih tekmah dosegla kar 23 golov. Remi s Poljsko 1:1 je pomenil velik korak k uvrstitvi na mundial v Severno Ameriko za Nizozemsko.

Kvalifikacije za SP 2026, peti in deveti krog:

Petek, 14. november:

Veselje Hrvatov ob uvrstitvi na SP 2026. | Foto: Reuters Veselje Hrvatov ob uvrstitvi na SP 2026. Foto: Reuters

Uvod v tekmo na Rujevici se je začel s presenečenjem in golom Geze Davida Turija in vodstvom Ferskih otokov v 16. minuti. Sedmo uvrstitev hrvaških nogometašev na SP je v prvem polčasu omogočil Joško Gvardiol, ki je zadel za 1:1.

Preobrat so Hrvati na Reki zrežirali v drugem polčasu, ko sta zadela še povratnik v izbrano vrsto Petar Musa (57.) in Nikola Vlašić (70.). Zlatko Dalić bo Hrvate tako na SP popeljal tretjič zaporedoma. Leta 2018 v Rusiji so igrali celo v finalu, na zadnjem prvenstvu 2022 v Katarju so osvojili tretje mesto.

V ponedeljek Hrvate čaka še gostovanje v Črni gori. Ta je tesno z 2:1 slavila v Gibraltarju. Gibraltar bo igral s tokrat prosto Češko, ki ima zagotovljeno drugo mesto in dodatne kvalifikacije.

Izjemno veliko dela je imel v skupini A nemški "elf", preden je v Luksemburgu osvojil vse tri točke. Junak nemške zmage je bil Nick Woltemade, zadel je v 49. in 69. minuti. Po petih tekmah imajo Nemci 12 točk, kolikor jih je zbrala tudi Slovaška.

Slovaki so proti Severni Irski zadeli trikrat, a zmago potrdili šele v sodnikovem podaljšku. Zadetka Lukaša Haraslina v 55. in 65. minuti so sodniki po ogledu posnetka razveljavili. Šele v sodnikovem podaljšku je Slovaški v Bratislavi vse tri točke zagotovil Laszlo Benes in poskrbel, da so se Slovaki na lestvici poravnali z vodilnimi Nemci.

Velik korak k neposredni uvrstitvi na SP so v skupini G naredili tudi Nizozemci. V Varšavi so na derbiju vodilnih ekip iztržili remi 1:1 in obdržali tri točke prednosti pred Poljaki. Jakub Kaminski (43.) je Poljake tik pred polčasom sicer popeljal v vodstvo, Memphis Depay (47.) pa je že v uvodu v drugi del dosegel deveti gol v kvalifikacijah za SP ter poravnal na 1:1.

Virgil van Dijk je zadel za remi Nizozemske in prvo mesto v skupini, ki vodi na SP 2026. | Foto: Reuters Virgil van Dijk je zadel za remi Nizozemske in prvo mesto v skupini, ki vodi na SP 2026. Foto: Reuters

Poljska ima le še teoretične možnosti za prvo mesto v skupini. Ob morebitnem, a ne pričakovanem porazu Nizozemske na Malti bi morali bržkone z dvomestno razliko slaviti v Litvi. Malta pa je tokrat poskrbela za presenečenje in z 1:0 slavila na Finskem. Za prvo zmago v kvalifikacijah in drugi dosežen gol je poskrbel Jake Grech (81.).

Slovenija bo v predzadnjem krogu kvalifikacijskega ciklusa na delu v soboto (20.45), ko bo v razprodanih Stožicah gostila Kosovo. Kekova četa, za katero ne bosta mogla igrati poškodovani Benjamin Šeško in kaznovani Adam Gnezda Čerin, mora nujno zmagati, če želi ohraniti možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah do zadnjega kroga. Dvoboj se bo začel ob 20.45.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (29 od 48):

Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki
Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan
Evropa (2 od 16): Anglija, Francija, Hrvaška
Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj
Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)
Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

Kvalifikacije za SP 2026, peti in deveti krog:

Četrtek, 13. november:

Petek, 14. november:

Sobota, 15. november:

Lestvice:

