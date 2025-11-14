Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
M. P.

Petek,
14. 11. 2025,
16.00

Osveženo pred

44 minut

Thermometer Blue 0,04

navijači Stožice NZS slovenska nogometna reprezentanca

Petek, 14. 11. 2025, 16.00

44 minut

V Stožicah v sektorjih A, B in C zastave Kosova ne bodo dovoljene

Posebna navodila navijačem pred tekmo Slovenija – Kosovo

M. P.

Stožice | Foto Reuters

Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v soboto ob 20.45 v Stožicah pomerila z izbrano vrsto Kosova. Ker je stadion razprodan, je Nogometna zveza Slovenije za obiskovalce pripravila posebne napotke, ki bodo olajšali prihod na prizorišče tekme. V okolici stadiona je namreč pričakovati veliko gnečo.

Jan Oblak
Sportal Oblak opozarja: Igrati je treba z glavo od začetka do konca

Vrata ŠRC Stožice se bodo odprla ob 18.45 oz. dve uri pred začetkom tekme. V izogib gneči vse navijače med 18. in 20. uro vabijo v posebno navijaško cono na ploščadi pred tribuno C, kjer se bo odvijal spremljevalni program. "V navijaški coni vas čaka razgibano dogajanje z DJ-jem in animatorjem, številne nagradne igre naših sponzorjev ter navijaško vzdušje, ki vas bo ogrelo že pred prvim sodnikovim žvižgom!" so zapisali na NZS.

Parkiranje v garažni hiši Stožice bo po zapolnitvi prostih kapacitet omogočeno le še obiskovalcem s posebnimi parkirnimi dovolilnicami. Imetnike parkirnih dovolilnic pozivajo, da natisnjene parkirne dovolilnice postavijo na vidno mesto znotraj avtomobila. Obiskovalce naprošajo, da parkirajo na okoliških parkiriščih v okolici stadiona Stožice.

Z vstopnico za tekmo brezplačno na mestni avtobus

slovenska nogometna reprezentanca Slovenija : Bolgarija | Foto: www.alesfevzer.com Foto: www.alesfevzer.com Vstopnica za tekmo omogoča brezplačen prevoz z mestnim avtobusom LPP, tri ure pred in tri ure po zaključeni tekmi, v skladu z veljavnim voznim redom.

Navijače opozarjajo, da je vstop na igrišče kadarkoli pred, med in po tekmi po pravilih Uefe in NZS prepovedan, varnostni organi na prizorišču pa bodo kršitelje kaznovali. Še posebej to velja za mladoletne osebe, ki bodo v primeru vstopa na igrišče zadržane do prihoda staršev oziroma skrbnikov. Varnostni organi bodo prav tako zasegli zbirateljske predmete, pridobljene ob vdoru na igrišče. Vdor na igrišče se bo strogo sankcioniral tudi v primeru morebitnega slavja po koncu tekme. Strogo sankcionirano bo tudi vsakršno metanje predmetov na igrišče.

Na stadion zaradi varnostnih razlogov, poleg nevarnih predmetov in tekočin, ne smete prinesti še nahrbtnikov in večjih torb, dežnikov (tudi zložljivih), vžigalnikov, fotoaparatov z izmenljivimi objektivi in naprav za (pol)profesionalno snemanje.

Kosovo navijači
Sportal Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS sprejela odločitev, ki ne bo všeč gostom.

Z zastavo Kosova na sektorje A, B, C ne bo mogoče

Glede na to, da bo stadion Stožice za tekmo med Slovenijo in Kosovom polno zaseden, vse navijače slovenske nogometne reprezentance pozivajo, da se za tekmo opremijo z reprezentančnimi (belimi) dresi, šali in zastavami (brez palic). Zaradi varnostnih razlogov in v skladu z navodili pristojnih organov bo vstop na stadion mogoč le z obeležji Slovenije in slovenske reprezentance, razen v posebej določenem gostujočem sektorju D. Navijačem, ki bodo prišli na stadion z navijaškimi obeležji drugih držav, bo vstop v sektorje A, B in C onemogočen. 

Benjamin Šeško
Sportal Koliko časa Benjamin Šeško ne bo mogel igrati?
Erik Janža
Sportal Slovenci imajo pripravljenih več načrtov
Kosovo Slovenija Benjamin Šeško
Sportal "To bo še dodaten motiv, saj bomo igrali tudi zanj"
navijači Stožice NZS slovenska nogometna reprezentanca
