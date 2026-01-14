Najboljši v Evropi prihajajo v Stožice, selektor razkril adute Slovenije

Le še teden dni nas loči od začetka evropskega prvenstva v futsalu, ki ga bo ob Latviji in Litvi gostila tudi Slovenija. Slovenski selektor Tomislav Horvat je danes predstavil seznam 14 igralcev, ki jih bo imel na voljo na velikem tekmovanju.

Boj za evropski naslov se bo uradno začel 21. januarja v Rigi, kjer bosta prvo tekmo odigrali Hrvaška in Francija, dan kasneje bosta na sporedu prvi tekmi v Kaunasu, v petek, 23. januarja, pa bo šlo zares tudi v ljubljanskih Stožicah.

Slovenijo za uvod čaka velik izziv; obračun s Španijo, ki v skupini C velja za nespornega favorita, hkrati pa Španci s sedmimi evropskimi naslovi (zadnji 2016) spadajo tudi v najožji krog favoritov celotnega tekmovanja. Več možnosti za končno slavje stavnice pripisujejo le še Portugalski, ki je osvojila zadnji dve evropski prvenstvi.

Zelo hitro bodo torej znani prvi odgovori na vprašanje, česa je na tem Euru zmožna slovenska izbrana vrsta. Ta bo zaigrala na sedmem zaporednem evropskem prvenstvu, skupno ima na turnirjih stare celine osem nastopov.

Igor Osredkar je Slovenijo pred osmimi leti popeljal v izločilne boje evropskega prvenstva. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Štirje so bili zraven že na prvem Euru v Ljubljani

Na svojem drugem Euru bo Slovenijo vodil Tomislav Horvat. Ko je Slovenija pred šestimi leti prvič gostila najboljše futsal reprezentance v Evropi, je na selektorskem stolu sedel Andrej Dobovičnik. Slovenija je v skupini treh reprezentanc (na prvenstvu je takrat sodelovalo 12 ekip, danes 16) osvojila prvo mesto v svoji skupini. Najprej je v Stožicah remizirala s Srbijo, nato pa v odločilni tekmi ugnala Italijo, ko je z dvema zadetkoma junak postal Igor Osredkar.

39-letni Litijan je danes živa legenda slovenskega futsala, dolgoletni kapetan reprezentance in eden štirih reprezentantov, ki so se po Dobovičnikovem seznamu znašli tudi na današnjem seznamu Tomislava Horvata. Poleg Osredkarja bodo za dragocene izkušnje s prvega evropskega prvenstva na domačih tleh skrbeli še Teo Turk, Matej Fideršek in Žiga Čeh.

Seznam igralcev Slovenije za EP 2026 Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Osijek), Nejc Hozjan (Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo Zagreb), Uroš Đurić (Omiš), Žan Janež (Stanoinvest Pulj), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko). Igralci na čakanju: Tilen Rajter (Dobovec), Nik Ambrožič (Extrem), Alen Zgonc (Extrem), Mihael Čop (Extrem), Jakob Rems (Siliko).

"Vedno je težko izbrati fante, ki bodo zastopali Slovenijo. Zagotovo sem imel kar nekaj pomislekov, ampak smo s strokovnim štabom po mojem mnenju izbrali najprimernejše igralce za evropsko prvenstvo," je ob razkritju seznama razložil selektor Slovenije. Sklepni del priprav na evropsko prvenstvo bo reprezentanca opravila v Šenčurju, v četrtek bo tam opravila prvi skupni trening, v soboto pa bo na sporedu pripravljalna tekma z Ukrajino, ki jo Horvat v krogu favoritov postavlja tik za Portugalsko in Španijo.

Duščak v strokovnem štabu

Sledila bo temeljita priprava na uvodno preizkušnjo, reprezentanco Španije. "Morda je deloma res, da je to za nas najlažja tekma, ker igramo proti izrazitemu nasprotniku, po drugi strani pa je to najtežji nasprotnik. Zagotovo imajo Španci v tej skupini najmanj slabosti, zato bo najtežje doseči rezultat, slednjega pa konec koncev lovimo tudi na tej tekmi. Ker javnost ne pričakuje rezultata, bo morda lažje za nas, ampak zadali smo si cilj, da gremo po zmago," pravi Horvat in dodaja, da bo Španija skozi turnir zagotovo stopnjevala formo, zato bi lahko bila na prvi tekmi ranljiva.

Sloveniji na igrišču zaradi poškodb ne bosta mogla pomagati Max Vesel in Klemen Duščak, slednji se je pridružil strokovnemu štabu reprezentance, kjer je, kot pravi selektor, v veliko pomoč.

Selektor Tomislav Horvat verjame, da lahko Slovenija osvoji odličje. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kakšni so realni cilji Slovenije? "Prepričan sem, da ti fantje lahko pridejo do polfinala, ampak šport ni tak, da če rečemo, da bomo prišli v polfinale, se bo to tudi zgodilo. Vse se mora poklopiti, od občinstva do določenega odboja žoge. Sem pa prepričan, da lahko pridemo daleč in da lahko osvojimo kolajno," je jasen slovenski selektor.

Po obračunu s Španijo se bo Slovenija v Stožicah pomerila še z Belgijo (26. januar) in Belorusijo (29. januar). Zdi se, da bi uspeh v skupini hitro zanetil evforijo in polne tribune ljubljanske dvorane.