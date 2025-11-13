Koliko časa Benjamin Šeško ne bo mogel igrati?

Napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe kolena več tednov odsoten z igrišča, je o stanju slovenskega reprezentančnega napadalca poročal britanski časnik The Times. Slovenec bo po reprezentančnem premoru izpustil nekaj ključnih tekem Uniteda v premier league.

22-letni Radečan se je poškodoval na tekmi angleškega prvenstva proti Tottenhamu, ki se je končala z remijem 2:2. Po poškodbi v 85. minuti je moral z igrišča.

Zaradi poškodbe bo izpustil odločilni tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko se bodo Slovenci merili s Kosovom in Švedsko.

United po reprezentančnem premoru čaka napet niz tekem, ko bodo gostili Everton, nato pa še Crystal Palace, West Ham in se odpravili na stadion Molineux, kjer se bodo pomerili z Wolves Roba Edwardsa. Slovenec se je od poletnega prestopa iz Leipziga v vrednosti z bonusi 85 milijonov evrov soočil s številnimi kritikami, ki mu očitajo, da se pri Unitedu ni udomačil ter v sistemu portugalskega stratega Rubena Amorima njegove kakovosti ne pridejo do izraza.

Slovenski selektor je po poročanju britanskega Daily Maila grozil, da bo povzročil "diplomatski incident". Foto: Aleš Fevžer

Matjaža Keka pustili v nevednosti

Britanski mediji ob tem navajajo selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka, da so ga pri Manchester Unitedu "pustili v nevednosti" glede stanja poškodovanega napadalca ter da je zahteval, da se njegovi državi izkaže "večje spoštovanje".

Slovenski selektor je po poročanju britanskega Daily Maila grozil, da bo povzročil "diplomatski incident", in bi raje videl, da bi Šeška pregledali njegovi zdravniki. Namesto tega je napadalca, ki si je poškodoval levo koleno, pregledalo zdravniško osebje Uniteda in je ostal na nadaljnjem zdravljenju v Carringtonu.

Neimenovani viri so za tabloid navedli, da poškodba ne predstavlja večje težave. Iz Šeškovega kluba so slovenski nogometni zvezi poslali vso ustrezno zdravniško dokumentacijo.

"Zdravniška ekipa slovenske nogometne reprezentance je od Manchester Uniteda prejela celotno zdravniško dokumentacijo o zdravstvenem stanju Benjamina Šeška po poškodbi v soboto, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi pregledi," je za Daily Mail povedal tiskovni predstavnik zveze.

Preberite še: