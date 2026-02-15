Domen Prevc z zlatom dvignil številke: koliko dobijo za olimpijske medalje

Ko je Domen Prevc v Predazzu osvojil posamično olimpijsko zlato, je slovenska zbirka medalj narasla na tri, občutno pa so se povečale tudi denarne nagrade. Te prihajajo iz dveh virov – dela, ki ga izplača ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), ter dela, ki ga doda Olimpijski komite Slovenije (OKS). Koliko so si do zdaj prislužili Domen Prevc, Nika Prevc, Anže Lanišek in Nika Vodan ter trenerja Robert Hrgota in Jurij Tepeš?

Slovenija je na zimskih olimpijskih igrah do zdaj osvojila tri medalje, vse v smučarskih skokih na prizorišču v Predazzu. Nika Prevc je najprej osvojila srebro na posamični tekmi na srednji skakalnici, nato pa je skupaj z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem zmagala še na tekmi mešanih ekip. Zdaj je novo odličje dodal Domen Prevc, ki je na veliki skakalnici postal olimpijski prvak.

Za take dosežke bodo slovenski športni junaki prejeli tudi finančno nagrado (podrobneje spodaj v tabeli). Ta prihaja iz dveh virov. Del izplača ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) skladno s pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni – ta del nagrade je neobdavčen. Drugi del izplača Olimpijski komite Slovenije (OKS) iz sponzorskih sredstev, pri čemer so ti zneski obdavčeni, zato gre za bruto vrednosti.

Posamično: najvišji zneski, trener dobi ločeno nagrado

Pri posamičnih medaljah pravilnik MGTŠ določa nagrade 55 tisoč evrov za zlato, 45 tisoč za srebro in 38 tisoč za bronasto medaljo. Enako nagrado prejme tudi trener dobitnika medalje. OKS k temu doda še svoj del iz sponzorskih sredstev (bruto znesek): 20 tisoč evrov za zlato, 17.500 evrov za srebro in 15 tisoč evrov za bronasto medaljo, pri trenerjih pa 16 tisoč evrov za zlato, 14 tisoč evrov za srebro in 12 tisoč evrov za bronasto medaljo.

Slovenski zlati junaki na tekmi mešanih ekip: Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc. Foto: Guliverimage

Ekipna medalja v individualnem športu: tako je pri skokih

Smučarski skoki sodijo med individualne športe, a imajo tudi ekipne tekme (mešana ekipna tekma, superekipna tekma). Pri ekipni medalji v individualnem športu pravilnik MGTŠ določa, da vsak posamezni član ekipe prejme 75 odstotkov posamične nagrade. Pri zlatu to pomeni 41.250 evrov na športnika. OKS pri ekipni medalji v individualnem športu izplača deset tisoč evrov (bruto) na športnika, trener pa prejme osem tisoč evrov (bruto).

Koliko so slovenski športniki zaslužili do zdaj

Športnik Medalje MGTŠ OKS (bruto pred obdavčitvijo) Skupaj: MGTŠ + OKS (bruto) Domen Prevc posamično zlato + ekipno zlato 96.250 € 30.000 € 126.250 € Nika Prevc posamično srebro + ekipno zlato 86.250 € 27.500 € 113.750 € Anže Lanišek ekipno zlato 41.250 € 10.000 € 51.250 € Nika Vodan ekipno zlato 41.250 € 10.000 € 51.250 €

Koliko sta trenerja zaslužila do zdaj