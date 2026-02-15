Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
11.48

atletika tek Klara Lukan

Nedelja, 15. 2. 2026, 11.48

1 ura, 11 minut

Klara Lukan tretja na pet kilometrov v Monaku

STA

Klara Lukan | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Šentjernejska atletinja Klara Lukan je bila tretja v cestnem teku na pet kilometrov v Monte Carlu. S časom 15 minut in štiri sekunde je nekoliko zaostala za svojim slovenskim rekordom 14:45, ki ga je dosegla 9. februarja lani prav tako v monaški kneževini.

Tokrat sta bili pred njo v cilju Nizozemka Diane van Es (14:33) in Belgijka Jana van Lent (14:48).

Petindvajsetletna Lukan, slovenska rekorderka na številnih srednjih in daljših razdaljah, je uspešna tudi v študiju, končala je fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo.

