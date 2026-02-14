Sobota, 14. 2. 2026, 14.30
2 minuti
Tudor bo do konca sezone vodil Tottenham
Hrvaški nogometni strokovnjak Igor Tudor je postal začasni trener angleškega prvoligaša Tottenhama. Tudor, ki je podpisal pogodbo do konca sezone, je na trenerskem mestu zamenjal v sredo odpuščenega Thomasa Franka.
Londončani so Thomasa Franka odpustili po novi slabi predstavi in porazu z 1:2 proti Newcastlu, kar je pomenilo, da je klub na zanj skromnem 16. mestu na lestvici in le pet točk nad mesti, ki vodijo v drugo ligo. Frank je ekipo vodil sedem mesecev, a na zadnjih 17 tekmah vpisal le dve zmagi. Vodstvo kluba je reševanje težkega položaja zdaj zaupalo Tudorju.
"V čast mi je, da sem se pridružil temu klubu v pomembnem trenutku," je dejal Igor Tudor in nadaljeval: "Zavedam se odgovornosti, ki sem jo dobil. Potrebujemo več konsistentnosti in odločnosti. V ekipi je veliko kakovosti, moja naloga je, da vse skupaj organiziram, vnesem novo energijo in hitro izboljšam izide."
Tudor izkušenj iz angleške lige nima, je pa v zadnjih letih ob podobnih položajih pripomogel k boljšim rezultatom pri Laziu in Juventusu, vodil je tudi Marseille in Verono. Čaka pa ga težak uvod v angleško ligo, saj bo njegova prva tekma 22. februarja proti vodilnemu Arsenalu, ob tem pa bo manjkala kopica igralcev.
