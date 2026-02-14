Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
14.30

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League Tottenham Igor Tudor

Sobota, 14. 2. 2026, 14.30

2 minuti

Tudor bo do konca sezone vodil Tottenham

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Igor Tudor Juventus | Hrvaški strateg Igor Tudor bo začasno prevzel vodenje angleškega prvoligaša Tottenhama. | Foto Reuters

Hrvaški strateg Igor Tudor bo začasno prevzel vodenje angleškega prvoligaša Tottenhama.

Foto: Reuters

Hrvaški nogometni strokovnjak Igor Tudor je postal začasni trener angleškega prvoligaša Tottenhama. Tudor, ki je podpisal pogodbo do konca sezone, je na trenerskem mestu zamenjal v sredo odpuščenega Thomasa Franka.

Londončani so Thomasa Franka odpustili po novi slabi predstavi in porazu z 1:2 proti Newcastlu, kar je pomenilo, da je klub na zanj skromnem 16. mestu na lestvici in le pet točk nad mesti, ki vodijo v drugo ligo. Frank je ekipo vodil sedem mesecev, a na zadnjih 17 tekmah vpisal le dve zmagi. Vodstvo kluba je reševanje težkega položaja zdaj zaupalo Tudorju.

"V čast mi je, da sem se pridružil temu klubu v pomembnem trenutku," je dejal Igor Tudor in nadaljeval: "Zavedam se odgovornosti, ki sem jo dobil. Potrebujemo več konsistentnosti in odločnosti. V ekipi je veliko kakovosti, moja naloga je, da vse skupaj organiziram, vnesem novo energijo in hitro izboljšam izide."

Tudor izkušenj iz angleške lige nima, je pa v zadnjih letih ob podobnih položajih pripomogel k boljšim rezultatom pri Laziu in Juventusu, vodil je tudi Marseille in Verono. Čaka pa ga težak uvod v angleško ligo, saj bo njegova prva tekma 22. februarja proti vodilnemu Arsenalu, ob tem pa bo manjkala kopica igralcev.

Preberite še:

Arsenal Brentford Keane Lewis-Potter
Sportal Šeško rešil Manchester, visoka zmaga Cityja, Arsenal samo do točke
Sean Dyche
Sportal Angleški premierligaš odpustil trenerja
Benjamin Šeško, Manchester United : West Ham
Sportal Trener Benjamina Šeška priznal: Morda bi moral ukrepati že prej
Jack Grealish
Sportal Angleški zvezdnik že končal sezono. Konec sanj o SP 2026?
angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League Tottenham Igor Tudor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.