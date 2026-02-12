Vodstvo angleškega nogometnega prvoligaša Nottingham Foresta je odpustilo trenerja Seana Dycha po zgolj neodločenem izidu 0:0 na sredini prvenstveni tekmi proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu, je klub potrdil na družbenem omrežju X.

Nottingham, ta je le tri točke nad mesti, ki vodijo v drugo ligo, bo tako iskal že svojega četrtega trenerja v sezoni. Dyche je bil na čelu ekipe manj kot štiri mesece, pred tem sta morala oditi Nuno Espirito Santo in Ange Postecolgou.

Lastnik Nottinghama Evangelos Marinakis se je odločil za slovo od Dycha, potem ko so gledalci izžvižgali ekipo po sredini tekmi, čeprav je ta imela 35 strelov proti vratom tekmeca.

Štiriinpetdesetletni Dyche, ki je pred tem vodil Everton in Burnley, je službo izgubil le nekaj ur po tem, ko je Tottenham odslovil svojega stratega Thomasa Franka.

Forest bo sicer čez en teden igral v gosteh proti Fenerbahčeju v evropski ligi, tri dni pozneje ga v domačem prvenstvu čaka obračun z Liverpoolom.

Preberite še: