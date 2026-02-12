Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
6.51

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Sean Dyche angleško prvenstvo Premier League Nottingham Forest

Četrtek, 12. 2. 2026, 6.51

32 minut

Nottingham odpustil trenerja Seana Dycha

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Sean Dyche | Sean Dyche ni več trener Nottinghama. | Foto Guliverimage

Sean Dyche ni več trener Nottinghama.

Foto: Guliverimage

Vodstvo angleškega nogometnega prvoligaša Nottingham Foresta je odpustilo trenerja Seana Dycha po zgolj neodločenem izidu 0:0 na sredini prvenstveni tekmi proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu, je klub potrdil na družbenem omrežju X.

Nottingham, ta je le tri točke nad mesti, ki vodijo v drugo ligo, bo tako iskal že svojega četrtega trenerja v sezoni. Dyche je bil na čelu ekipe manj kot štiri mesece, pred tem sta morala oditi Nuno Espirito Santo in Ange Postecolgou.

Lastnik Nottinghama Evangelos Marinakis se je odločil za slovo od Dycha, potem ko so gledalci izžvižgali ekipo po sredini tekmi, čeprav je ta imela 35 strelov proti vratom tekmeca.

Štiriinpetdesetletni Dyche, ki je pred tem vodil Everton in Burnley, je službo izgubil le nekaj ur po tem, ko je Tottenham odslovil svojega stratega Thomasa Franka.

Forest bo sicer čez en teden igral v gosteh proti Fenerbahčeju v evropski ligi, tri dni pozneje ga v domačem prvenstvu čaka obračun z Liverpoolom.

Preberite še:

Antoine Semenyo
Sportal City in Aston Villa bližje Arsenalu, Premier League ima novega rekorderja
Benjamin Šeško, Manchester United : West Ham
Sportal Trener Benjamina Šeška priznal: Morda bi moral ukrepati že prej
Jack Grealish
Sportal Angleški zvezdnik že končal sezono. Konec sanj o SP 2026?
Sean Dyche angleško prvenstvo Premier League Nottingham Forest
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.