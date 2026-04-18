V Sloveniji je po oceni stroke energetski omrežni sistem nasplošno dober. Da bo v prihodnje zdržal vsa polnjenja električnih avtomobilov, uporabo toplotnih črpalk in podobno, bo potrebno začeti postopno uvajanje pametnega upravljanae z omrežjem. Pravočasno mora pridi do postopne nadgradnje sistema. Če bi do leta leta 2030 res imeli že 250 tisoč električnih vozil, bi po oceni Krištofa Miklja, strokovnjaka za elektromobilnost pri družbi NGEN, to pomenilo dodatnih 850 megavatov dodatnega odvzema elektrike. Že obstoječe omrežje bi po njegovi oceni to načeloma zdržalo.

Toda splošen strah v javnosti je naslednji - kaj bi se zgodilo, če bi vse električne avtomobile danes priklopili ob šesti uri popoldne? Takrat smo večinoma doma, kuhamo, peremo in podobno.

Krištof Mikelj, strokovnjak za elektromobilnost pri družbi NGEN.

“To je podobno kot da bi prišli v restavracijo ob sedmih zvečer in bi vsi radi jedli v istem trenutku. To pač ne gre. Treba se je prilagoditi in nekateri pridejo na vrsto prej in drugi malo pozneje. Konično obremenitev moramo prestaviti na tiste časovne bloke, ko je elektrika cenejša. Vsakega porabnika je treba vprašati, zakaj bi avto sploh priklopil ob šestih zvečer, če je pa takrat elektrika najdražja,” razlaga Mikelj.

Zdi se zapleteno in prvo podvprašanje se lahko takoj glasi, ali bo moral uporabnik avtomobila vsakodnevno razmišljati in iskati najbolj primeren trenutek za priklopitev? No, to bo v največji meri storil že sistem s podporo umetne inteligence, avtomobil pa bo medtem dejansko ves čas priklopljen.

"Umetna inteligenca bo v prihodnosti namreč prilagajala moč polnjenja glede na potrebe uporabnika in tudi glede na napovedi povpraševanj in cene elektrike na trgu, vremena in omrežnin. Tako bo vse avtomatizirano. Nekoč bo pametna hiša sama prilagajala uporabo in vse prek teh sistemov. Nekatera vozila že zdaj omogočajo časovno nastavitev polnjenja," nadalje razlaga Mikelj.

Koliko elektrike bomo potrebovali?

“Slovenija ima danes od 13 do 14 teravatnih ur letne porabe električne energije, leta 2030 naj bi z novimi avtomobili in ostalimi porabniki ta znašala slabih 15 teravatnih ur. To spet ni tako drastična razlika. Rast porabe mora biti postopna in ne sme biti nenadna,” pojasnjuje strokovnjak iz NGEN.

Zmogljivosti električnega omrežja v Sloveniji niso povsod enake. Nekoč so transfomatorske enote postavljali predvsem ob večjih prometnicah in ob velikih tovarnah. Tako vsi deli Slovenije niso enako kakovostno pokriti z omrežjem in zato je postopni razvoj infrastrukture pomembna naloga za prihodnost.

Potreba po elektriki se bo le še povečevala. Največja potreba po dodatni elektriki pa niso električni avtomobili, temveč stanovanjske hiše in toplotne črpalke- te so kljub napredku še vedno dokaj velik porabnik.